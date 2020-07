Kuningatar Elisabetillä riittää murheita – seksirikosvyyhtiin yhdistetty prinssi, Meghan ja Harry, koronaeristys...

Britannian prinssi Andrew'n kytkös seksuaalirikosvyyhteen pahenee ja rapauttaa hovin mainetta. Imagon rakentamisessa hätiin on ehättänyt prinssi William perheineen.

Britannian prinssi Andrew on viime päivinä kietoutunut yhä tiukemmin edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosskandaaliin. Prinssin asianajajat ovat juuttuneet juupas-eipäs-väittelyyn siitä, miten yhteistyöhaluinen prinssi on ollut rikosvyyhden selvittämisessä. Osapuolien näkemykset eroavat tyystin: prinssin juristit ovat sitä mieltä, että Yhdysvalloissa ei vastata yhteydenottoihin, kun taas yhdysvaltalaisosapuolen mielestä prinssi on vältellyt kuulemista jo kuukausia.

Epstein-vyyhteä ja paisuvaa skandaalia puidaan laajalti julkisuudessa. Siihen joutui ottamaan kantaa viime perjantaina jo Britannian pääministeri Boris Johnsonkin toteamalla, että prinssiä koskevan kiistan selvittäminen kuuluu kuninkaalliselle perheelle.

– Jokaisen sympatia on Epsteinin uhrien puolella, mutta ette voi olettaa minun kommentoivan kuninkaallista perhettä koskevia asioita, Johnson sanoi LBC-radiokanavan lähetyksessä.

Prinssi Andrew'n väitetty osuus juttukokonaisuuteen liittyy sukupuoliseen kanssakäymiseen tuolloin alaikäisen Virginia Giuffren (Roberts) kanssa ja siihen, mitä hän tiesi Epsteinin tai tämän lähipiirin toimista. Prinssi on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikolliseen tai sopimattomaan. Prinssin ystäväpiiriin pitkään kuulunut Epstein kuoli noin vuosi sitten vankisellissä. Kuolemaa on pidetty itsemurhana.

Juttukokonaisuuteen liittyy myös Epsteinin britannialainen ystävätär, seurapiirivaikuttaja Ghislaine Maxwell, jonka uskotaan muun muassa värvänneen tyttöjä ja naisia Epsteinin hyväksikäytettäväksi. Hän on niin ikään kuulunut prinssi Andrew'n läheiseen ystäväpiiriin, ja siksi hovissa pelätään Maxwellin mahdollisia paljastuksia prinssistä. Maxwell odottaa parhaillaan oikeudenistuntoa pidätettynä New Yorkissa. Maxwellin vapautumista takuita vastaan on määrä käsitellä oikeudessa ensi perjantaina, mutta syyttäjät ovat jo etukäteen ilmoittaneet vastustavansa takuuanomusta. Maxwell on kiistänyt häneen kohdistuvat syytökset.

Prinssi Andrew on taas yhdistetty miljonääri Jeffrey Epsteinin seksirikosvyyhtiin.

Brittiläinen seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwell pidätettiin osana Jeffrey Epsteinin seksirikosvyyhtiä.

Ei uutisvoittoja

Kuningatar Elisabetilla on poikansa lisäksi muitakin murheita: Kuningattaren koronaepidemiaeristys on kestänyt kuukausia ja kestänee vastedeskin. Yli 90-vuotias kuningatar kuuluu luonnollisesti riskiryhmään, samoin kuin hänen lähes satavuotias miehensä prinssi Philip. Niinpä kuningatar seuraa sivusta, kun hänen poikansa tekemisiä ja tietämisiä riepotellaan julkisuudessa Atlantin molemmin puolin.

Tavallisissa oloissa kuninkaallisia ympäröivät seremoniat ja julkiset tilaisuudet herättävät kiinnostusta ja saavat mediassa myönteistä näkyvyyttä. Hovi osaa myös taidokkaasti hyödyntää positiivisen julkisuuden ja siirtää huomiota pois ikävistä asioista hyvin ajoitetuilla ulostuloilla.

Nyt kuninkaallisten uutisten ilmatilaa hallitsee toistuvasti prinssin yhä epäilyttävämmäksi käyvä maine, kun kuninkaallinen perhe, ja erityisesti sen keulakuva kuningatar, joutuu rajoittamaan esiintymisiään ja kansalaisten kohtaamista koronaepidemian vuoksi.

Paraatikin vaatimattomin menoin

Kriisiaikoina kuninkaallinen perhe on perinteisesti ollut vahvasti edesauttamassa kansakunnan yhteishenkeä ja näyttämässä esimerkkiä selviytymisestä.

Nyt kuningatarta ei ole nähty kuukausiin kuin yhdessä julkisessa tilaisuudessa, hänen virallisena syntymäpäivänään kesäkuun puolivälissä. Tuolloin Windsorin linnanpihalla järjestettiin koronaolosuhteisiin sovellettu "miniparaati" kuningattaren 94-vuotispäivän kunniaksi.

Yleensä suureelliset paraatimenot ilmavoimien ylilentoineen pidetään Lontoossa Buckinghamin palatsin ympäristössä koko kuninkaallisen perheen voimin, mutta tänä vuonna ne jouduttiin epidemiatilanteen vuoksi peruuttamaan. Aiemmin suuria yleisöjä keräävä paraati on peruttu vain maailmansotien ja vuoden 1955 yleislakon takia.

Hovi onkin joutunut muuttamaan julkisuusstrategiaansa voimakkaasti ja siirtämään esiintymisiään sosiaaliseen mediaan ja verkkotapahtumiin. Britanniassa on alettu pohtia, päättyykö lähes seitsemän vuosikymmentä hallinneen 94-vuotiaan kuningatar Elisabetin kausi niin, että hän on kuolemaansa saakka enemmän tai vähemmän eristettynä Windsorin linnan muurien sisällä.

Prinssi Harry ja Meghan Markle Kanadan-kotonaan tammikuussa 2020.

Uudet keinot käyttöön

Hokeman mukaan kuninkaallisten tulee näkyä, jotta he olisivat uskottavia. Niinpä toimeen ovat tarttuneet erityisesti prinssi William ja hänen puolisonsa herttuatar Catherine. He ovat olleet muun muassa monin tavoin osoittamassa solidaarisuutta terveydenhuollon kuormittuneille työntekijöille ja järjestäneet erilaisia verkkotapaamisia yleisön kanssa. Pariskunta on halunnut suojella kolmea lastaan julkisuudelta, mutta korona-aikana lapsetkin ovat esiintyneet ja peuhanneet kuvissa ja videoilla tavallista useammin.

Myös kuningatar on ottanut käyttöön muun muassa videopuhelut ja pitänyt harvinaisen televisiopuheen rohkaistakseen koronan kurimuksessa kärvisteleviä brittejä.

Epätavalliset ajat ovat saaneet kuningasperheen poikkeuksellisen epämuodolliseksi. Hiljattain syntymäpäiviään viettänyt prinssi William ja hänen isänsä prinssi Charles julkistivat juhannusviikonvaihteessa valokuvan, jossa isä ja poika halailevat nauraen toisiaan. Kuvan oli ottanut Catherine.

– Tämä rikkoi kuninkaallisen internetin, kuvattiin valokuvan herättämiä myönteisiä reaktioita.

Kuningasperheen edustustehtävät ovat käynnistyneet pikku hiljaa, mutta kuningatarta niissä tuskin aivan heti nähdään. Hänen sijastaan valtionpäämiehiä ja muita arvovieraita ottavat vastaan prinssit Charles ja William vaimoineen. Eri edustustehtävissä jatkaa myös prinsessa Anne sekä kuningattaren nuorin lapsi prinssi Edward puolisoineen.

Prinssi Harry perheineen puolestaan elää yksityistä elämäänsä Los Angelesissa 8 700 kilometrin päässä Lontoosta ja on vetäytymisellään kuninkaallisista velvoitteista aiheuttanut monenlaista harmia kuningasperheelle. Ei vähiten siksi, että hänen vaimonsa Meghan Marklen vaikeaa suhdetta julkisuuteen ja hoviin on puitu jälleen viime aikoina mediassa ympäri maailman.