Prinssi George 7 vuotta! Herttuatar Catherine nappasi synttärisankarista vekkuleita kuvia, jotka paljastavat selkeän yhdennäköisyyden

Britanniassa juhlitaan keskiviikkona prinssi Georgen syntymäpäivää. Nuori kuninkaallinen poseeraa tuoreissa kuvissa hyväntuulisena ja muistuttaa suuresti isäänsä.

Britannian pikkuprinssi George viettää keskiviikkona seitsemättä syntymäpäiväänsä. Herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin esikoisesta julkaistiin juhlapäivän kunniaksi kaksi tuoretta valokuvaa.

Kuvissa George hymyilee leveästi kameralle t-paidoissa. Ensimmäiseen otoksen prinssi on pukeutunut hieman muodollisemmin tummanvihreään pikeepaitaan, jonka napit on jätetty auki. Hänen hiuksensa on kammattu siististi ja hän seisoo kauniisti paikoillaan.

Toisessa kuvassa nuori prinssi poseeraa rennommin maastokuvioisessa t-paidassa ja tukka hieman pörrössä. Hovin mukaan kesäisten kuvien valokuvaajana toimi Georgen äiti, herttuatar Catherine.

Tuoreista kuvista paljastuu, että prinssi George muistuttaa suuresti isäänsä. Moni kuninkaallisfani on kommentoinut Kensingtonin palatsin Instagram-tilillä yhdennäköisyyden prinssi Williamin kanssa korostuvan tuoreissa kuvissa.

– Ihastuttava! Näyttää vuosi vuodelta enemmän isältään, eräs kommentoija ihastelee.

Prinssi George on viettänyt kuluneen kevään ja kesän Norfolkissa, johon prinssi William perheineen vetäytyi koronaeristykseen Lontoon keskustassa sijaitsevasta Kensingtonin palatsista. William ja Catherine ovat opettaneet Georgea ja tämän sisarta prinsessa Charlottea kotikoulussa pandemian vuoksi, ja koko perhe pysytteli pitkään eristyksissä.

The Mirrorin mukaan on epäselvää, miten George juhlistaa tänä vuonna syntymäpäiviään. Viime kesänä Catherine ja William järjestivät lehden mukaan hänelle jalkapalloteemaiset syntymäpäiväjuhlat Kensingtonin palatsissa. Paikalla oli tuolloin runsaasti Georgen koulukavereita, mutta tänä vuonna juhlallisuudet ovat luultavasti pienemmät koronapandemian vuoksi.

Prinssi Georgen sanotaan muistuttavan suuresti isäänsä prinssi Williamia. Kuvassa William viikonloppuna.

Viime vuonna George vietti varsinaisen syntymäpäivänsä Karibialla, jossa hänen perheensä lomaili parin viikon ajan.

Myös Georgen sisarukset prinsessa Charlotte ja prinssi Louis ovat viettäneet syntymäpäiviään koronaeristyksessä. Louis täytti huhtikuussa kaksi vuotta ja toukokuun alussa juhlittiin Charlotten 5-vuotispäivää.

7-vuotias prinssi George on Britannian kruununperimysjärjestyksessä kolmantena. Nuoresta prinssistä on määrä tulla maan hallitsija isänsä prinssi Williamin, isoisänsä prinssi Charlesin ja nykyään hallitsevan isoisoäitinsä kuningatar Elisabetin jälkeen.

Prinssi George syntyi 22. heinäkuuta 2013 kello 16.24 St. Maryn sairaalan Lindo-siivessä. Kuninkaallinen vauva oli tuolloin äärimmäisen odotettu ja Georgen syntymää odotettiinkin malttamattomina ja innolla. Pikkuprinssin kerrottiin syntyneen reippaasti lasketun ajan jälkeen, sillä kuninkaallinen lähde oli paljastanut CNN:lle, että prinssin oli määrä syntyä jo 13. heinäkuuta.