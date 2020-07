Suomalainen Lassi työskenteli 20 vuotta kuninkaallisen elämän kulisseissa Ruotsin hovissa – prinsessa Lilianin erikoinen ehdotus löi ällikällä

– Hovissa olimme kaikki kuin suurta perhettä, kertoo Ruotsin hovissa parikymmentä vuotta työskennellyt Lassi Koivunen.

Suomalaisen Lassi Koivusen, 57, rakkaisiin aarteisiin kuuluu Ruotsin kuninkaan hänelle luovuttama arvomitali. Koivunen on tehnyt Ruotsin hovissa parikymmentä vuotta kestäneen uran huonekalukonservaattorina.

– Hovissa työskentelevien tärkein tehtävä on kunkin omalla tavallaan auttaa hänen majesteettiaan virkansa hoitamisessa. Hovissa olimme kaikki kuin suurta perhettä, Lassi Koivunen määrittelee.

Turussa syntynyt Koivunen lähti Tukholmaan opiskelemaan huonekalukonservaattoriksi vuonna 1988. Opiskeluaikanaan hän sai kesällä 1990 kuninkaanlinnasta viransijaisuuden.

Valmistuttuaan hän muutti Suomeen ja aloitti Turun linnan huonekalukonservaattorina. Koivunen palasi kuitenkin jo vuonna 1992 Tukholman linnaan huonekalukonservaattoreiden ateljeevastaavaksi.

Suomalainen Lassi Koivunen on tehnyt Ruotsin hovissa parikymmentä vuotta kestäneen uran huonekalukonservaattorina.

Opastamassa Drottningholmin linnassa.

Koivunen on erikoistunut ruotsalaisiin, 1700-luvun viilutettuihin huonekaluihin.

– Oman erikoisalueeni suhteen ei voisi olla Ruotsin hovia hienompaa paikkaa päästä kyseisten huonekalujen pariin. Hovin kokoelma on yksi koko maailman hienoimmista.

Ruotsin hovin 13 linnaa ovat miljöinä hyvin säilyneitä ja autenttisia. Hovin tarkkaan vaalituista arkistoista löytyy laskuja 1700-luvulta huonekalut valmistaneilta puuseppämestareilta.

– Sen lähemmäksi kyseistä aikakautta ei voi päästä. Arkistot ovat todellinen aarreaitta.

Huonekalujen lisäksi hovissa sai kohdata myös Ruotsin kuningasperhettä.

– Tapasin useita kertoja hänen majesteettinsa ja kuningattaren sekä kruununprinsessan ja prinssin. Hienoja muistoja on paljon.

Kruununprinsessa Victorian koulutukseen kuului kuninkaanlinnan huonekalujen tuntemus.

– Teimme linnassa kierroksen ja kerroin huonekaluista.

Koivunen on kokenut kuninkaallisten kohtaamiset aina hyvin miellyttäviksi.

– Heidän kanssaan on helppo keskustella, vaikka hovissa on tietysti etikettisäännökset, joiden mukaan menetellään.

Victoriaa kutsutaan aina kruununprinsessaksi ja kuningasta hänen majesteetikseen.

– Sanoisin, että kuninkaasta aistii, millä aitoudella ja tärkeydellä hän hoitaa tehtäväänsä maanisänä. Sama asenne kuvastuu myös kruununprinsessasta ja hänen puolisostaan Danielista, Koivunen mainitsee.

– He tekevät todella paljon työtä Ruotsin eteen. On surullista, ettei sen merkitystä aina riittävästi huomioida, kun keskustellaan kuningashuoneen kustannuksista.

Ruotsin kansallispäivän avoimet ovet kuninkaanlinnassa.

Kuningas Kaarle XVI Kustaan 50-vuotis-juhliin valmistautumista keväällä 1996.

Koivusen aikana hovissa tapahtui useita isoja juhlallisuuksia Nobel-illallisten ja muiden vuosittaisten tapahtumien lisäksi.

– Oli muun muassa hänen majesteettinsa 50-vuotisjuhlat, kruununprinsessan häät sekä prinssi Bertilin ja myös Lilianin hautajaiset. Tapahtumat vaativat aina valmisteluja myös minun työssäni.

Häiden jälkeen kruununprinsessa puolisoineen muutti Hagan linnaan.

– Laitoin linnan sisustusta uusittaessa hänelle kuntoon useita huonekaluja, kuten työpöydän.

Ruotsin nykyisen kuninkaan edesmenneestä sedästä, prinssi Bertilistä ja hänen puolisostaan Lilianista Koivusella on mukavia muistoja. Prinsessa Lilianin tiara oli lukitussa lipastossa, jonka avain oli hukassa. Tiaraa tarvittiin muutaman tunnin päästä alkaville Nobel-illallisille.

Hiljattain työssä aloittanut Koivunen kutsuttiin hätiin ison avainlaatikon kanssa.

– Muistan ikuisesti, kuinka ajoin prinsessa Lilianin luo Djurgårdeniin hieman huolissani siitä, miten löytäisin kymmenien avainten joukosta juuri sopivan.

Helpotus oli suuri, kun Koivunen näki lipaston.

– Tiesin heti, millaisella avaimella sen tyyppinen lipasto aukeaa. Sopiva avain löytyi, ja lipasto avautui ensiyrityksellä.

Ruotsin kuninkaallinen perhe vuonna 2003, prinsessa Lilian toinen vasemmalta.

” Prinsessa Lilian totesi hämmästyneenä, että oi, eivätkö nuoret miehet nykyään voi edes juoda.

Toisella kertaa prinsessa Lilian tarjosi drinkkiä, kun Koivunen oli suorittanut sen kertaisen tehtävänsä. Koivunen kertoi olevansa autolla ja joutuvansa sen takia kieltäytymään juomasta.

– Prinsessa Lilian totesi hämmästyneenä, että oi, eivätkö nuoret miehet nykyään voi edes juoda. Prinssi Bertil myhäili taustalla, koska hän ymmärsi, ettei niin voi tehdä, Koivunen nauraa.

Koivusen työpaikkana oli koko 20 vuotta Tukholman linnan vieressä sijaitseva lisärakennus.

– Aiemmin ateljeet sijaitsivat linnassa, mutta ne siirrettiin paloturvallisuuden takia 1900-luvun alussa. Meillä oli työtilat myös lähellä kotiani Lovön saarella, jossa on hovin virka-asuntoja.

Koivusen tehtäviin kuului kiertää tarkistamassa kaikki Tukholmassa ja sen ympäristössä sijaitsevat 13 linnaa.

– Kävin säännöllisesti katsomassa, miten huonekalut voivat eri linnoissa ja mitkä esineistä tarvitsivat toimenpiteitä.

Tietyt linnat avataan käyttöön kesäisin ja suljetaan syksyisin. Kaikkien esineiden pitää näyttää hoidetuilta.

– Osaan linnoista pääsee yleisöä. Tukholman linna on myös virkakäytössä, ja siellä yöpyvät yleensä myös valtiovieraat.

Opastus Sinebrychoffin taidemuseon ystävien linnamatkalla Drottningholmin linnassa.

Suomen presidentti tekee perinteisesti ensimmäisen valtiovierailunsa Ruotsiin. Martti Ahtisaari aloitti Tukholmassa vieraillessaan toisen perinteen tapaamalla kuninkaanlinnan suomalaisen henkilökunnan.

– Sen jälkeen tapasin Tarja Halosen kahdesti, ja ennen lähtöäni ehdin tavata myös Sauli Niinistön.

Koivusen puoliso on aitajuoksijana tunnettu vaasalaissyntyinen Lena Spoof, joka piti hallussaan Suomen ennätystä 25 vuotta.

Koivunen teki vaikean päätöksen lopettaa työnsä Ruotsin hovissa, kun kaksilapsinen perhe pitkän harkinnan jälkeen päätti muuttaa Suomeen vuonna 2013.

– Ratkaisu ei ollut helppo. Kautta rantain kuulin, että hänen majesteettinsa oli ymmärtänyt päätökseni, mutta kuningatar oli ihmetellyt. Olin tehnyt kuningasparille hyvin luottamuksellisia tehtäviä heidän yksityistiloissaan.

Muuton ajankohtaan vaikuttivat lasten koulutukseen liittyvät asiat. Aluksi Koivunen otti virkavapaata.

– Meillä oli vuoden kokeiluaika. Jos lapset eivät olisi sopeutuneet, olisimme palanneet Ruotsiin.

Elämänmuutos oli odotettua vaativampi, mutta perhe päätti jäädä kotipaikaksi valittuun Naantaliin.

– Nyt tällä kokemuksella en rehellisesti sanottuna tiedä, uskaltaisiko siihen enää lähteä. Oli muutos sen verran suuri.

Perheen poika opiskelee nyt Helsingissä, ja 16-vuotias tytär pääsi juuri yläasteelta.

Naantalista on helppo kulkea laivalla Tukholmaan, jossa Koivunen työskentelee edelleen oman yrityksensä kautta. Hänellä on työhuone Naantalissa, mutta myös Tukholmassa. Asiakkaista noin puolet on ruotsalaisia, joukossa Ruotsin valtio, mutta kyseisistä tehtävistä Koivunen ei saa puhua julkisesti.

Suomalaisasiakkaista suuri osa sijaitsee pääkaupunkiseudulta. Viime aikoina Koivunen on työskennellyt useiden huonekalujen parissa Sinebrychoffin taidemuseossa. Tulossa on myös muissa museoissa sijaitsevien, keräilijöiden kokoelmiin kuuluvien huonekalujen käsittelyä.

– On hienoa tuoda Ruotsissa kertynyttä tietotaitoa tänne kotimaahan, Koivunen toteaa.