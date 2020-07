Herttuatar Meghanin Thomas-isä hermostui paljastuskirjasta – täräytti kylmäävän kommentin tyttäressään tapahtuneesta muutoksesta

Herttuatar Meghanin Thomas-isä totesi brittilehdelle, ettei herttuaparin elämästä kertovaa kirjaa olisi pitänyt julkaista.

Sussexin herttuaparin elämään sukeltava paljastuskirja Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family on puhuttanut Britanniassa viimepäivinä. Vaikka Omid Scobien ja Carolyn Durandin kirjoittama teos ei ole pariskunnan virallinen elämäkerta, on kirja onnistunut herättämään tunteita myös herttuaparin lähipiirissä.

Nyt suorasukaisen mielipiteensä uutuuskirjasta on läväyttänyt ilmoille myös herttuatar Meghanin Thomas-isä. Brittilehti The Sunille antamassaan haastattelussa Thomas Markle totesi, että vallitseva maailmantilanne huomioon ottaen kirjaa ei olisi pitänyt julkaista lainkaan. Hän myös syyllisti Harrya ja Meghania asiasta, vaikka tiettävästi herttuaparilla ei ole ollut osaa eikä arpaa kirjan tekoon tai julkaisuun.

– Tämä on pahin mahdollinen aika surkutella ja valittaa mistään, sillä ihmiset kaikkialla kärsivät koronaviruspandemian vuoksi, Markle täräytti.

Herttuatar Meghan ei ole kommentoinut isänsä väitteitä.

Herttuatar Meghan ei ole puhunut Thomas-isälleen yli kahteen vuoteen. Kaksikon välirikko sai alkunsa, kun Markle jäi kiinni paparazzikuvien lavastamisesta ennen Harryn ja Meghanin toukokuussa 2018 pidettyjä satuhäitä. Uutuuskirjassa myös Meghanin kuitenkin kerrotaan syyllistyneen aikanaan samaan.

– Ilmeisesti Meghan on tehnyt sopimuksia paparazzien kanssa. Hän suunnitteli sen kaiken, Markle täräytti The Sunille viitaten hetkiin ennen Harryn ja Meghanin ensikohtaamista.

Uutuusteoksessa väitetään myös, että Meghan olisi kieltäytynyt tarjoamasta apua isälleen sen jälkeen, kun Markle joutui sairaalaan sydänkohtauksen vuoksi herttuaparin häiden alla.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan asuvat tällä hetkellä Los Angelesissa Kaliforniassa.

– Se, että kuninkaalliset kehottivat heitä hankkimaan minulle apua ja he kieltäytyivät tekemästä niin, on uskomatonta, Markle päivitteli The Sunille.

– Rakastan tytärtäni, mutta en arvosta sitä, mitä hänestä on tullut, hän jatkoi.

Isän ja tyttären välit ovat olleet myrskyisät siitä asti, kun Markle jäi kiinni paparazzikuvien lavastamisesta hetkeä ennen herttuaparin häitä. Kohun seurauksena Meghan kirjoitti isälleen henkilökohtaisen kirjeen, joka on sittemmin vuodettu julkisuuteen. Tästä puolestaan sai alkunsa Harryn ja Meghanin oikeustaistelu Britannian suurimpia mediataloja vastaan.

Meghan syyttää lehteä yksityisyyden loukkaamisesta ja tekijänoikeusrikkomuksesta. Oikeudenkäynnin myötä julkisuuteen on vuotanut paljon prinssi Harryn, herttuatar Meghanin sekä Thomas Marklen välillä lähetettyjä viestejä. Aiemmin keväällä oikeuden julkaisemista dokumenteista selvisi, että Harry ja Meghan olivat kumpikin olleet yhteydessä Markleen häidensä alla.

– Tom, Harry taas tässä. Minun pitää oikeasti saada puhua kanssasi. Sinun ei tarvitse pyydellä anteeksi, sillä me ymmärrämme tilanteesi. Julkisuuteen tuleminen kuitenkin tekee tilanteen vain huonommaksi, yhdessä Harryn viesteissä luki.

Thomas-isän ja herttuatar Meghanin välit ovat olleet kylmät jo pitkään.

– Jos rakastat Megiä ja haluat tehdä asiat oikein, ole kiltti ja soita minulle. On kaksi muutakin vaihtoehtoa, joista kumpaankaan ei liity se, että puhut tiedotusvälineille, mutta ne loivat tämän tilanteen. Joten soita minulle, voin selittää. Meg ja minä emme ole vihaisia, meidän on vain puhuttava. Kiitos, Harry kirjoitti toiselle kerralla.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan asuvat nykyisin Los Angelesissa yhdessä reilun vuoden ikäisen Archie-poikansa kanssa. Sussexin herttuapari onnistui kohauttamaan kuninkaallista perhettä alkuvuodesta, kun he ilmoittivat astuvansa syrjään brittihovin ytimestä. Sittemmin he ovat muun muassa menettäneet kuninkaalliset tittelinsä.