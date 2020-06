Prinssi Andrew katuu BBC:n kohuhaastatteluaan – ei silti aio puhua FBI:lle

The Times -lehden lähde kertoo, että Andrew on osittain katunut viime marraskuussa valtavan kohun aiheuttanutta televisiohaastatteluaan.

Jo pitkän aikaa Jeffrey Epsteiniin liittyvässä kohussa rypenyt Britannian prinssi Andrew on nyt todennut, että hän katuu BBC:n Newsnight-haastatteluaan.

Viime vuoden marraskuussa Andrew antoi BBC:lle pitkän televisiohaastattelun, jossa hän puhui yhteyksistään Jeffrey Epsteiniin ja kiisti jyrkästi väitteet siitä, että hän olisi harrastanut seksiä teinitytön kanssa 18 vuotta sitten. Andrew’n esiintymistä pidettiin katastrofaalisena. Sitä verrattiin mediassa muun muassa auto-onnettomuuteen sekä juoksuhiekkaan uppoamiseen. Pian haastattelun jälkeen prinssi Andrew tiedotti astuvansa sivuun velvollisuuksistaan Britannian hovin jäsenenä.

Brittilehti The Times uutisoi Andrewia lähellä oleviin lähteisiin nojaten, että Andrew on nyt myöntänyt möhlineensä siinä, että hän ei onnistunut pyytämään anteeksi Epsteinin uhreilta.

– En usko, että hän pahoittelee haastattelun tarkoitusta – joka oli puhdistaa ilmaa hänen perheensä ympäriltä. Mutta se tosiasia, että hän ei kyennyt asianmukaisesti tai riittävästi ilmaisemaan myötätuntoaan Epsteinin uhreille, on tietenkin katumuksen aihe, lähde kertoi The Timesille.

Valtakunnansyyttäjät sekä Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI ovat pyytäneet saada haastatella prinssi Andrew’ta Epsteiniin liittyen. Keskusrikospoliisi ja FBI ovat toistuvasti olleet yhteydessä prinssin asianajajaan, mutta tuloksetta.

Kesäkuun alussa prinssi Andrew antoi julkisen lausunnon, jossa hän väitti yrittäneensä tarjota apuaan poliisille ”ainakin kolme kertaa”.

– Ikävä kyllä viranomaiset reagoivat kahteen ensimmäiseen tarjoukseen rikkomalla omia salassapitomääräyksiään väittäen, ettei herttua ole tarjonnut lainkaan apuaan.

– Näin tehdessään he hakevat julkisuutta sen sijaan, että hyväksyisivät apumme, Andrew’n lakifirma viestitti.

The Timesin lähde kertoikin, ettei Andrew aio tehdä FBI:n kanssa yhteistyötä ennen kuin Yhdysvaltain viranomaiset ovat ”tarjonneet hänelle oliivipuun oksaa” eli rakentaneet uudelleen luottamuksen Andrew’n kanssa.

Johtava liittovaltion syyttäjä Geoffrey Berman puolestaan totesi Andrew’n tiedotteeseen liittyen, että ”prinssi Andrew yritti taas kerran kuvailla itseään suurelle yleisölle innokkaana ja halukkaana yhteistyöhön”.

– Hän ei ole antanut haastattelua liittovaltion viranomaisille, hän on toistuvasti hylännyt pyyntömme sopia tällainen haastattelu, ja hän on ilmoittanut meille yksiselitteisesti, että hän ei tule tällaiseen haastatteluun, Berman tilitti.

Yksi Epsteinin uhreista, Virginia Giuffre, on väittänyt useaan otteeseen, että hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan kolme kertaa seksiä prinssi Andrew’n kanssa. Andrew on toistuvasti kiistänyt väitteet.

The Times kirjoittaa, että Andrew edelleen uskoo voivansa tulevaisuudessa jatkaa kuninkaallisissa tehtävissä.

– Hänen aikomuksensa on jatkaa julkista rooliaan, lehden lähde kertoi.

– Hän tietää, että hänen on saatava meteli asian ympärillä loppumaan. Herttua näkee tilanteen nyt sapattivapaana töistä. Hän on hyvin tietoinen siitä, millainen vaikutus tällä kaikella on ollut kuninkaallisen perheen, hänen perheensä ja koko maan maineeseen.