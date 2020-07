Harry ja William imaistiin kiusallisen skandaalin keskelle – prinssien hyväntekeväisyysjärjestöjen rahansiirrot herättävät kysymyksiä

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin hyväntekeväisyysjärjestöistä on tehty valitus. Järjestöjen rahansiirtojen väitetään olleen epäasianmukaisia.

Prinssi Williamin ja prinssi Harryn hyväntekeväisyysjärjestöistä on tehty virallinen valitus Britanniassa.

Britannian prinssit Harry ja William joutuivat maanantaina kiusallisen kuohunnan keskelle, kun heidän hyväntekeväisyysjärjestöjensä rahankäytöstä tehtiin valitus järjestöjen toimintaa Britanniassa valvovalle Charity Comissionille. Muun muassa The Times- ja Harper’s Bazaar -lehdet uutisoivat, että prinssien järjestöjen varojen siirroissa väitetään olleen epäselvyyksiä.

The Timesin mukaan monarkiaa vastustava ja vaaleilla valittua valtionjohtajaa kannattava Republic-ryhmittymä on tehnyt prinssien Sussex Royal- ja Royal Foundation -järjestöistä valituksen, jonka mukaan niiden varoja käytettiin kyseenalaisesti. Ryhmittymä väittää, että prinssien järjestöt ovat syyllistyneet hyväntekeväisyysvarojen epäasianmukaiseen käyttöön, eturistiriitoihin ja riippumattomuuden puutteeseen. Republic vaatii, että järjestöjen toimintaa ja rahansiirtoja tutkittaisiin tarkemmin.

The Timesin mukaan Royal Foundation -järjestöstä siirrettiin reilut 160 000 euroa Sussex Royal -järjestölle. Royal Foundation oli aiemmin sekä prinssi Harryn että prinssi Williamin pääasiallinen hyväntekeväisyysjärjestö, mutta myöhemmin Harry perusti Sussex Royalin yhdessä puolisonsa herttuatar Meghanin kanssa.

Myöhemmin Royal Foundationista siirrettiin vielä toinen, lähes 160 000 euron suuruinen summa Sussexin herttuaparin uudelle järjestölle. Summalla kehitettiin lehtitietojen mukaan prinssi Harryn Travalyst-järjestöä, joka keskittyy ekologiseen matkailuun. The Timesin mukaan viime huhtikuussa tehtiin vielä kolmas, noin 7 700 euron suuruinen varojensiirto Travalystille.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan seurasivat Etelä-Afrikassa surffaukseen perustuvaa terapiamuotoa. Heidän hyväntekeväisyystyöhönsä kuuluu erilaista mielenterveystyötä tukevia projekteja.

Daily Mailin mukaan Republicin toimitusjohtaja Graham Smith väittää Charity Comissionille kirjoittamassaan kirjeessä, että kyseiset hyväntekeväisyysvarat selkeästi tuovat suurta taloudellista hyötyä yksittäiselle henkilölle ja ettei niiden siirrossa ole noudatettu lakia ja se on aiheuttanut haittaa yleiselle luottamukselle hyväntekeväisyyttä kohtaan.

The Timesin mukaan varojen siirtäminen liittyy prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin päätökseen irtautua veljesten yhteisestä Royal Foundationista. Sittemmin Sussexin herttuapari on lakkauttanut Sussex Royal -järjestönsä, sillä pari päätti jättää hovin eturivin jäsenten tehtävät ja menetti samalla oikeuden käyttää royal-sanaa markkinoinnissaan.

Royal Foundation toimii nykyään prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen pääasiallisena hyväntekeväisyysjärjestönä. Sen avulla rahoitetaan muun muassa luonnonsuojelua sekä mielenterveys- ja ensiaputyötä.

Harper’s Bazaarin mukaan Royal Foundationista lähtöisin olevat varat päätyivät lopulta prinssi Harryn voittoa tavoittelemattomalle Travalyst-järjestölle. Parilla on nykyään lisäksi yhteinen Archewell-järjestö.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät hovin maaliskuun lopulla, mutta keskittyvät edelleen hyväntekeväisyystyöhön. Meghan tunnetaan naisten- ja tyttöjen oikeuksien puolustajana ja Harry innokkaana luonnonsuojelijana sekä mielenterveystyön tukijana.

Valituksen prinssien järjestöjen toiminnasta tehnyt Republic vaatii tukintaa varojen siirrosta, sillä se näkee rahojen päätyneen lopulta aivan toiseen tarkoitukseen kuin alun perin ilmoitettiin.

Prinssi Harryn edustajat ovat kiistäneet jyrkästi väärinkäytökset varojen kanssa. Prinssin edustajien mukaan Travalyst jatkaa samaa työtä, jota jo Sussex Royal teki, ja varat päätyvät siten siihen käyttöön, johon ne oli tarkoitettukin.

– Lahjoitukset, jotka on tehty voittoa tavoittelemattomalle Travalystille, on tarkoitettu meneillään olevien projektien kehitykseen, jotka tukevat yhteisöjä, villieläimiä ja ympäristöä kestävän matkailun ja turismin avulla. Kaikki varat ovat puolueettomia ja reiluja, täysin hallituksen vaatimuksia vastaavia, ja ne on raportoitu läpinäkyvästi sopimusten ja säännösten mukaan, Sussex Royalin edustaja kommentoi Harper’s Bazaarin mukaan.

Evening Standardin mukaan prinssi Harryn lakitiimi julkaisi kovasanaisen lausunnon, jossa Republicin tekemää valitusta ja väitteitä kommentoitiin ”syvästi loukkaaviksi ja epätosiksi”. Lausunnossa kuvailtiin, että hyväntekeväisyystyö on prinssi Harrylle yksi elämän tärkeimmistä asioista, johon hän suhtautuu suurella intohimolla ja kunnioituksella.

– Herttualla ei ole koskaan ollut henkilökohtaista taloudellista kiinnostusta hänen hyväntekeväisyystyössään. Hänen intressinsä on aina ollut selkeä: tukea muita ja tehdä positiivisia muutoksia, tiedotteessa todetaan.

Prinssi Harry ja prinssi William ovat jatkaneet aikuisiällä äitinsä, edesmenneen prinsessa Dianan aloittamaa työtä hyväntekeväisyyden parissa. Erityisesti mielenterveysongelmiin ja luontoon liittyvät asiat ovat olleet lähellä veljesten sydäntä.