Prinssi Georgen tuore kuva hurmasi kaikki – sitten huomio kiinnittyi pikkuruiseen yksityiskohtaan, jonka uskotaan kertovan paljon herttuatar Catherinesta

Prinssi Georgen syntymäpäiväpotretista paljastui pieni yksityiskohta, jonka kuvan ottanut herttuatar Catherine on luultavasti huomannut.

Britannian pikkuprinssi George vietti aiemmin tällä viikolla 7-vuotispäiväänsä. Hovi julkaisi merkkipäivän kunniaksi syntymäpäivä­sankarista tuoreita kuvia, jossa tämä hymyili leveästi kameralle.

Prinssi poseerasi toisessa Amner Hallissa otetussa kuvassa hiukset hieman sekaisin ja yllään maastokuvioinen t-paita. Toiseen potrettiin hän oli pukeutunut tummanvihreään pikeepaitaan ja hänen hiuksensa oli kammattu siististi.

Vaikka toinen kuva vaikuttikin melko harkitulta, paljastui siitä pian yksityiskohta, johon kuninkaallisfanit kiinnittivät huomionsa. The Mirror -lehti huomauttaa, että vaikka prinssi on huolitellut näköinen, on yksi hänen paitansa napeista haljennut ja siitä on jäljellä enää puolet.

Yksi prinssi Georgen paidan napeista oli mennyt keskeltä kahtia ja puolet siitä puuttui. Rikkinäinen nappi ei kuitenkaan estänyt herttuatar Catherinea julkaisemasta ottamiaan kuvia.

Lehti epäilee, että kuvan ottanut herttuatar Catherine on varmasti huomannut puuttuvan napin palasen, mutta päättänyt julkaista kuvan silti. Rikkinäisen napin uskotaankin kielivän siitä, että Catherine on rento äiti, joka pyrkii tuomaan ilmi Georgen iloisen ja huolettoman luonteen sen sijaan, että esittäisi tämän ainoastaan maan tulevana hallitsijana.

George on Britannian kruununperimysjärjestyksessä kolmantena ja hänestä on määrä tulla aikanaan maan kuningas isänsä, prinssi Williamin jälkeen.

The Mirror huomauttaa, että Georgen kuvat kielivät rennosta tunnelmasta eivätkä kuninkaallisten velvollisuuksien taakasta. Hello!-lehden mukaan pieni prinssi on kuvissa aivan kuin kuka tahansa 7-vuotias poika.

Toisessa syntymäpäiväpotretissaan prinssi George poseerasi ulkona leveästi hymyillen ja tukka tuulesta pörrössä.

Hovin etiketin muun muassa pukeutumisen suhteen tiedetään olevan melko tiukka, ja Georgen rennot syntymäpäiväkuvat ovat tervetullut raikas tuulahdus.

Prinssi Williamin tiedetään haluavan tarjota lapsilleen mahdollisimman tavallisen elämän ja tavallisia kokemuksia siitä huolimatta, että he ovat jatkuvasti esillä kuninkaallisten titteleidensä vuoksi. Myös Williamin äiti, prinsessa Diana pyrki aikoinaan tarjoamaan pojilleen mahdollisimman normaalin arjen.

Prinssi George täytti seitsemän vuotta keskiviikkona. Hän on prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen esikoispoika ja hänellä on kaksi pikkusisarusta: 5-vuotias prinsessa Charlotte ja 2-vuotias prinssi Louis.