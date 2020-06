Prinsessa Madeleinen ja Chris O’Neillin häistä 7 vuotta: prinsessa tuskaili pukunsa kanssa, samaan aikaan estoton Chris ryysti terassilla olutta

Prinsessa Madeleinen ja Chris O’Neillin satuhäistä on vierähtänyt seitsemän vuotta.

Ruotsin prinsessa Madeleine, 37, sanoi tasan seitsemän vuotta sitten tahdon brittiläis-yhdysvaltalaiselle liikemiehelle Chris O’Neillille, 45, hulppeissa unelmahäissä Tukholmassa.

Kuninkaalliset häät järjestettiin Tukholman Linnankirkossa. Madeleine oli kuvankaunis italialaisen muotitalon Valentinon suunnittelemassa klassisen pitsisessä hääpuvussaan.

Prinsessa Madeleine on muistellut SVT:n dokumentissa olleensa hääpäivänään hyvin hermostunut ja Valentinon hääpuvun aiheuttaneen hänelle päänvaivaa vain hetkeä ennen vihkimistä.

Madeleine kuvaili 2018 ilmestyneessä Kungliga brudklänningar -dokumentissa, että hän oli laihtunut ennen häitä ja yhtäkkiä hääpuku olikin liian suuri.

– Ompelijat juoksivat kuin pienet hiiret ja ompelivat koko puvun kokoon uusiksi. Se korjattiin viime hetkellä, mutta olin hieman hermostunut, kun kuulin kirkon kellojen soivan ja pukua vielä ommeltiin, Madeleine muisteli.

Madeleinen puku oli huippusuunnittelija Valentinon käsialaa.

Chris puolestaan oli hääpäivänään huomattavasti levollisimmin mielin. Ruotsalaismedia kohahti, kun sulhanen bongattiin Grand-hotellin terassilla lipittämässä olutta vain pari tuntia ennen vihkimistä.

– Chris tuli paikalle kello 13:n aikaan ja näytti chino-housuissaan ja paidassaan, jossa oli ylänapit auki, hieman huolimattomalta, ohikulkijat hämmästelivät tuolloin Aftonbladetille.

Chris viihtyi ystäviensä kanssa tunnin verran salongissa.

– He vaikuttivat olevan hyvällä tuulella. Chris tilasi kaksi olutta sinä aikana, kun olimme paikalla. Emme kuulleet, mitä he puhuivat, mutta vaikuttivat iloisilta. Onnittelimme häntä lähtiessämme ja Chris kiitti ja nosti peukkuaan, lehdelle kerrottiin.

Vihkimisen jälkeen onnellinen pari vaihtoi Linnankirkon edustalla pitkän, viisi sekuntia kestäneen suudelman, joka sai paikalle saapuneet ruotsalaiset hurraamaan. Tämä sai Chrisin villiintymään ja hän suuteli estottomasti tuoretta vaimoaan vielä kaksi kertaa uudestaan.

Muiskis! Pari vaihtoi helliä suudelmia hääpäivänään.

Hääpäivä huipentui juhlaan Drottningholmin linnassa. Noin 400 vierasta seurasi häitä kirkossa, mutta iltajuhlaan pääsi mukaan vain 200 vierasta.

Häissä lauloivat Roxette-yhtyeen Marie Fredriksson ja musikaalitähti Peter Jöback. Fredriksson esitti oman herkän balladinsa vuodelta 1984 Ännu doftar kärlek. Jöbacka puolestaan esitti Ewan MacCallin ”The First Time I Ever Saw Your Face.

”Chrisiä arvostellaan aiheetta”

Chris O’Neill ei ole ollut ruotsalaisten unelmavävy. Närää herätti aikanaan jo se, ettei Chris tahtonut ottaa vastaan prinssin arvonimeä, vaan halusi jatkaa bisnesuraansa. Kansa olisi myös halunnut, että Madeleine olisi jäänyt Ruotsiin, eikä avioitunut ulkomailla asuvan miehen kanssa.

Ihmetystä on herättänyt myös se, että Chris on jättänyt välistä useita tärkeitä hovin edustehtäviä ja Madeleine on joutunut edustamaan yksin.

Chrisiä ei myöskään olla nähty aina perinteisessä hovin vuosikoosteessa, jossa käydään läpi kuninkaallisen perheen kuulumisia. 2018 ruotsalaiset älähtivät, kun Madeleine, Chris ja perheen lapset eivät olleet lainkaan mukana vuosikoosteessa.

– Chris oli todella vähän mukana virallisissa tapahtumissa, joten tämän takia hän sai ohjelmassakin vähemmän huomiota, hovin tiedotuspäällikkö Margaretha Thorgren selvensi

Chris O’Neilliä nähdään Ruotsissa harvakseltaan. Yhdysvalloissa uraa luova liikemies nähdään julkisuudessa yleensä vain suurina juhlapäivinä, kuten kruununprinsessa Victorian syntymäpäiväjuhlissa.

SVT huomautti tuolloin, että Chris tuskin näkyy tulevaisuudessakaan kovin paljon ohjelmassa.

– Chrisilla ei ole virallista tehtävää, eikä kuninkaallista titteliä. Rehellisesti sanoen, emme lähettäneet hänelle tänä vuonna edes haastattelupyyntöä, ohjelman tuottaja Sara Bull totesi ruotsalaismedialle.

Madeleine on puolustanut julkisuudessa puolisoaan ja todennut Chrisin saavan usein kritiikkiä aivan aiheettomasti.

– Joskus Chrisiä arvostellaan aivan aiheetta. Hänestä kirjoitetaan todella tylsiä juttuja. Meillä menee todella hyvin, joten kun kotimaassa otsikoissa lukee Chrisin olevan vihainen tai mitä tahansa, niin se tuntuu oudolta. On kurjaa, että tällaiset väitteet leviävät, Madeleine on harmitellut.

Madeleine kertoi viime vuonna Mama-lehden haastattelussa hänen ja Chrisin suhteesta ja siitä, kuinka pari tasapainottelee töiden ja lastenhoidon kanssa.

Madeleine paljasti myös, etteivät parin lapset Leonore, 6, Nicolas, 4, ja Adrienne, 2, tiedä olevansa kuninkaallisia.

– En puhu siitä heille ollenkaan. Kun tulee sopiva aika, he voivat kysellä ja ihmetellä asiaa. Nyt he kuitenkin saavat elää elämää omassa pienessä kuplassaan ilman titteleitä, Madeleine sanoi.

Prinsessa Madeleine, Chris O’Neill ja pikkuprinsessa Leonore kuvattuna 2015 prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian häissä.

Prinsessa on kertonut arkensa Yhdysvalloissa olevan hyvin tavallista. Amerikassa ihmiset eivät tunnista hänen olevan prinsessa ja niinpä Madeleine saa viettää melko normaalia elämää poissa parrasvaloista.

Prinsessa kehui Chrisin olevan loistava isä lapsille ja hänen olevan heistä kahdesta se, jonka lapset saavat helpommin taivuteltua tahtoonsa.

Madeleinen mukaan Chrisin päivät ovat työntäyteiset, mutta aamuisin hän valmistaa lapsille aamiaisen ja kuuntelee tarkoin, mitä lapsilla on sydämellään.

– Hän on päivisin hyvin kiireinen, mutta illalla hän lukee lapsille ja viikonloput olemme tiiviisti yhdessä perheenä. Hän on hyvin läsnäoleva isä silloin, kun ei ole töissä.

Madeleine on kehunut Chrisin olevan loistava isä parin kolmelle lapselle.

Chris O’Neill puolestaan antoi yhden ainoista haastatteluistaan ruotsalaiselle King-lehdelle 2018. Tuolloin hän harmitteli joutuvansa olemaan työkiireiden takia paljon poissa kotoa. Chirsin mukaan Madeleine katsoo mielellään Netflixiä ja hän lukee kirjoja.

– Madeleine katsoo putkeen The Crownia tai Pukumiehiä. Minä luen mieluummin ja saatan lukea kaksi tai kolmekin kirjaa viikossa, Chris kertoi lehdelle.