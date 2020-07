Kuningatar Viktoria, 68, kohtasi 24-vuotiaan Abdulin, eikä paluuta entiseen enää ollut – suhde aiheutti hovissa skandaalin, joka salattiin sata vuotta

Kuningatar Viktorian ystävyys intialaiseen Abdul Karimiin järkytti brittihovia niin syvästi, että se yritettiin pyyhkiä kokonaan historiankirjoista. Totuus paljastui vasta lähes sata vuotta myöhemmin.

Se kesäkuinen aamu todella syöpyi brittihovin historiaan. Oli vuosi 1887, ja kuningatar Viktoria tapaisi pian ensimmäistä kertaa intialaisen, kuuden lapsen muslimiperheeseen syntyneen Moammed Abdul Karimin. Karim tarjoili aamiaista kuningatar Victorialle Frogmore Housessa, Windsorin linnan tiluksilla.

68-vuotias Victoria istui pöydän ääressä harmaahapsisena ja ylväänä, kun taas 24-vuotias Karim oli ensimmäistä kertaa elämässään ulkomailla ja joutui tekemään kaikkensa estääkseen käsiensä tärinän ja hopeatarjottimen heilumisen.

Parhaimmillaan neljäsosaa maapallon maista hallinneen britti-imperiumin kuningatar ja köyhistä oloista Lontooseen pelmahtanut intialaismies katsoivat toisiaan, niin kuin noista lähtökohdista tullut kaksikko voi toisiaan katsoa.

Siitä kesäaamusta alkoi yli vuosikymmenen kestänyt ystävyys, jota kukaan, tuskin edes he itse, olisivat osanneet odottaa.

Adbul Karim kuvattuna auttamassa kuningatar Viktoriaa hänen työpöytänsä äärellä.

Lontoossa oli järjestetty vuotta aiemmin suuri siirtomaiden kulttuureja esitellyt näyttely. Siihen kävi tutustumassa luonnollisesti myös Victoria – olihan hän muun ohessa myös Intian keisarinna.

Miljoonia vierailijoita houkutelleessa näyttelyssä intialaisia mattoja esittelivät intialaisvankilan vangit, jotka olivat mukana vankilan kuntoutusohjelmassa. Abdul Karim ei ollut suinkaan yksi vangeista, vaan työskenteli vankilassa kirjurina ja oli ollut järjestämässä kuukausia kestänyttä matkaa näyttelyyn yhdessä vankilan ylitarkastajan John Tylerin kanssa.

Kuningattaren iän patinoimilta kasvoilta ei voinut päätellä juuri mitään, mutta näyttely ja erityisesti sen intialainen osasto tekivät häneen suuren vaikutuksen. Pian hän ilmoittikin ylitarkastaja Tylerille haluavansa itselleen kaksi intialaista palvelijaa, joiden tulisi toimia hänen alaisuudessaan seuraavan vuoden ajan. Edessä ei ollut mikä tahansa vuosi, sillä kuningatar juhlisti jo 50-vuotista valtakauttaan.

Pyyntö hämmästytti, mutta ylitarkastajalla ei ollut varaa kieltäytyä. Kuningattaren palvelijoiksi ei voinut lähettää mitä tahansa vankeja, joten ylitarkastaja valitsi parhaat työntekijänsä: Abdul Karimin ja Mohammed Bukshin. Miehet saivat pikakoulutuksen brittihovin sääntöihin ja englannin kieleen, jonka jälkeen he matkustivat kuukausien ajan laivalla Intiasta Lontooseen.

Kuningatar Viktorian kerrotaan hurmaantuneen intialaisystävästään täysin.

Niin kuningatar ja Karim kohtasivat. Ystävyyden syttyminen oli noissa olosuhteissa pieni ihme. Kaiken mahdollisti se, että kuningatar Victoria oli varsin edistysmielinen hallitsija, joka nautti uuden opettelemisesta ja maailman kehittymisestä. Myös olosuhteet poikkeuksellisen suhteen alkamiselle olivat suotuisat, sillä kuningatar Viktoria koki olonsa tyhjäksi prinssipuolisonsa Albertin kuoltua.

Prinssi Albert menehtyi 1861, ja hänen kuolemansa oli kuningattarelle suuri järkytys. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Viktoriaa nähtiin harvoin edustamassa, ja jopa palatsin sisustus verhottiin vuosiksi suruväreihin. Toivuttuaan miehensä kuolemasta alkoi kuningatar huomata, ettei hän ollut enää nuori neitonen. Sitten brittihovin tuttuakin tutumpaan arkeen ilmaantui intialainen herrasmies.

Yhtäkkiä into uuden oppimiseen leimahti uudelleen liekkeihin.

Aamiaishetki elokuussa 1887. Kuvassa vasemmalla Abdul Karim.

Karim tuli kuin itsestään tutustuttaneeksi kuningattaren Urdun saloihin. Kieli hurmasi Viktorian ja jo kesän lopussa Karim antoi kuningattarelle yksityisiä kielitunteja.

– Olen erittäin kiinnostunut niin kielestä kuin ihmisistä, joihin en ole aiemmin päässyt tutustumaan, kuningatar kirjoitti myöhemmin löydetyssä päiväkirjassaan.

Suhde syveni yhä luottamuksellisemmaksi. Viktoria tapasi katsoa tyytyväisenä ja pienesti hymyillen innoissaan elehtivää ja opettajan roolista nauttinutta Karimia. Keskustelut rönsyilivät maailman tapahtumista politiikkaan ja filosofiaan. Kaksi erilaista maailmaa oli kohdannut ja löytänyt toisistaan jotain uutta.

Vuoden päätteeksi kuningatar ylensi Karimin munshiksi – hänen henkilökohtaiseksi opettajakseen.

Ahmed Husain ja Adbul Karim ulkoilemassa kuningattaren kanssa.

Sanomattakin on selvää, että tuohon aikaan brittihovin arvokkaaseen maailmaan tepastellut ulkomaalainen nuori mies sai osakseen pahoja katseita. Siis sen jälkeen, kun eksoottisen näköisen intialaisen läsnäoloon oli ylipäätään totuttu.

Palatsin käytävillä supistiin, ja kun Karim käveli paikalle, laskeutui huoneeseen hyytävä hiljaisuus. Karimin kansalaisuus kuumensi monen pitkäaikaisen ja uskotun työntekijän tunteita, sillä sen pelättiin tahraavan brittihovin maineen. Kuningatar oli kuitenkin järkähtämätön ja hän piti Munshistaan. Karim jopa söi hänen kanssaan, mikä oli ennennäkemätöntä.

Erityisesti kuningattaren poika prinssi Edvard, myöhemmin kuningas Edvard VII, ei voinut sietää Karimia silmissään. Hänen epäilyksensä herätti se, että Karimista tuli kuningattaren uskottu varsin lyhyessä ajassa. Asiaa ei helpottanut, että Viktoria nimitti Karimin muiden intialaisten palvelijoiden esimieheksi, otti tämän mukaan matkoilleen ja antoi hänelle oman huoneen Balmoralin linnasta.

Brittihovi vakuuttui siitä, että Munshi oli uinut kuningattaren suosioon vilpillisin aikein, hyväksikäytti heidän rakastettua monarkkiaan ja halusi tulla vain kuuluisaksi. Kuningatar jätti muiden syrjivät mielipiteet tyystin omaan arvoonsa – siinä mielessä hän oli roimasti aikaansa edellä.

Kuningatar Viktorian poika Edvard VII ei voinut sietää Abdul Karimia silmissään.

Itseasiassa kuningatar taisi nautti siitä, että raamikas ja pitkä mies seisoi hänen rinnallaan. Ystävyyttä syvemmäksi suhde ei kuitenkaan nykytiedon valossa mennyt, vaikka kaksikon myöhemmin vaihtamissa kirjeissä vilisivätkin loppukaneetit "rakkain ystäväsi" ja "rakkain äitisi".

Munshi myös tutustutti Viktorian maailman ihmeisiin. Isossa-Britanniassa ei oltu tuohon aikaan nähtykään mangoa, mutta Karimin kerrottua tuosta ihmeellisestä hedelmästä tilasi kuningatar itselleen sellaisen viipymättä. Henkilökunnan oli nieltävä ylpeytensä ja toimitettava mango kuningattaren eteen nöyrästi.

Karim tuskin pääsi vähällä, vaan joutui todennäköisesti maksamaan ystävyydestään kalliin hinnan. Jopa kuningattaren oma lääkäri Sir James Reid laitettiin puhumaan järkeä Viktorialle. Myöhemmin löydetyissä muistiinpanoissa Reid kuvaili kuningattaren ajautuneen suoranaisen ”munshi-hulluuden” pauloihin.

Ystävyys kesti kaikesta vastustuksesta huolimatta lopulta eheänä 14 vuotta, aina kuningattaren elämän loppuun asti, vaikka Karim palasikin välillä takaisin Intiaan. Vuosi ennen kuningattaren kuolemaa Karim vavisutti brittihovia vastaanottamalla kuningattaren myöntämän brittiläisen imperiumin ritarikunnan ristin.

Se naulasi hänen kohtalonsa, ja kuningattaren kuoltua valtaan noussut Edvard VII potki Karimin ulos hovista salamannopeasti. Hän määräsi kirjalliset todisteet poltettavaksi, jotta kukaan ei saisi tietää hänen äitinsä ja intialaismiehen sopimattomaksi katsotusta ystävyydestä sanaakaan. 14 vuoden suhde haihtui kirjaimellisesti savuna ilmaan.

Intiaan karkotettu Karim menehtyi kahdeksan vuotta kuningattarensa jälkeen.

Shrabani Basu kirjoitti kirjan poikkeuksellisesta ystävyydestä.

Kaikki pysyi Edvardin toiveen mukaan salassa hämmästyttävän pitkään – kunnes reilu 90 vuotta myöhemmin intialaistutkija Sharabani Basu pääsi salaisuuden jäljille. Basu oli 90-luvun alussa perheensä kanssa lomamatkalla Isossa-Britanniassa: siellä he tutustuivat Osborne Houseen, joka oli toiminut kuningatar Victorian yksityisasuntona. Seinällä komeili maalaus tummapiirteisestä Abdul Karimista.

– Tajusin, että hänen on täytynyt olla erittäin merkityksellinen hänelle, Basu kertoi.

Basu ryhtyi tutkimaan asiaa. Hän kävi läpi kaiken mahdollisen materiaalin ja tavoitti pitkän, sinnikkään etsimisen tuloksena Karimin jälkeläiset. He olivat säilyttäneet Karimin päiväkirjat. Salaisuus alkoi paljastua pala kerrallaan.

– Päiväkirjoissa luki, että toivottavasti tarina miellyttää, kenen tahansa käsiin se päätykään. Ja melkein sata vuotta myöhemmin ne olivat minun käsissäni, Basu on muistellut hetkeä haltioissaan.

Basu kirjoitti päivänvaloon tulleen tarinan kirjaksi Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant (2010). Kirjasta tehtiin myös elokuva Victoria & Abdul (2017), jonka pääosissa loistivat Judi Dench ja Ali Fazal.

Vuonna 2017 julkaistiin elokuva Victoria & Abdul, joka kertoo kaksikon kohauttaneesta ystävyydestä.

Kuningatar Viktorian ja Abdul Karimin ystävyys on tositarina vertaansa vailla. Intialainen herrasmies toi todennäköisesti kuningattaren viimeisiin vuosiin iloa, uusia oivalluksia ja kuvainnollisen olkapään, jota vasten nojata. Ennen kaikkea hän edusti kuningattarelle raikasta tuulahdusta brittihovin pinttyneisiin rutiineihin.

Kuningas Edvard VII erehtyi ajatellessaan, että asian paljastuminen kaikelle kansalle tahraisi hänen äitinsä maineen. Se nimittäin teki juuri päinvastoin. Tänä päivänä kuningatar Viktoria muistetaan edistyksellisenä ja suvaitsevaisena hallitsijana – kiitos kuuluisan munshin.

