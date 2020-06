Prinssi William teki kaikessa hiljaisuudessa uuden aluevaltauksen – viestittelee salanimellä apua tarvitsevien ihmisten kanssa

Prinssi William on toiminut vapaaehtoisena järjestössä, joka tarjoaa apua kriisiin ajautuneille ihmisille. Moni on saattanut tietämättään viestitellä kuninkaallisen kanssa

Prinssi William on elänyt korona-aikana hyvin pitkälti eristyksissä kotinsa suojissa Kensingtonin palatsissa. Prinssi on silti tehnyt töitä, osallistunut erilaisiin edustustilaisuuksiin etänä ja tehnyt myös uuden aluevaltauksen.

BBC kertoo, että prinssi on korona-aikana kouluttautunut mielenterveystyössä niin, että hän on kyennyt toimimaan tukihenkilönä apua tarvitseville.

BBC:n mukaan William on osallistunut viime aikoina Shout 85258 -palvelun toimintaan. Tukipalvelu tarjoaa apua kriisiin ajautuneille ihmisille tekstiviestien välityksellä. Palveluun voi lähettää avunpyynnön, johon vapaaehtoinen työntekijä vastaa. Apua voi pyytää ympäri vuorokauden.

BBC:n mukaan prinssi William on ollut yksi viesteihin vastanneista vapaaehtoisista. Kensingtonin palatsi vahvisti Williamin osallistumisen palvelun toimintaan.

– Minä jaan teidän kanssanne pienen salaisuuden, mutta olen itse asiassa toiminut palvelussa vapaaehtoisena, William paljasti hiljattain palvelun muille vapaaehtoisille.

Prinssi on toiminut palvelussa salanimellä ja hän on saanut tehtävään koulutuksen mielenterveyden ammattilaisilta. Williamin tehtävänä on vastata palveluun tuleviin viesteihin, toimia tukena ja apuna vaikeuksissa oleville ihmisille ja tarjota matalalla kynnyksellä mahdollisuus ongelmista kertomiseen.

Koska William on salannut henkilöllisyytensä, on moni aivan tavallinen ihminen viestitellyt tietämättään kuninkaallisen kanssa. Useimmat heistä ovat luultavasti olleet nuoria.

William on koronakriisin aikana osallistunut edustustilaisuuksiin etänä.

BBC:n mukaan noin 65 prosenttia palvelun käyttäjistä on alle 25-vuotiaita ja he hakevat apua etenkin erilaisiin mielenterveysongelmiin. Reilun vuoden aikana palvelussa on aloitettu yli 300 000 keskustelua.

BBC kertoo, että moni palveluun viestin lähettävistä kärsii muun muassa paniikkikohtauksista, masennuksesta tai itsetuhoisuudesta. Hetki, jolloin apua tarvitseva ihminen lähettää tukipalveluun viestin, voi olla äärimmäisen arka ja vaikea. BBC:n mukaan vapaaehtoisen työ voikin olla hyvin raskasta ja vaativaa, sillä hän kohtaa ihmisen usein heikoimmillaan.

Vapaaehtoisen tehtävänä on auttaa apua pyytänyttä rauhoittumaan ja pääsemään tilanteeseen, jossa tämä voi alkaa miettimään ratkaisuja ongelmiinsa.

Prinssi William ja hänen puolisonsa herttuatar Catherine ovat toimineet Shout 85258 -palvelun tukijoina alusta asti. He auttoivat viestipalvelun perustamisessa ja sijoittivat siihen kolme miljoonaa puntaa Royal Foundationin kautta.

BBC:n mukaan myös herttuatar Catherine on osallistunut korona-aikana vapaaehtoistyöhön ja soitellut ihmisille, jotka ovat joutuneet eristäytymään muista viruksen vuoksi. Hän on tarjonnut puheluillaan lohtua ja apua yksinäisille.

Peoplen mukaan William ja Catherine sekä heidän kolme lastaan ovat myös toimittaneet kotitekoista pastaa iäkkäille naapureilleen.

Mielenterveystyö on lähellä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen sydäntä.

Prinssi William tunnetaan aktiivisena mielenterveyspalvelujen tukijana. Hän on jatkanut äitinsä, edesmenneen prinsessa Dianan, työtä ja pyrkinyt poistamaan mielenterveysongelmien ympärillä vallitsevaa leimaa.

Prinssi puhui hiljattain uutuusdokumentissa harvinaisen avoimesti omasta kamppailustaan mielenterveytensä kanssa. Hän kertoi, että isäksi tuleminen nosti pintaan vanhat, nuoruudessa koetut traumat.

– Lasten saaminen oli elämäni suurin muutos. Se on... Luulen, että kun on käynyt elämässään läpi jotain traumaattista, kuten äitini kuolema ollessani nuori, tunteet tulevat välillä takaisin, William sanoi Football, Prince William and Our Mental Health -dokumentissa.

Prinssi William oli vain 15-vuotias, kun hän menetti äitinsä auto-onnettomuudessa. Traaginen tapahtuma vaikutti prinssiin syvästi, mutta hän on puhunut siitä julkisuudessa vain hyvin harvoin.