Kuninkaallinen sutkautus paljasti: tätä kuningatar Elisabet jännitti enemmän kuin kruunajaisiaan

Elisabetin jännittämisen kohde selviää kuninkaalliskirjailijan tuoreesta kirjasta.

Kuninkaalliskirjailija Karen Dolby paljastaa kuningatar Elisabetin yllättävän jännityksen kohteen, kirjoittaa Daily Mail. Dolbyn tuoreessa kirjassa oleva yllättävä tieto tuli ilmi kuningattaren kruunajaispäivänä heittämästä sutkautuksesta.

Kuningatar on kirjailijan mukaan paljastanut, että hänen hevostensa kilpailut jännittävät häntä enemmän kuin hänen omat televisioidut kruunajaisensa. Karen Dolbyn The Wicked Wit of the Royal Family -kirjassa paljastunut nokkela kommentti kertoo myös kuningattaren vakavasta suhtautumisesta hevosharrastukseensa.

Kuningatar saapumassa viime vuoden Ascotin laukkakilpailuihin.

Kysymys jännittämisestä paljasti tulevan kuningattaren kujeilevan puolen. Hauska sananvaihto käytiin Elisabetin ja hänen avustajansa välillä Elisabetin saavuttua Westminsteriin kruunajaisiinsa, kertoo The Sun. Elisabetin kruunajaiset järjestettiin 2. kesäkuuta vuonna 1953. Kruunajaiset televisioitiin.

– Teitä varmasti jännittää, rouva? kysyi yksi Elisabetin avustajista Dolbyn mukaan.

– Totta kai. Mutta uskon todella, että Aureole voittaa, kuninkaallisen hillitystä käytöksestään yleensä tunnettu Elisabet näpäytti takaisin.

Dolby kertoo, että Aureole oli yksi Elisabetin muutamaa päivää myöhemmin Derbyssä kilpailevista hevosista. Aureole ei tuolla kertaa kuitenkaan voittanut, mutta sijoittui sentään toiseksi.

Vasta kruunattu kuningatar Elisabet ja prinssi Philip vilkuttivat ihmisille Buckinghamin palatsin parvekkeelta kruunajaisten jälkeen vuonna 1953.

Paljastus kuningattaren jännityksen kohteesta tuli sopivasti ilmi sen jälkeen, kun monarkin Tactical-niminen hevonen vei voiton viime viikolla The Royal Ascotin Windsor Castle Stakes -kilpailussa. The Royal Ascot -laukkakilpailu on kuningattarelle tärkeä, ja voitto ilahdutti häntä suuresti. Elisabetin kilpailupäällikkö John Warren kuitenkin epäilee, että monarkkia harmitti olla poissa kilpailukentältä.

– Epäilen, että pinnan alla hän tunsi aavistuksen pettymystä, kun ei voinut olla paikalla. Mutta sen voitti tieto siitä, että hänellä on voittajahevonen, jonka jalostamisesta hän on ylpeä, Warren uumoilee.

Daily Mailin mukaan The Royal Ascot -kilpailu järjestetään tänä vuonna koronapandemian vuoksi suljettujen ovien takana. Kuningatar on itse ollut kevään ajan eristyksissä Windsorin linnassa koronakriisin vuoksi. Kilpailujen paikan päällä seuraaminen ei siis tullut kysymykseenkään.

Kuningatar Elisabet ratsastaa Windsorin tiluksilla päivittäin.

Kuningattaren eläinrakkaus on ollut selvää jo hänen lapsuudestaan asti. 94-vuotias Elisabet on tottunut hevosiin, ja hän on osallistunut niiden jalostamiseen ja kasvattamiseen ahkerasti. Daily Mailin mukaan kuningatar on käynyt ensimmäisillä ratsastustunneillaan vain neljän vuoden iässä.