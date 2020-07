Uutuuskirja paljastaa vaietun totuuden Meghanin ja Catherinen ”tulenarasta suhteesta” – tästä herttuatarten huhutussa välirikossa on todellisuudessa kyse

Hiljattain ilmestynyt paljastuskirja tarjoaa kurkistuksen brittihovin sisäpiiriin ja siihen, miksi Harry ja Meghan päätyivät jättämään kuninkaallisen elämän taakseen.

Muutama päivä sitten kauppoihin ilmestyi viimein Sussexin herttuaparin, prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämään kurkistava paljastuskirja Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

Paljastuskirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen parissa työskennellyt Carolyn Durand. Kirjassa perehdytään Harryn ja Meghanin elämään brittihovissa sekä muun muassa pohditaan, mikä lopulta sai heidät jättämään kuninkaallisen elämän taakseen muutamia kuukausia sitten.

Meghanin ja Catherinen välirikosta on huhuttu jo pitkään.

Eräs kirjassa käsiteltävä asia on huhuttu välirikko herttuatar Meghanin sekä prinssi Williamin puolison, Cambridgen herttuatar Catherinen välillä. Huhut herttuatarten tulenaroista väleistä alkoivat levitä lähes välittömästi Harryn ja Meghanin toukokuussa 2018 juhlittujen satuhäiden jälkeen.

Herttuatarten välirikon on julkisuudessa kerrottu saaneensa ensimmäisen kipinänsä juuri Meghanin ja Harryn häiden alla, kun Meghanin uskottiin saaneen vaatimuksillaan Cambridgen herttuattaren itkemään. Nyt kirjailijakaksikko Scobie ja Durand kuitenkin leimaavat kyseiset väitteet valheellisiksi uutuusteoksessaan, kertoo Mirror.

– Kaikki paikalla olleet lapset eivät silloin kyenneet yhteistyöhön ja samaan aikaan tapahtui paljon. Kaikki yrittivät auttaa, mutta lasten kanssa se ei ole koskaan helppoa. Kukaan ei kuitenkaan itkenyt. Lopulta kaikki sujui hyvin. Meghan ja Catherine olivat molemmat stressaantuneita, mutta käyttäytyivät asiallisesti. Paikalla oli myös muita ihmisiä, kirjassa todetaan.

– Totuus on, että Meghan ja Catherine eivät vaan tunteneet toisiaan kovin hyvin.

Herttuatarten kerrotaan olevan keskenään hyvin erilaisia.

Kirjassa kumotaan myös huhut, joiden mukaan Catherine olisi suuttunut Meghanille tämän huudettua eräälle Kensingtonin palatsin työntekijöistä. Sihteerinä palatsissa työskennellyt Katrina McKeever jätti työpaikkansa hovissa syyskuussa 2018.

– Edes Kensingtonin palatsissa ei ymmärretty tätä absurdia tarinaa. McKeever oli hyvissä väleissä Sussexin herttuaparin kanssa. He jopa lähettivät hänelle käsinkirjoitetun kirjeen ja suuren kukka-asetelman hänen lähtiessään, kirjassa kerrotaan.

Scobie ja Durand toteavat kuitenkin kirjassaan Meghanin olleen pettynyt siitä, etteivät herttuattaret lähentyneet tavalla, kuten Hollywoodista brittihoviin pelmahtanut näyttelijätär oli toivonut. Välirikosta ei kuitenkaan voida puhua, sillä kaksikon mukaan herttuattarilla ei vain yksinkertaisesti ollut juuri mitään yhteistä.

– Meghanille oli pettymys, ettei yhteinen asema hovissa lähentänyt häntä ja Katea. Mutta hän ei menettänyt yöuniaan sen vuoksi. Sisäpiirilähteen mukaan Katesta vain tuntui siltä, ettei kaksikolla ollut mitään yhteistä lukuunottamatta sitä, että heistä kumpikin asui Kensingtonin palatsissa, kirjassa kerrotaan.

Vuosien varrella herttuattarien välirikosta on liikkunut mitä erilaisempia teorioita. Vuonna 2019 kaksikon huhuttiin joulun alla jo solmineen ”välirauhan”, mutta brittilehdistön lähteet tyrmäsivät lopulta väitteet. Huhujen mukaan myös Kensingtonin palatsissa oltiin aikanaan hyvin huolissaan Meghanin ja Catherinen tulenaroista väleistä, ja kehonkielen asiantuntijat analysoivat kiihkeästi jokaista herttuatarten välistä kohtaamista.

Harry ja Meghan edustivat viimeisen kerran Britanniassa maaliskuussa.

Kirjassa kuitenkin huomautetaan, ettei kaikki suinkaan ollut hyvin herttuaparien välillä. Esimerkiksi kun Harry ja Meghan edustivat viimeisen kerran osana brittihovia maaliskuussa järjestetyssä Commonwealth Service -tapahtumassa, he hädin tuskin olivat puheväleissä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa.

Kirjassa väitetään, että erityisesti herttuatar Catherine käyttäytyi tapahtumassa tarkoituksella töykeästi Meghania kohtaan. Hän ei ollut huomaavinaan herttuatar Meghania, mikä pahensi pariskuntien jo vaikeita välejä entisestään.

Hiljattain ilmestynyt Finding Freedom ei ole prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin virallinen elämäkerta. Scobien ja Durandin uskotaan haastatelleen kirjaa varten useita parin läheisiä ystäviä. Brittimedian mukaan on tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan.

Scobie oli yksi kolmesta toimittajasta, jotka saivat kutsun herttuatar Meghanin viimeiseen edustustilaisuuteen kuninkaallisena ennen kuin pari jätti hovin maaliskuun lopussa.

Uutuuskirja katkaisee siivet monilta herttuatarten väleihin liittyviltä huhuilta.

The Sun on kertonut, että Finding Freedom - teos pyrkii oikomaan virheellistä kuvaa, joka parista on syntynyt. Kirjan luvataan tarjoavan ainutlaatuisen katsauksen elämään hovissa ja kertovan totuuden tarinoista, joita otsikot ovat viime vuosina olleet pullollaan.

Kirjassa muun muassa kerrotaan, että Harry oli todellisuudessa parista se osapuoli, joka halusi jättää hovin ja kuninkaallisen perheen. Herttuapari jätti hovin virallisesti maaliskuun lopussa valtavan kohun saattelemana ja nykyään he asuvat Los Angelesissa vuoden vanhan Archie-poikansa kanssa.