Syntymäpäiviä, hautajaisia ja salaiset häät – näin Euroopan kuninkaalliset ovat viettäneet poikkeuksellista koronakesää: yksi seikka yhdistää monarkkeja

Euroopan hovien suveen on mahtunut poikkeusoloista huolimatta monia tapahtumia, ja kruunupäät ovat viettäneet niin syntymäpäiviä, häitä kuin hautajaisiakin.

Kuninkaallisten kesänvietto sujuu tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla. Monet kesän perinteisistä juhlista ja tapahtumista on peruttu, ja kuninkaalliset ovat olleet koronapandemian vuoksi eristyksissä kodeissaan. Kesän aikana monet kuninkaalliset ovat kuitenkin palanneet edustustehtäviin.

Kuninkaallisissa piireissä on ehditty tanssimaan tänä kesänä yhdet häät, ja moni kuninkaallinen juhlii syntymäpäiväänsä kesäkuukausina. Kesän ajalle on sattunut myös surun hetkiä. Moni kuninkaallisten perheiden jäsenistä on viime kuukausina keskittynyt perehtymään koronaviruksen parissa työskentelevien ihmisten työhön.

Ruotsi

Kruununprinsessa Victoria juhli viime viikolla 43-vuotissyntymäpäiväänsä poikkeusoloissa. Perinteiset Victorian syntymäpäiväjuhlallisuudet Öölannissa Sollidenin linnassa jouduttiin perumaan koronavarotoimien vuoksi, mutta juhlat näyttivät olleen iloiset myös perheen kesken.

Paikalla oli muun muassa prinssi Carl Philip prinsessa Sofian kanssa. Pikkuprinsessa Estelle,8, ja pikkuveli Oscar,4, ihastuttivat kesäasuissaan. Borgholmin linnanrauniolla pidettiin perinteinen juhlakonsertti, mutta yleisössä istuivat poikkeuksellisesti vain kuninkaallisen perheen jäsenet. Ruotsalaiset saivat seurata konserttia tällä kertaa television välityksellä.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel lastensa Estellen ja Oscarin kanssa Sollidenin pihamaalla.

Kruununprinsessapari vietti tänä kesänä myös 10. hääpäiväänsä. Victoria ja Daniel sanoivat tahdon Tukholman Suurkirkossa 19. kesäkuuta 2010.

Heinäkuussa Ruotsin hovi julkaisi myös harvinaisen videon, jossa päästiin kurkistamaan kruununprinsessaperheen kotiin. Kyseisellä hyväntekeväisyyskampanjaa varten kuvatulla mainosvideolla perhe katseli videolta ohjeita erilaisiin temppuihin ja testaili niitä kotonaan Hagan linnan olohuoneessa. Videon lopulla Victoria katsoi nauraen vierestä, kun Daniel teki punnerruksia olohuoneen lattialla ja telmii lastensa kanssa. Hovin sosiaalisessa mediassa julkaisema video sai ruotsalaista ihastuneen vastaanoton.

Kesän aikana Ruotsin kuninkaalliset ovat myös vierailleet sairaaloissa, ja tutustuneet koronapandemian torjumisessa auttaviin ihmisiin. Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia lähettivät juhannuksena tervehdyksen, jossa he muistuttivat ruotsalaisia huolehtimaan toisistaan poikkeusaikana.

Norja

Kruununprinssi Haakon ja Mette-Marit viettävät kesää huvilalla Dvergsoyan saarella. Mukana ovat myös lapset Ingrid Alexandra ja Sverre Magnus. Perheen tuoreessa kesäpotretissa ovat mukana myös kuninkaallisten koirat Milly Kakao ja Muffins Krakebolle. Kuninkaallisten suosima saari sijaitsee lähellä Kristiansandia. Perhe on nauttinut yhdessäolosta ja norjalaisille tyypilliseen tapaan viettänyt aikaa luonnossa.

Norjan kruununprinssipari Haakon ja Mette-Marit kesätunnelmissa Dvergsoyan saarella. Kuvassa myös lapset Ingrid Alexandra ja Sverre Magnus sekä perheen koirat.

Kruununprinssi Haakon täytti maanantaina 20. heinäkuuta 47 vuotta. Myös kuningatar Sonja vietti syntymäpäiväänsä heinäkuussa. Kuningatar täytti 83 vuotta.

Norjan kruununprinssiperhettä kohtasi kesäkuussa myös suru, kun Mette-Maritin isäpuoli Magnar Alfred Fjeldvær kuoli 83-vuotiaana.

Iso-Britannia

Brittihovissa vietettiin iloista perhejuhlaa viime viikolla, kun prinsessa Beatrice meni vihdoin naimisiin Edoardo Mapelli Mozzin kanssa. Häät pidettiin lähipiirin kesken, vieraita oli vain 20. Beatrice halusi ehdottomasti, että Elisabet-isoäiti on vieraiden joukossa. Hääpuku oli muokattu kuningattaren yllä vuonna 1961 nähdystä puvusta, ja Elisabet lainasi lapsenlapselleen myös kallisarvoisen tiaran juhlia varten.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip vasta-avioituneiden prinsessa Beatricen ja Edoardo Mapelli Mozzin kanssa The Royal Chapel of All Saintsin edustalla 17. heinäkuuta.

Häissä noudatettiin tarkkoja turvatoimia. Hääkuvissa kuningatar ja prinssi Philip seisovat turvallisen etäisyyden päässä tuoreesta hääparista.

Juhlallisuudet Britannian kuninkaallisessa perheessä eivät kuitenkaan loppuneet siihen, sillä pikkuprinssi George vietti keskiviikkona seitsemättä syntymäpäiväänsä. Herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin esikoisesta julkaistiin juhlapäivän kunniaksi kaksi tuoretta valokuvaa.

Hovin mukaan kameran takana on seissyt jälleen Georgen äiti, herttuatar Catherine, jonka käsialaa ovat lukuisat hovin pienistä kuninkaallisista julkaistut syntymäpäiväpotretit. The Mirrorin mukaan on toistaiseksi epäselvää, miten George juhlisti tänä vuonna syntymäpäiväänsä.

Kuningatar Elisabet löi Tom Mooren ritariksi 17. heinäkuuta.

Koronapandemian vuoksi eristyksissä ollut kuningatar Elisabet on heinäkuussa palannut vähitellen osittain tavallisten työtehtäviensä pariin. Tiukassa eristyksessä Windsorissa ollut monarkki muun muassa löi Beatricen häiden jälkeen kapteeni Tom Mooren ritariksi.

Aiemmin kesäkuussa hovi julkaisi uusia herttuatar Catherinen Norfolkissa Amner Hallin pihamaalla ottamia perhepotretteja, joissa prinssi William ja jälkikasvu esiintyivät nauravaisina. Kuvat juhlistivat 38 vuotta täyttäneen Williamin syntymäpäivää ja isänpäivää.

Prinssi William lastensa prinssi Georgen, prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin kanssa herttuatar Catherinen ottamassa kuvassa.

Kesän aikana myös muut brittikuninkaalliset ovat vähä vähältä siirtyneet takaisin edustustehtäviin. Walesin prinssi Charles ja Cornwallin herttuatar Camilla alkoivat tehdä edustusvierailuja ensimmäisinä.

Espanja

Koronan riepottelemassa Espanjassa kuninkaalliset ovat esiintyneet julkisesti viime aikoina harvakseltaan. Kuningasperhe osallistui koronaviruksen uhrien muistotilaisuuteen Madridin kuninkaanlinnassa 16. heinäkuuta.

Muistotilaisuudessa mukana olivat kuningas Felipe, kuningatar Letizia sekä heidän tyttärensä Leonor ja Sofia. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa kuninkaan koskettava puhe, ja pidettiin minuutin hiljainen hetki.

Espanjan kuningasperhe kunnioitti koronaviruksen uhreja muistotilaisuudessa Madridissa.

Kuningasparin kesän ohjelmassa on kiertää turvatoimien rajoissa Espanjaa tutustuen erilaisiin kulttuurikohteisiin, tavoitteena on elvyttää Espanjan turismia.

Monaco

Monacon kuninkaalliset osallistuivat paronitar Elizabeth-Ann de Massyn hautajaisiin keskiviikkona 17. kesäkuuta. 73-vuotiaana kuollut de Massy oli prinssi Albertin serkku. Palatsin mukaan hautajaisissa olivat mukana vain lähimmät sukulaiset.

Monacon prinssi Albert ja ruhtinatar Charlene osallistuivat Elizabeth-Ann de Massyn hautajaisiin 17.7.

Monacossakin kuninkaalliset ovat edustaneet kesän aikana lähinnä koronapandemiaan liittyvissä tilaisuuksissa.

Alankomaat

Alankomaiden kuningasperhe poseeraa tuoreissa kesäpotreteissa perheen pihamaalla. Kuningas Willem-Alexander, kuningatar Maxima sekä prinsessat Amalia, Alexia ja Ariane ikuistettiin virallisiin perhekuviin Haagissa.

Alankomaiden kuningasperhe ikuistettiin kuninkaallisen palatsin pihamaalla iloisiin kesäpotretteihin.

Kesäisissä kuvissa perhe on pukeutunut yhteensopiviin vaaleisiin asuihin. Kuningas ja perhe hassuttelevat Huis den Boschin palatsin pihalla otetuissa kuvissa rennosti.