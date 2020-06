Herttuatar Meghan astui julkisuuteen ja otti kantaa George Floydin kuolemaan – tunteikas video leviää kulovalkean tavoin

Herttuatar Meghanin piti pitää puhe entisen koulunsa valmistuville oppilaille, mutta hän päätti käyttää tilaisuuden hyväkseen ja otti kantaa koko maailmaa viime päivinä vavisuttaneeseen aiheeseen.

Herttuatar Meghan on seurannut muiden esimerkkiä ja ottanut kantaa George Floydin kuolemasta alkaneisiin mielenosoituksiin, jotka ovat olleet Yhdysvaltain lähihistorian suurimpia.

Herttuatar otti asian puheeksi videolla, jolla hän välitti terveisensä ja onnittelunsa Los Angelesissa sijaitsevan entisen koulunsa valmistuneille oppilaille. Video on levinnyt kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa heti julkaisustaan lähtien, ja siitä uutisoivat muun muassa Huffington Post ja Telegraph.

Vakavaotteisella videolla herttuatar toteaa, ettei ollut aluksi varma, onko tämä oikea hetki puhua asiasta.

– En ollut varma, mitä voin sanoa teille. Halusin sanoa oikeat asiat. Olin todella hermostunut, koska ajattelin, että minut revitään tämän takia kappaleiksi. Tajusin kuitenkin, että on väärin olla sanomatta mitään, herttuatar sanoo videolla.

– Sanon tämän sen takia, että George Floydin, Breonna Taylorin, Philando Castilen, Tamir Ricen ja monien muiden elämä oli tärkeä. Myös heidän, kenen nimet tiedämme ja kenen nimiä emme tiedä, Meghan toteaa.

George Floydin kuolemasta syytetään poliisi Derek Chauvinia, joka piti polveaan pidätetyn Floydin niskalla. Tämän jälkeen Floyd kuoli. Tapaus laukaisi Yhdysvaltain lähihistorian suurimmat rotumellakat.

The Telegraph julkaisi herttuattaren videon Youtube-kanavallaan. Voit katsoa videon alta.

Herttuatar muisteli videolla omaa nuoruuttaan Los Angelesissa. Myös tällöin, 90-luvun alussa, kaupungissa mellakoitiin.

– Olen todella pahoillani, että teidän täytyy kasvaa maailmassa, jossa tällaista tapahtuu edelleen. Te olette kuitenkin niitä, jotka johdatte rakkaudella, myötätunnolla ja käytätte ääntänne. Käytätte ääntänne vahvemmin kuin olette koskaan ennen voineet tehdä. Olette jo täyttäneet 18 tai täytätte pian, ja silloin äänestätte, herttuatar muistutti äänestämisen tärkeydestä.

– Tunnette empatiaa niitä kohtaan, ketkä eivät näe maailmaa samoilla silmillä kuin te. Tiedän, että opetus koulussanne on avointa ja huomioon ottavaa. Te tiedätte, että black lives matter, mustienkin elämä merkitsee, herttuatar painotti.

Doria Ragland, herttuatar Meghan ja prinssi Harry syyskuussa 2018.

Aihe on herttuatar Meghanin sydäntä, sillä hänen äitinsä Doria Ragland on afroamerikkalainen. Hänen isänsä Thomas Markle on amerikkalainen.

Kerta ei siis ole ensimmäinen, kun herttuatar ottaa kantaa asiaan. Vuonna 2012 hän julkaisi samankaltaisen painokkaan videon, jossa hän puolusti tummaihoisten oikeuksia. Silloin hänen yllään nähtiin t-paita, jossa komeili teksti ”en siedä rasismia”.

Mentyään naimisiin prinssi Harryn kanssa 2018, on herttuattaren sanan painoarvo noussut entisestään. Herttuatar onkin käyttänyt julkisuuttaan usein puhuakseen vähemmistöjen oikeuksista. Valtaisa julkisuus on aiheuttanut myös harmia, sillä herttuattaren uutisoitiin jo varhaisessa vaiheessa saaneen poikkeuksellisen paljon rasistista vihapostia sosiaalisessa mediassa.

Nyt herttuatar ja prinssi Harry asuvat esikoispoikansa kanssa Yhdysvalloissa. He jättivät brittihovin ja kuninkaalliset velvollisuutensa tämän vuoden maaliskuussa.