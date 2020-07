Mies pökertyi prinssi Charlesin nenän edessä kuninkaallisen vierailun aikana – video näyttää yllättävän tilanteen

Walesin prinssi yritti saada miehen kiinni ennen maahan kaatumista.

Walesin prinssi Charles joutui yllättävään tilanteeseen torstaina, kun kaupan työntekijä tuupertui hänen eteensä kesken keskustelun. The Sun kirjoittaa, että pyörtyminen tapahtui Charlesin vierailulla Asda-ruokakauppaketjun Bristolin jakelukeskuksessa. Charles oli vierailulla puolisonsa Cornwallin herttuatar Camillan kanssa.

Videon perusteella työntekijä huojui keskustellessaan Charlesin kanssa, ja kaatui hetken kuluttua taaksepäin maahan. Prinssi Charles ojensi kätensä auttaakseen miestä, mutta ei ehtinyt saada hänestä kiinni. Pyörtyneen miehen kollegat riensivät apuun. Charles seurasi vierestä ja vaikutti huolestuneelta samaan aikaan, kun ympärillä olevat varmistivat, että mies on kunnossa.

Mies voi kaatumisensa jälkeen hyvin, ja kun muut työntekijät olivat auttaneet miehen pystyyn, jatkoi Charles keskustelua miehen kanssa.

Charles ja Camilla vierailivat Bristolilaisessa jakelukeskuksessa kiittääkseen sen työntekijöitä tärkeästä työstä koronapandemian aikana. Vierailu järjestettiin ulkoilmassa turvatoimet huomioon ottaen.

Jakelukeskuksen pääjohtaja Chris Tilly kiitteli kuninkaallisia vierailusta.

– Mielestäni on upeaa, että prinssi ja herttuatar ovat varanneet aikaa tullakseen tänne tapaamaan työntekijöitä, Tilly sanoo The Sunin mukaan.

– He olivat todella kiinnostuneita siitä, mitä työntekijämme tekivät Asdalla ja kauanko he olivat olleet meillä töissä. He halusivat tietää miten heillä meni pandemian keskellä työskennellessä, Tilly kertoo.

Walesin prinssi sairasti itsekin koronan. Kuninkaalliset ovat olleet visusti eristyksissä pandemian aikana, mutta Charles ja Camilla ovat jo palanneet tavallisten töiden ja vierailujen pariin.