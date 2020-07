Näin hulppeissa oloissa Euroopan kuninkaalliset viettävät kesää – linnoja, veneilyä ja luksusta...

Kuninkaallisilla on useita upeita paikkoja, joissa nauttia kesästä.

Euroopan kuninkaallisilla on kesälomaperinteitä, joita he noudattavat vuodesta toiseen.

Euroopan kuninkaallisilla riittää valinnanvaraa lomakohteissa, mutta jokaisella suvulla on omat perinteensä.

Vaikka tämä vuosi on varmasti lomailun kannalta kuninkaallisillekin poikkeuksellinen, he ovat useina aiempina vuosina viettäneet kesiä samoissa kohteissa.

Gotlannin karut maisemat viehättävät

Ruotsin kuninkaallinen perheen jäsenistä prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia ovat monena kesänä suunnanneet Gotlantiin. Kesällä 2018 ruotsalaislehdet kertoivat, että kuninkaallisperhe on vieraillut Gotlannissa muun muassa Visbyssä sijaitsevassa jäätelöbaarissa.

Prinssi Carl Philip puolisonsa prinsessa Sofian ja lastensa prinssi Alexanderin ja prinssi Gabrielin kanssa.

Perheen sanotaankin ihastuneen saaren karuihin maisemiin. Lisäksi Sofia ja Carl Philip ovat vieneet jälkikasvunsa Fårön saareen, jonne pääsee Gotlannista lautalla tai veneellä.

Fårön saari tunnetaan myös ruotsalaisen elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanin kotiseutuna. Nykyisin Bergmanin saarella sijaitsevaa kiinteistöä käytetään taiteilijakeskuksena.

Ruotsin kuningatar Silvia ja kuningas Kaarle Kustaa suuntaavat kesälomillaan usein Etelä-Ranskaan, lähelle St. Tropezia. Monet kerrat mukana on ollut myös muita Ruotsin kuningasperheen jäseniä. Merelle suunnataan kuningasparin Polaris-veneellä.

Gotlannissa sijaitseva Färön saari on ruotsin prinssi Carl Philipin ja hänen puolisonsa prinsessa Sofian mieleen.

Etelä-Ranskassa sijaitsee kuningasparin omistama Villa Mirage -niminen kiinteistö. Kaksikerroksisessa talossa on seitsemän makuuhuonetta. Kuningas on kertonut rakastavansa rannalla sijaitsevaa paikkaa.

Ruotsin kruununprinsessa Victorian syntymäpäiviä vietetään joka vuosi Öölannin saarella sijaitsevassa Sollidenin linnassa. Sollidenin linna valmistui vuonna 1906, ja se on yksi kuningasperheen suosikkikesäkohteista.

Kuningas Kaarle Kustaan omistama Sollidenin linna on vaatimattomampi kuin monet muut kuningasperheen omistamat rakennukset. Itse rakennus ei ole avoin yleisöllä, mutta puutarhaan on vapaa pääsy aukioloaikojen puitteissa.

Ruotsin prinssi Daniel, kuningatar Silvia, prinsessa Estelle, prinssi Oscar, kruununprinsessa Victoria ja kuningas Kaarle Kustaa nähdään joka vuosi Sollidenin palatsin puutarhassa kruununprinsessa Victorian syntymäpäivän juhlallisuuksien yhteydessä.

Ruotsin Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia intoutuvat lomillaan usein veneilemään. Kuva St. Tropezista.

Myös Harry ja Meghan kutsuttu Balmoraliin

Ison-Britannian kuningatar Elisabetilla on valinnanvaraa, mitä tulee lomailuun. Kun kesän myötä ilmat lämpenevät, suuntaa kuningatar Englannista kohti Skotlantia.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip pitävät suuressa arvossa Skotlannin Aberdeenshiressä sijaitsevaa Balmoralin linnaa, jonne he usein suuntaavat myös kesällä.

Linna on ollut kuninkaallisten omistuksessa 1800-luvulta alkaen. Tuolloin kuningatar Viktoria ihastui linnaan. Viktoria vuokrasi linnaa Fifen herttualta. Lopulta kuningatar Viktorian puoliso prinssi Albert osti linnan lahjaksi vaimolleen.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip suuntaavat usein lomansa alettua Balmoralin linnan maille Craigowan Houseen, joka on linnan mailla sijaitseva talo. Talossa on seitsemän makuuhuonetta. Näin kuningaspari tekee, sillä Balmoralin linna on tuolloin vielä avoinna yleisölle.

Prinssi Charles, prinssi William ja prinssi Harry ovat kaikki lomailleet Balmoralissa koko ikänsä. Kuvassa prinssi Harry ja prinssi William nuoruudessaan.

Myös Yhdysvaltojen Los Angelesissa asuvat prinssi Harry ja herttuatar Meghan on tänä vuonna kutsuttu lomailemaan Balmoralin linnaan, mutta koronavirusepidemian vuoksi vierailua on viivästetty.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun Sussexin herttuaparin Archie-poika vierailee Balmoralissa, kertoo Hello-lehti.

Walesin prinssi Charles ja Cornwallin herttuatar Camilla suuntavat mielellään Skotlannissa sijaitsevaan Birkhallin linnaan. Prinssi Charles sai vuonna 2002 linnan perinnöksi isoäidiltään.

Charles omistaa myös Skotlannissa sijaitsevan Meyn linnan, joka oli kuningatar Elisabetin äidille tärkeä paikka. Kuningataräiti nimittäin valvoi henkilökohtaisesti linnan kunnostamisen jokaista vaihetta ja vietti siellä usein kesiään.

Tänä vuonna Charles ja Camilla ovat kuitenkin valinneet hieman erilaisen kohteen, sillä he suuntaavat Walesin Llandoveryyn, mistä pariskunta on ostanut vanhan maatila. Llwynywermodin tila on kunnostettu pariskunnan tarpeisiin, kirjoittaa Hello-lehti.

Prinssi Charles ja herttuatar Camilla Birkhallin linnan edustalla maaliskuussa 2020, jolloin he viettivät 15. hääpäiväänsä.

Norfolkissa sijaitseva Sandringhamin kartano on brittikuninkaallisten joulunviettopaikkana, mutta aina ajoittain siellä viettää myös kesälomaansa joku kuninkaallisen perheen jäsenistä. Kuningatar Viktoria osti kartanon 1860-luvulla.

Sandringhamin kartanon tiluksiin kuuluu 24 hehtaaria puutarhaa.

Norjan kuninkaalliset omalla saarella

Norjan kruunuprinssi Haakon viihtyy kesäisin Dvergsøyan saarella sijaitsevalla puuhuvilalla. Saarella riittää yksityisyyttä, sillä se ei ole ulkopuolisille avoin.

Vuosittain Haakonin seuraksi huvilalle matkaavat prinsessa Mette-Marit ja lapset Ingrid Alexandra ja Sverre Magnus. Norjan kuninkaallisten on kerrottu nauttivat luonnosta, kalastuksesta ja uimisesta.

Norjan prinssi Haakon, prinsessa Mette-Maarit, prinsessa Ingrid Alexandra ja prinssi Sverre Magnus kuvattuina kesälomapaikkana toimivan puuhuvilan edustalla heinäkuussa 2019.

Tanskan kuninkaallisilla linna viinitilalla

Tanskan kuninkaallisella perheellä on useita kesäpaikkoja.

Ulkomailla lomaillessaan kruununpinssi Frederik ja prinsessa Mary viettävät mielellään aikaa Château de Cayx -viinitilalla sijaitsevassa linnassaan Ranskassa.

Mukana ovat usein myös pariskunnan lapset prinssi Christian, prinsessa Isabella, prinssi Vincent ja prinsessa Josephine.

Tanskan kuninkaallisesta perheestä otetaan jokavuotinen lomakuva Gråstenin linnan puutarhassa.

Château de Cayx on ollut kuningatar Margareetan omistuksessa muutaman vuosikymmenen ajan. Kivilinna on kunnostettu kuningasperheen tarpeiden mukaan.

Kesäisin Tanskan kuninkaalliset suuntaavat usein myös Gråstenin linnaan Etelä-Tanskaan. Kuninkaallinen perhe myös kuvataan linnassa vuosittain. Perhe on lomaillut linnassa jo 80 vuoden ajan.

Tanskan kuningatar Margareeta II rakastaa Château de Cayx -viinitilaa.

Espanjan kuninkaalliset Mallorcalla

Espanjan kuningasperhe suuntaa kesällä Mallorcalla sijaitsevaan Mariventin palatsiin. Kuningatar Letizia ja kuningas Felipe VI lomailevat mielellään Mallorcalla.

Espanjan kuningatar Letizia, kuningas Felipe ja prinsessat Sofia ja Leonor Mariventin palatsin edustalla kesällä 2019.

Linna rakennettiin 1920-luvulla. Espanjan kuninkaalliset ovat käyttäneet sitä lomapalatsinaan 1970-luvulta alkaen. Palatsin omistaa Baleaarien maakunta.

Palatsin 9000 neliömetrinen puutarha on ollut avoinna yleisölle vuodesta 2017 alkaen.

Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia kuvattuna yhdessä tyttäriensä prinsessa Leonorin ja prinsessa Sofian kanssa Marieventin palatsin edessä elokuussa 2019.