Kolumni: Rojalistinen pönötys ei kuulu enää tälle vuosituhannelle

Kruunupäiden juhlamenot voisivat prinsessa Beatricen häiden innoittamana muuttua pysyvästi, kirjoittaa Kaisa Haatanen.

Olen tutkaillut tarkasti viime päivinä prinsessakuvia Englannista, ja pyrkinyt tasavaltalaiseen kriittisyyteen.

Saatiin yllätyshäät! Prinsessa Beatrice -parka kuuluu meihin, joiden suunnitelmat menivät tänä keväänä ja kesänä kokonaan uusiksi (korona). Ja vieläpä erityisen kurjasti: hääsuunnitelmilta lyötiin jalusta alta.

Tapahtuiko sittenkin onni onnettomuudessa? Morsiamen isä, prinssi Andrew, kaivaa kuoppaansa vain syvemmäksi. Uusia lehtitietoja on kahdenlaisia: joko Andrew on kieltäytynyt osallistumasta poliisikuulusteluihin Jeffrey Epsteinin ja vasta pidätetyn Ghislaine Maxwellin tyttörinkirikosepäilyssä – tai sitten nimenomaan on lupautunut kuulusteltavaksi, mutta kun kukaan ei ole pyytänyt. Mitä tämä on olevinaan? Joku valehtelee.

Morsiamen äidillä, Sarah Fergusonilla, on juuttunut Instassa levy pyörimään. Hänen lasten satuhetki -videonsa suorastaan pelottavat ainakin keski-ikäistä naista, eikä näytä selkeältä, mihin suuntaan hän katsoo hyväntekeväisyyttä tekevänsä (korona). Olisipa hän voinut pelastua omilta esityksiltään suunnittelemaan esikoisen häitä. Vaan ei.

Prinsessa Beatricen häitä piti siis siirtää, ja hovissa oli nopeasti selvää, että isoista juhlista oli turha haaveilla. Kansan taisteluhenkeä (korona) ei sovi pilkata juhlimalla röyhkeästi ja rahaa joka suuntaan heitellen. Hovin PR-porukka oli ajan tasalla, kuten jo monta kertaa tämän hankalan vuoden aikana (korona). Häitä tanssittiin kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, niin että monarkian menosta oli vaikea ottaa nokkiinsa. En itse löytänyt kriittisillä silmälaseillani mitään moitittavaa, vaikka se yleensä on minulle hyvin helppoa.

Häät pidettiin ilman ennakkohölinää ja pölinää, ja peräti salassa. Perustelu salailulle oli kuin olisin sen itse sanellut! Mummo, Elisabet II oli aamupäivällä lyönyt ritariksi 100-vuotiaan veteraanin, jonka aloitteesta valtion terveydenhuoltojärjestelmälle oli saatu kerättyä liki 40 miljoonaa puntaa. Ilmoitettiin, että hääpari ei halunnut viedä tältä huomiota. 94-vuotias mummo oli kuulemma kertonut kyllä juhlista tuoreelle ritarille. Tämän lukiessani jo nieleskelin itkua. Mutta entäs ne häät?

Vieraita oli alle kaksikymmentä, kuten kokoontumisohjeet sallivat (korona). Pari vihittiin Windsorissa, jotta 99-vuotias taatakin oli helppo kuskata paikalle. Eniten julkaistussa hääkuvassa kappelin upeasti kukin koristellun oviaukon toisella puolella seisovat Bea ja Edu, morsiuspari, ja portin toisella puolella (turvaväli!) mummo ja taata, kuningatar Elisabet ja prinssi Philip, joka näyttää ainakin parikymmentä vuotta nuoremmalta kuin onkaan. Morsiamen vanhemmat on hienosti himmattu tilaisuudessa taka-alalle, ja siihen heidän lieneekin syytä tottua. Morsiamen sisar Eugenie, joka ehti rouviintua parempien aikojen vielä vallitessa, on omilla sometileillään iloinnut sisarensa puolesta pienimuotoisesti ja tyylikkäästi.

Paljon mietitään, mikä maailmassa muuttuu ja millä tavalla, kun näistä ajoista (korona) vielä päästään. Esitän täten omana kainona toiveenani, että kruunupäiden juhlamenot voisivat pysyvästi muuttua hienovaraisiksi ja kansalaisia kunnioittaviksi. Rojalistinen pönötys ei kuulu tälle vuosituhannelle. Syökööt leivoksia, kyllä se minulle sopii, mutta en vain aina välittäisi katsella.

P.S. Toivoisin, että yhä muistaisitte maskit ja turvavälit, vaikka kesä on kekkeimmillään (korona)!