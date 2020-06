Kruununprinsessa Victoria raivasi tiensä alttarille – Daniel oli liian tavallinen kuninkaalle ja kansalle: taistelu päättyi satuhäihin 10 vuotta sitten

10 vuotta sitten Ruotsissa vietettiin kaikkien aikojen rakkaushäät. IS kokosi yhteen kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin päivän ikimuistoisimmat yksityiskohdat.

Hurmaava hääeleganssi

Tunnelma ei olisi voinut olla latautuneempi, kun Tukholman Suurkirkon ovet viimein avautuivat ja morsian, kruununprinsessa Victoria, asteli esiin isänsä kuningas Kaarle XVI Kustaan käsipuolessa. Victorian helmenvalkoinen hääpuku oli ollut koko kevään tarkoin varjeltu salaisuus ja viimein suunnittelijan nimi saatettiin paljastaa.

Victorialla oli yllään ruotsalaisen Pär Engshedenin suunnittelema elegantti satiininen hääpuku, joka paljasti kauniisti olkapäät. Puku oli odotetusti tyyliltään yksinkertainen ja klassinen, mutta prinsessan modernia puolta edustivat puvun lyhyet hihat. Kuninkaallisten morsianten puvuissa on perinteisesti pitkät tai puolipitkät hihat sekä hyvin peittävä pääntie.

Victorian pitsihunnulla taas oli pitkä historia Bernadotte-suvussa. Sitä kantoi ensimmäisenä Nassaun Sofia, kun hän avioitui tulevan kuninkaan Oskari II:n kanssa 1857. Huntua ovat käyttäneet myös kuningas Kaarle Kustaan äiti, prinsessa Sibylla ja kuningatar Silvia. Myös kuninkaan kolme sisarta, Désirée, Margaretha ja Christina verhoutuivat siihen häissään.

Victorian upea hääpuku sai kaikki huokailemaan ihastuksesta.

Victorialla nähty kamee-diadeemi oli niin ikään sukukalleus. Keisari Napoleonin uskotaan antaneen sen lahjaksi vaimolleen keisarinna Josephinelle 1809. Pariisissa valmistettu diadeemi on tehty kullasta, helmistä ja kameekoruista. Diadeemin toi Ruotsiin keisarinnan pojantytär, kun hän avioitui tulevan kuninkaan Oskari I:n kanssa 19. kesäkuuta 1823.

Victorian häätyylin kruunasi pisaranmuotoinen hääkimppu, joka koostui pääosin valkoisista ruotsalaisista kesäkukista, kuten pioneista, hajuherneistä, ruusuista ja kieloista. Siinä oli myös eksoottisempia kukkia, kuten orkideoja. Suvun perinteistä muistutti myrtinoksa Sofieron linnan pihamaalta.

Salattu suudelma

Ruotsissa ei ollut koskaan aiemmin todistettu vastaavaa kuninkaallista suutelujuhlaa. Kuningas Kaarle Kustaan on nähty suutelevan kuningatar Silviaa vain kerran. Se tapahtui kuningasparin häissä – Tukholman Suurkirkon asehuoneessa. Suudelma oli tarkoitettu salaiseksi, mutta nopea kuvaaja nappasi sen filmille.

Victoria ja Daniel noudattivatkin perinteitä. He vaihtoivat vihkivalan jälkeisen ensimmäisen suudelmansa asehuoneessa. Tälläkin kertaa suudelma oli tarkoitettu salaiseksi, mutta kuvaajat ehtivät ikuistaa historiallisen hetken siitä huolimatta.

Ensimmäisen julkisen suudelman oli ajateltu tapahtuvan vasta kuninkaanlinnan edustalla hääkulkueen päätyttyä. Kruununprinsessa ja hänen prinssinsä eivät kuitenkaan malttaneet odottaa sinne saakka. He aloittivat suutelumaratoninsa jo Tukholman Suurkirkon portailta. Hääparin toisiinsa luomat katseet uljaan miekkakujan edessä eivät jättäneet ketään kylmiksi.

Victoria ja Daniel tarjoilivat häähumua seuranneelle kansalle kunnon suutelumaratonin.

Ja kun suutelu oli aloitettu, ei siitä ollut tulla loppua. He suutelivat Vasaorden-purrella, sinisellä matolla ja Danielin koskettavan puheen päätteeksi. He suutelivat myös Victorian pitämän kiitospuheen jälkeen kuninkaanlinnan edustalla, mutta se lipsahti Ruotsin televisiolta kansan suureksi harmiksi ohi.

Kuiskaukset portailla

Vihkiseremonian jälkeen silmin nähden onnelliset Victoria ja Daniel odottelivat muutaman minuutin Suurkirkon portailla hääsaattueensa vaunuja. Viivästyksen syynä oli se, että arkkipiispa Anders Wejryd lyhensi yllättäen vihkiseremonian aloitusta.

Vastavihitty pari katsoi toisiaan hellästi, hymyili ja vaihtoi pienen suudelman. Äkkiä Victorian aurinkoinen hymy kuitenkin haihtui hetkeksi ja hän muuttui mietteliään näköiseksi.

Daniel, uunituore prinssi, kuiskasi jotakin tuoreelle vaimolleen ja pari kuiskutteli hetken hiljaa toisilleen. Mutta mitä he oikein puhuivat?

Ruotsalaislehti Expressen selvitti tuolloin, mitä hääpari kuiski ennen vaunujen saapumista:

– Oletko kunnossa? Daniel kysyi.

– Toki... Entä sinä? Victoria vastasi.

– Se on nyt ohi. Rakastan sinua, Daniel kuiskasi ja sai Victorian hymyilemään leveästi.

– Se oli fantastista, onnellinen prinsessa huokaisi.

Victorian sanat kansalle

– Rakkaat, rakkaat ystävät. Aloitan kiittämällä ruotsalaisia siitä, että olette antaneet minulle minun prinssini.

– Me, minun mieheni ja minä, olemme erittäin iloisia ja hyvin kiitollisia nähdessämme, että niin moni on täällä ja juhlii kanssamme. Tämä on hieno kokemus, elämämme ehdottomasti suurin päivä tähän mennessä.

– Teidän tukenne merkitsee meille enemmän kuin voitte ymmärtää. Siinä on jotain uskomatonta. Tätä päivää kannamme sydämessämme koko loppuelämämme. Kiitos!

Näin kruununprinsessa lausui ruotsalaisille, kun vastavihitty hääpari oli saapunut kuninkaanlinnan edustalle ja tervehti suurta yleisömerta. Victorian lauseet olivat varsin monimerkityksellisiä, sillä jokaisen tiedossa oli, ettei hääparin taival alttarille ollut helppo.

Hääpari tervehti onnellisena paikalle saapuneita ruotsalaisia.

Monet olivat pitäneet kuntosaliyrittäjä Daniel Westlingiä liian tavallisena kruununprinsessan puolisoksi. Myös Kaarle Kustaan ja Silvian tiedettiin pyristelleen ankarasti liittoa vastaan, sillä he olisivat toivoneet esikoistyttärelleen vähintään aatelista kumppania.

Parin rakkauden edessä kaikkien oli kuitenkin nöyrryttävä, ja niin Daniel sai luvan kosia Victoriaa helmikuussa 2009 kahdeksan vuoden seurustelun jälkeen.

Madeleinen paluu julkisuuteen

Vielä muutama kuukausi ennen häitä prinsessa Madeleine uskoi astelevansa isosiskonsa häihin yhdessä silloisen kihlattunsa, juristi Jonas Bergströmin kanssa.

Niin ei käynyt, vaan kihlaus päättyi pettämisskandaaliin huhtikuussa 2010 ja Madeleine pakeni Ruotsista New Yorkiin. Victorian ja Danielin häät olivatkin ensimmäinen kerta, kun Madeleine astui julkisuuteen kohueronsa jälkeen. Jonas Bergströmillä ei häihin ollut asiaa, vaikka prinssi Carl Philipin ex-tyttöystävälle Emma Pernaldille tämä kunnia suotiin.

Madeleinen kohuero oli vielä tuoreena kaikkien mielissä, kun petetty prinsessa palasi parrasvaloihin sisarensa häissä.

Prinsessa Madeleine esiintyi sisarensa hääjuhlissa upeassa lemmikinsinisessä sifonkiunelmassa. Madeleinen pitkään odotettu asuvalinta oli poikkeuksellisen huomiota herättävä, sillä hän oli aiemmissa Victorian häihin liittyvissä juhlallisuuksissa pyrkinyt pitämään mahdollisimman matalaa profiilia.

Kuningatar Silvia oli silmin nähden onnellinen esikoisena puolesta.

Tunteensa hääpäivän aikana hyvin kätkeneeltä Madeleinelta nousivat kyyneleet silmiin, kun Victoria piti lyhyen puheen kansalle linnan parvekkeelta. Taustalla puhetta kuunnellut Madeleine pyyhki silmäkulmiaan ja oli selvästi onnellinen sisarensa puolesta.

Molempien isät yllättivät

Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin häissä pidettiin historiallisen onnistuneita puheita, jotka saivat niin televisionkatsojat kuin juhlavieraatkin kyyneliin.

Kuningas Kaarle Kustaa tunnusti edellisen kerran julkisesti rakkauttaan kuningatar Silvialle, kun he avioituivat tismalleen samana päivänä kuin Victoria ja Daniel Tukholman Suurkirkossa vuonna 1976. Tyttärensä romanttisissa ja tunteikkaissa häissä kuningaskin heltyi.

– Kiitän sinua siitä tuesta ja rakkaudesta, jota olet minulle antanut taas yhden vuoden ajan lisää, kuningas sanoi puheessaan.

Kuningas Kaarle Kustaa onnitteli vävypoikaansa tuoreeltaan.

Monarkki ei ole tullut Ruotsissa tunnetuksi romanttisista eleistään. Hääpäivänä rakkauden huuma otti kuitenkin hänetkin valtaansa, ja kesken puheen kuningas tarttui vaaleanpunaiseen ruusuun ja käveli leveä hymy huulillaan Silvian luo. Kaupanpäälle ja kaikkien yllätykseksi hän suuteli vielä vaimoaan kädelle.

Ele sai Silvian selvästi häkellyksiin. Hän oli tottunut siihen, ettei kosketuksia, suudelmia tai herkkiä sanoja heru julkisesti.

Romanttisen eleen jälkeen Kaarle Kustaa siirtyi puheessaan onnittelemaan vastavihittyä hääparia.

Danielin isä Olle Westling puolestaan todisti, että eläkkeellä oleva sosiaalijohtaja taitaa puhumisen yhtä hyvin kuin monarkitkin – tai kenties vieläkin paremmin.

”Ruotsi sai uuden puhemiehen”, otsikoi sanomalehti Aftonbladet Westlingiä hehkuttaneen artikkelinsa.

Kuningatar Silvia, Danielin vanhemmat Olle ja Eva Westling sekä kuningas Kaarle Kustaa seurasivat juhlahumua kuninkaanlinnan edustalla.

Olle Westling puhui sydämestään, kertoi hauskoja muistoja hääparista ja uskalsi naurattaa yleisöä. Kuninkaan puhe hääparille oli huomattavasti persoonattomampi.

Ja kun tuli prinssi Danielin vuoro, ei kenenkään tarvinnut pohtia, mistä hän on puheenlahjansa perinyt.

Prinssi sulatti kaikkien sydämet

Ruotsin tuore prinssi räjäytti omalla henkilökohtaisella puheellaan koko potin. Sammakko-vertausta ja paljastusta Victorian rakkauskirjeistä ylistettiin loistaviksi, koskettavaa rakkaudentunnustusta taas napakympiksi.

Hoviasiantuntija Roger Lundgrenin sanoin ”näihin puheisiin historioitsijat tulevat palaamaan”.

–Rakas Victoria. Olen niin ylpeä siitä, että olemme yhdessä. Olen niin onnellinen, että saan nyt olla miehesi. Aion tehdä kaiken mitä ikinä voin, jotta olisit yhtä onnellinen kuin olet tänään, Daniel lausui puheessaan.

Kansalaiset ja asiantuntijat suitsuttivat kilpaa Danielia, jonka puhe todisti kaikille hänen olevan verbaalisesti lahjakas, fiksu ja tunteellinen mies.

Sujuvalla englannillaan hän näpäytti niitä, jotka olivat aiemmin naureskelleet hänen heikolle kielitaidolleen.

– Victoria, suurin kaikista on rakkaus. Rakastan sinua niin, prinssi päätti puheensa tuoreen vaimon pyyhkiessä vieressä kyyneliään.

Ja kaikki 550 hääpäivällisille kutsuttua vierasta osoittivat suosiota seisaaltaan.

Uskomaton hääkakku

Victorian ja Danielin valkoinen hääkakku oli 11 kerrosta korkea. Mantelista ja marengista valmistetun pohjan päällä olleet täytteet maistuivat samppanjalta, suklaalta ja mansikkahillokkeelta. Koristeina oli 100 ruusua ja 40 liljaa, jotka kaikki oli muotoiltu käsin sokerimassasta. Kakku oli lahja hääparille ruotsalaisilta kondiittoreilta.

2,7 metriä ja 130 kiloa olivat hääkakun strategiset vähimmäismitat. Ruotsalaiset halusivat leipoa suuremman kakun kuin sen, jolla Norjan kuninkaalliset Mette-Marit ja kruununprinssi Haakon herkuttelivat vuonna 2001.

Hääkakun korkeimmalle huipulle oli tehty sokerista tuoreen avioparin monogrammi.

Häiden koskettava tunnelma sai vieraatkin liikuttumaan. Norjan kruununprinsessa Mette-Marit oli varustautunut nenäliinalla.

Halonen istui kunniapaikalla

Tasavallan presidentti Tarja Halonen valloitti ruotsalaiset iloisuudellaan ja hyvillä keskustelutaidoillaan. Suomen silloinen presidenttipari vei häihin lahjaksi uniikin lasiveistoksen professori Timo Sarpanevan Claritas-sarjasta.

– Häissä oli hienosti yhdistetty perhejuhla valtiolliseen tapahtumaan, Halonen luonnehti häiden jälkeen IS:lle.

Presidenttimme sai myös suuren kunnian, kun hänet oli plaseerattu hääparin pöytään läheisimpien perheenjäsenten ja ystävien tavoin.

– Olemme luoneet henkilökohtaiset suhteet. Toki olen enemmän tekemisissä kuningasparin kanssa, mutta olen myös oppinut tuntemaan Victorian henkilökohtaisesti.

Presidentti Tarja Halonen ja professori Pentti Arajärvi edustivat Suomea kruununprinsessaparin häissä.

Halosen pöytäseurana illallisilla oli kreivi Carl Johan Bernadotte ja toisella puolella oli kuningatar Silvian veli Ralf de Toledo Sommerlath. Halonen kertoi viihtyneensä erinomaisesti.

– Keskustelumme oli lämmintä ja mielenkiintoista. Minulle oli iloinen yllätys, että sain olla sekä kuninkaan että kuningattaren sukulaisten keskellä.

Lähteet: Svensk Damtidning, IS-arkisto, Expressen ja Aftonbladet.