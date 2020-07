Herttuatar Meghan ja prinssi Harry nostavat oikeusjutun – syynä Archie-pojasta napatut salakuvat

Pari väittää, että heidän pojastaan otetut valokuvat ovat todennäköisesti otettu dronella tai teleobjektiivilla heidän Los Angelesin kodin takapihaltaan.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry nostavat oikeusjutun heistä ja heidän 14-kuukautisesta pojastaan Archiesta napatuista paparazzi-kuvista, muun muassa The New York Times kertoo.

Pari väittää, että heistä ja heidän pojastaan otetut valokuvat ovat todennäköisesti otettu dronella tai teleobjektiivilla heidän Los Angelesin alueella sijaitsevan kodin takapihalta. Tämä rikkoisi Kalifornian niin sanottua paparazzi-lakia.

Käräjäoikeuteen jätetyn kanteen mukaan perhe olisi viihtynyt Los Angelesin kodissaan alkuvuodesta lähtien.

Kanteen perusteella Meghan ja Harry eivät tiedä, kuka valokuvat on ottanut. NYT:n mukaan parille olisi selvinnyt, että kuvia oli kaupiteltu julkiselta paikalta otettuina, vaikka oikeasti ne olivat kuvattu heidän kotipihaltaan.

Kanteessaan pari myös valittaa brittitabloidi Daily Mailin päätöksestä julkaista sekä heidän Los Angelesin että Kanadan kotien sijainnit. Perhe on kärsinyt paparazzien kyltymättömyydestä, jonka vuoksi heidän Los Angelesin kodin ympärille on asennettu myös lisäaitoja. Perheen kodin yllä on lentänyt droneja ja paparazzeja helikoptereissa, häiriten koko naapurustoa.

Herttuatar ja prinssi ovat palkanneet asianajajakseen Michael J. Kumpin, jonka asiakkaisiin lukeutuu muun muassa Kim Kardashian West.

– Jokaisella yksilöllä ja perheenjäsenellä Kaliforniassa on lain takaama oikeus yksityisyyteen kotonaan. Dronet, teleobjektiivit tai helikopterit eivät voi viedä sitä oikeutta pois, Kump sanoi torstaina julkaistussa tiedotteessa.

Meghan ja Harry jättivät Britannian hovin maaliskuun lopussa suuren kohun saattelemina. Pari ilmoitti aikeistaan hylätä hovin eturivin jäsenten tehtävät jo aiemmin ja kertoi haluavansa jatkossa keskittyä normaalimpaan elämään poikansa kanssa.

Kolmikko ei tiettävästi ole vieraillut Britanniassa kertaakaan sitten viime talven. He ovat myös eläneet hyvin pitkälti piilossa parrasvaloilta.