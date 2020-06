Main ContentPlaceholder

Kreikan viimeinen kuningas iski silmänsä 13-vuotiaaseen prinsessaan, voitti olympiakultaa ja joutui maanpakoon – tällainen on Konstantin II:n häkellyttävä tarina

Konstantin ja Anne-Marie Ateenassa 2017. He muuttivat takaisin Kreikkaan 2013.

”Kreikan kuninkaan tärkein väline on matkalaukku”, on maan viimeiseksi kuninkaaksi jäänyt Konstantin II sanonut. Lähes kaikille Euroopan siniverisille sukua oleva mies on asunut maanpaossa yli puolet elämästään.