Hovin sisäpiiri avasi sanaisen arkkunsa Meghanin tuoreista väitteistä – eivät voineet puolustaa herttuatarta, sillä karut väitteet olivat totta

The Timesin mukaan brittihovi ei voinut asettua herttuatar Meghanin tueksi, sillä häntä vastaan esitetyt väitteet pitivät suurimmilta osin paikkaansa.

Sussexin herttuatar Meghanin lakitiimi paljasti hiljattain uusia yksityiskohtia herttuattaren hovissa viettämästä ajasta sekä oikeustaistelusta mediataloja vastaan. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ryhtyivät viime syksynä oikeustoimiin Britannian suurimpiin lehtiin lukeutuvaa Daily Mailia ja sen kustantajaa Associated Newspaperia vastaan.

Uusista lakipapereista selviää, että Meghan koki mielenterveytensä horjuneen jatkuvan mediahuomion seurauksena. Samoissa dokumenteissa syytetään myös brittihovia siitä, ettei herttuatar saanut osakseen suojelua aikana, kun hän joutui brittimedian hampaisiin sen jälkeen, kun hänen yksityinen kirjeensä Thomas-isälle vuodettiin julkisuuteen.

Nyt The Times on kuitenkin julkaissut artikkelin, jossa raotetaan hovin suhtautumista herttuattaren lakitiimin esittämiin väitteisiin.

Meghanin lakitiimin mukaan jatkuvat kohuotsikot koettelivat herttuattaren mielenterveyttä.

Oikeudelle jätettyjen asiakirjojen mukaan Meghan ei saanut lainkaan tukea hovilta, eikä hänen myöskään annettu puolustaa itseään. Hovin sisäpiiristä kuitenkin kerrotaan The Timesille, että herttuatar tuskin viittaa syytöksillään kuningasperheen jäseniin, vaan enemmänkin taustalla pyörivään koneistoon, kuten hovin tiedotuksesta vastaaviin tahoihin.

Dokumenteissa herttuatar Meghanin kerrotaan harmistuneen erityisesti artikkeleista, jotka liittyivät hänen toimintaansa hovissa sekä hänen alaisiinsa, joista monet päätyivät irtisanomaan itsensä. Yksi näistä artikkeleista kertoi herttuattaren henkilökohtaisen avustajan Melissa Toubatin irtisanoutuneen hovin palveluksesta Harryn ja Meghanin häiden alla vuonna 2018. Artikkelissa kerrottiin, että herttuattaren jatkuvat vaatimukset saivat Toubatin toistuvasti itkemään.

Herttuatar oli tuolloin harmissaan siitä, ettei hovissa asettauduttu hänen taakseen ja kielletty artikkelissa esitettyjä väitteitä. Hovin sisäpiiristä kerrotaan kuitenkin The Timesille, etteivät hovin tiedotuksesta ja mediasuhteista vastaavat tahot voineet tuolloin tukea Meghania siitä yksinkertaisesta syystä, että herttuatarta vastaan esitetyt väitteet olivat totta.

– Ne tarinat olivat vain pisara meressä kun otetaan huomioon, mitä kaikkea oli silloin meneillään, sisäpiiristä täräytetään The Timesille.

Meghan, Harry ja Archie asuvat nykyään Yhdysvalloissa.

Henkilökuntaan liittyvät artikkelit eivät kuitenkaan olleet ainoa asia, josta herttuatar pahoitti mielensä. Erityisen pettynyt hän oli haastatteluihin, jotka medialle oli antanut hänen sisarensa Samantha Markle. Samantha kutsui herttuatarta mediassa toistuvasti pinnalliseksi ja sosiaaliseksi pyrkyriksi, mutta tähänkään hovissa ei puututtu.

The Timesin mukaan herttuatar turhautui siihen, ettei hovissa suostuttu oikaisemaan hänen sisarensa väitteitä. Sisäpiirilähteiden mukaan hovissa ei kuitenkaan koskaan harkittu sitä, että yksittäisen ihmisen väitteisiin otettaisiin julkisesti kantaa.

Meghanin ja Harryn oikeustaistelu Britannian mediataloja vastaan sai alkunsa viime vuonna, kun herttuatar Meghanin yksityinen kirje hänen Thomas-isälleen julkaistiin mediassa. Kirjeessä herttuatar rukoili isäänsä, ettei tämä enää antaisi haastatteluja tyttärestään lehdille.

Vaikka oikeustaistelun aikana herttuattaren kirjettä on toistuvasti kuvailtu äärimmäisen henkilökohtaiseksi ja yksityiseksi, The Timesin mukaan Meghan keskusteli kirjeen sisällöstä etukäteen paitsi puolisonsa prinssi Harryn, myös ystäviensä, äitinsä sekä hovin tiedottajien kanssa.

Prinssi Harry on tehnyt useita julkisia ulostuloja, joissa anelee mediaa jättämään vaimonsa rauhaan.

Uudet lakipaperit ovat vastaus Daily Mailin lakimiesten kysymyksiin, mukaan lukien siihen miksi herttuatar tunsi itsensä ”haavoittuvaiseksi” vuoden 2019 alussa.

Meghan oli niihin aikoihin raskaana, ja hänestä uutisoitiin runsaasti, herttuattaren lakimiehet kuvailivat uutisia ”aggressiivisiksi hyökkäyksiksi”.

Lakimiehet myös kertovat herttuattaren nimenneen viisi ystäväänsä, jotka toimivat anonyymeinä lähteinä yhdysvaltalaislehden artikkelissa, josta oikeustaisteluun johtanut tapahtumaketju sai alkunsa.

Nimettömänä pysytelleet ystävät syyttivät Thomas Marklea valehtelijaksi ja sanoivat, ettei hän todellisuudessa ole kertaakaan ottanut yhteyttä tyttäreensä, vaikka väitti brittilehdille lähettävänsä Meghanille päivittäin viestejä.

Meghanin ystävien kommenteista tulistunut Thomas antoi kirjeen brittilehdelle julkaistavaksi. Thomas kertoi lehdistölle, ettei hänellä ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin puolustaa itseään julkisesti.

Viisisivuinen kirje paljastaa isän ja tyttären äärimmäisen tulehtuneet välit kaikessa raadollisuudessaan. Käsinkirjoitetussa kirjeessä Meghan kuvailee isänsä brittilehdille antamien haastatteluiden "särkeneen hänen sydämensä miljooniin palasiin".

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan asuvat nykyisin Los Angelesissa yhdessä reilun vuoden ikäisen Archie-poikansa kanssa. Sussexin herttuapari onnistui kohauttamaan kuninkaallista perhettä alkuvuodesta, kun he ilmoittivat astuvansa syrjään brittihovin ytimestä. Sittemmin he ovat muun muassa menettäneet kuninkaalliset tittelinsä. On arveltu, että Meghanin osakseen saamalla negatiivisella mediahuomiolla Britanniassa olisi ollut tekemistä herttuaparin shokeeraavan päätöksen kanssa.

Myös prinssi Harry on kuluneiden vuosien aikana ottanut useaan otteeseen kantaa siihen kohteluun, jota hänen vaimonsa on saanut brittimedialta osakseen. Harry on useissa haastatteluissa ja lausunnoissa vedonnut edesmenneen äitinsä prinsessa Dianan kohtaloon, ja pyytänyt brittilehtiä jättämään Meghanin rauhaan.