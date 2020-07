Herttuatar Camillalta kielletään yksi virallinen titteli – häiden aikaan tehty päätös pysyy Charlesin vastustelusta huolimatta

Herttuatar Camilla on toivonut, että häntä kutsuttaisiin prinsessapuolisoksi, kun prinssi Charlesista tulee kuningas.

Herttuatar Camilla nai prinssi Charlesin vuonna 2005, mutta kun hänen puolisostaan tulee jonain päivänä kuningas, Camillasta ei tule kuningatarta.

Vaikka Cornwallin herttuatar Camilla on naimisissa prinssi Charlesin kanssa, hän ei tule saamaan kuningattaren titteliä, kun tulee Charlesin vuoro nousta valtaistuimelle Iso-Britanniassa.

Charlesin tuleva rooli hovissa on hyvin selvä, mutta hänen puolisonsa rooli on herättänyt paljon kysymyksiä.

Charlesin toimisto Clarence House antoi hiljattain lausunnon, jossa valaistiin suunnitelmaa Camillan tulevasta tittelistä.

– Herttuataren tarkoituksena on tulla tunnetuksi prinsessakonsorttina, kun prinssi nousee valtaistuimelle.

– Se ilmoitettiin parin astuessa avioliittoon, eikä asia ole muuttunut sen jälkeen, Clarence House totesi ytimekkäästi.

Konsortiksi kutsutaan hallitsevan kuninkaan tai kuningattaren puolisoa.

Charles ja Camilla palasivat etulinjassa hovin edustustehtäviin koronan jälkeen.

Kun Charles ja Camilla avioituivat vuonna 2005, hovi vahvisti, että Camilla ei tule saamaan kuningatarkonsortin titteliä, vaan hän tulee pysymään prinsessapuolisona. Prinsessapuolison titteli oli hovin mukaan herttuattaren oma toive.

Moni kuninkaallisasiantuntija kuitenkin uskoo, että Charles haluaa Camillasta kuningattaren.

– Virallinen linja on, että kun Charlesista tulee kuningas, Camillasta tulee prinsessakonsortti. Ajattelen itse, että se on hölynpölyä. Kun Charles astuu valtaistuimelle, Camillasta tulee kuningatar, Royal Centralin päätoimittaja Charlie Proctor on sanonut aiemmin.

Lontoon University Collegen perustuslain laitoksen edustaja totesi The Timesille taannoin, että Charles tulee luultavasti neuvottelemaan Camillan tittelistä uudelleen istuvan hallituksen kanssa, kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Prinssi Charles ja herttuatar Camilla avioituivat siviilimenoin huhtikuussa 2005.

Camillan ja Charlesin suhde ja avioliitto ovat saaneet vuosien varrella osakseen runsaasti huomiota. Pari tutustui jo nuorena, kun ujo ja arka Charles ihastui poikatyttönä tunnetun Camillan huumoriin, suorasukaisuuteen ja siihen, että tämä kohteli prinssiä kuin vertaistaan. Camilla kuitenkin suostui seurapiireissä viihtyneen Andrew Parker Bowlesin kosintaan, ja Charles päätyi naimisiin prinsessa Dianan kanssa.

Charlesilla oli kuitenkin jo avioliittonsa aikana suhde nuoruudenrakkautensa kanssa. Tieto suhteesta johti lopulta Charlesin ja Dianan eroon ja aiheutti valtavan skandaalin. Prinssi avioitui edellisestä aviomiehestään eronneen Camillan kanssa vuonna 2005.

Brittien oli vaikea hyväksyä parin liittoa ja suhtautua positiivisesti Charlesin uuteen puolisoon, sillä moni rakasti Dianaa ja eläytyi vahvasti prinsessan elämän kipukohtiin.

Muutama vuosi sitten Daily Mail kertoi, että Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan mukaan vain 14 prosenttia maan kansalaisista haluaisi Camillasta kuningattaren.