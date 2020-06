Prinssi Philip 99 vuotta! Maanpakoon joutuneen kuninkaallisen elämä alkoi dramaattisesti – lopulta hänestä tuli kuningatar Elisabetin suurin rakkaus

Keskiviikkona 99-vuotispäiväänsä viettävä prinssi Philip aloitti elämänsä Kreikan ja Tanskan prinssinä, mutta päätyi Britannian kuningattaren puolisoksi.

Poikavauva syntyi ruokahuoneen pöydälle Mon Repos’n huvilalla Korfun saarella 10. kesäkuuta 1921. Lapsi sai nimen prinssi Philip. Hän oli Kreikan kuningas Yrjö I:n pojan, prinssi Andreasin ja Battenbergin prinsessa Alicen poika.

Vain puolitoista vuotta tästä ja perhe keikkui merellä brittialus HMS Calypson kyydissä. He olivat peloissaan. Sotilasvallankaappaus oli ajanut kuninkaalliset ulos Kreikasta. Brittialuksen salaisena tehtävänä oli viedä heidät turvaan.

Turvaan päästyään perhe päätyi vaeltamaan maasta toiseen: Ranskasta Britanniaan ja sieltä Saksaan. Kun Philip oli täyttänyt kymmenen, hänen vanhempansa erosivat. Äiti joutui psykiatriseen hoitoon, isä suuntasi Monte Carloon. Philip majaili sukulaisten nurkissa ja sisäoppilaitoksissa. Suurimman vastuun hänestä kantoi eno, laivastoamiraali Louis Mountbatten.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip menivät naimisiin 20. marraskuuta vuonna 1947.

Saavutettuaan 18 vuoden iän prinssi Philip liittyi Ison-Britannian laivastoon. Prinssi palveli toisessa maailmansodassa Välimerellä ja osallistui Sisilian valtaukseen. Tuolloin hän tapasi tulevan puolisonsa, 13-vuotiaan Elisabetin. He olivat kaukaisia serkuksia ja tapasivat toisensa Dartmouthin kuninkaallisen laivastoakatemian mailla. Pitkä ja komea prinssi teki vaikutuksen tyttöön, jonka isästä oli tullut tammikuussa 1936 Britannian kuningas Yrjö VI.

Nuoren parin kihlajaisia vietettiin kesällä 1946. Häitä juhlittiin Westminster Abbeyssa vielä saman vuoden marraskuussa, ja häät televisioitiin koko kansalle.

Ennen häitä sulhasen miehisyys oli koetuksella. Hän halusi tulevien lastensa saavan kantaa sukunimeään Mountbatten, mutta sitä ei pidetty sopivana.

– Olen pelkkä hiivatin ameeba. Olen maan ainut mies, jonka ei sallita antaa omaa sukunimeään lapsilleen, hänen kerrotaan tuhahtaneen.

Prinssi Philipin sitaatti on kirjattu ylös Gyles Brandrethin Philip and Elisabeth: Portrait of Royal Marriage -kirjaan.

Elisabetin ja Philipin häät televisioitiin koko kansalle.

Avioliittoa varjosti myös sulhasen suvun tausta. Hänen sisarillaan oli Saksassa natsiyhteyksiä, sillä neljästä sisaresta kolme elossa olevaa olivat avioituneet merkittävien natsipuolueen jäsenien kanssa. Philip itse oli kuitenkin taistellut natseja vastaan.

Avioliiton myötä prinssi Philipistä tuli Ison-Britannian kansalainen. Hän kuitenkin joutui luopumaan oikeudestaan Kreikan ja Tanskan kruunuihin. Philip joutui myös vaihtamaan uskoa ortodoksista anglikaaniksi.

Ennen häitä kuningas Yrjö VI antoi Philipille Edinburghin herttuan, Merionethin jaarlin ja Greenwichin paronin arvonimet. Naimisiin mennessä Philipillä oli laivastossa komentajan arvo.

Kuningatar Elisabet, prinssi Charles, prinsessa Anne ja prinssi Philip Buckinghamin palatsin parvekkeella vuonna 1952.

Kun kuningatar Elisabet astui valtaan Yrjö VI:n äkillisen kuoleman jälkeen tammikuussa 1952, muuttui nuorenparin elämä nopeasti. Nuoren äidin ja vaimon oli opeteltava olemaan kuningatar, nuoren isän ja puolison oli opittava säilyttämään miehisyytensä vaimonsa aseman tuoman vallan rinnalla.

Kuningatar Elisabet on myöntänyt prinssi Philipille monia armeijan korkeimpia arvonimiä. Kuningatar myös myönsi Edinburghin herttualle takaisin prinssin arvon vuonna 1957.

Kenties tärkeimpänä tekonaan puolisoaan kohtaan kuningatar Elisabet sai aikaan vuonna 1960 säädöksen, jonka ansiosta parin ei-kuninkaalliset jälkeläiset saivat käyttää henkilökohtaista sukunimeä Mountbatten-Windsor.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip saivat yhteensä neljä lasta: prinssi Charles, prinsessa Anne, prinssi Andrew sekä prinssi Edward. Parilla on myös lukuisia lastenlapsia ja lapsenlapsenlapsia.

Prinssi Philip on nähty myös Suomessa toukokuussa 1976, kuningatar Elisabet II:n valtiovierailun yhteydessä. Kuninkaalliset vietiin tuolloin metsäretkelle Toivakassa.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip Sussexin herttuaparin häissä toukokuussa 2018.

Prinssin korkea ikä on tuonut mukanaan terveyshuolia. Hänen lonkkansa leikattiin huhtikuussa 2018, mikä sai prinssi pysyttelemään pois julkisuudesta kuukauden.

Vuonna 2019 keskustelua herätti prinssi Philipin ajotaito. Tuolloin Philip nähtiin pääsiäisenä ajamassa Windsorin linnan tiluksilla sijaitsevassa Great Park -puistossa.

Innokkaana kuskina tunnetulla Philipillä ei tuolloin ollut enää ajokorttia, sillä hän menetti sen kolaroituaan tammikuussa 2019 lähellä Norfolkissa sijaitsevaa Sandringhamin kartanoa. Land Roverillaan ajanut prinssi ei loukkaantunut onnettomuudessa, mutta pienellä Kialla kolarissa mukana ollut perheenäiti mursi tapaturmassa ranteensa.

Ennen joulua prinssi Philip vietiin sairaalaan. Hovi tiedotti tuolloin, että prinssiä hoidetaan ”olemassa olevan sairauden vuoksi”.

Philip lennätettiin Sandringhamista lontoolaiseen sairaalaan 20. joulukuuta 2019, sillä hänen terveytensä oli reistaillut. Brittimedian mukaan kyse oli influenssan kaltaisesta sairaudesta ja kyseessä oli varotoimenpide. Jouluaattona prinssi kuitenkin pääsi pois sairaalasta. Hän oli hoidettavana neljän yön ajan.

Myös vuonna 2011 Philip vietti joulun sairaalassa. Tuolloin häntä hoidettiin sepelvaltimotukoksen vuoksi.

Kuningatar Elisabet II ja prinssi Philip palaavat purjehdusretkeltä Helsingissä vuonna 1976, oikealla ministeri Sakari T. Lehto.

Helmikuussa brittimediat uutisoivat, etteivät kuningatar Elisabet ja prinssi Philip enää asuisi yhdessä. Työtehtävien ja muiden velvollisuuksien vuoksi kuningatar asui tuolloin Buckinghamin palatsissa Lontoossa prinssin viettäessä eläkepäiviään noin 200 kilometrin päässä Sandringhamin linnan mailla.

Philip jäi eläkkeelle kuninkaallisista velvollisuuksista vuonna 2017.

Koronapandemia kuitenkin muutti kaiken. Nyt kuningatar ja prinssi Philip ovat yhdessä karanteenissa Windsorin linnassa. Eristäytymisen aikana linnassa työskentelee 22 henkilökunnan jäsentä. Joukkoon kuuluu sihteereitä, kokkeja ja siivoojia.

Elisabet ja Philip eivät tapaa perhettään, vaikka heidän lapsensa Andrew ja Edward asuvat lähellä. Nuorimpiin kuningasperheen jäseniin pidetään yhteyttä videopuheluiden välityksellä.

Kuningashuonetta ovat viime aikoina ravistelleet skandaalit. Prinssi Andrew’n epäillään sekaantuneen Jeffrey Epstein -vyyhtiin.

Kuningashuoneen viime aikaisiin skandaaleihin kuuluu myös niin sanottu Megxit eli Sussexin herttuaparin vetäytyminen kuninkaallisista tehtävistä. Prinssi Philipin on väitetty reagoineen uutiseen vahvasti.

Edinburghin herttuan on aina kerrottu olleen erityisen läheinen juuri prinssi Harryn kanssa.