Dokumentti Arabian kolmesta prinssistä kuvailee satumaisen rikkaita hallitsijoita hemmotelluiksi ja kinasteleviksi lapsiksi

Arabian niemimaalla uhittelee kolme maailman rikkainta prinssiä: Mohammed bin Salman, Tamim Al Thani ja Mohammed bin Zayed.

Ulkolinja-dokumentti Arabian taistelevat prinssit (The Rival Princes of the Gulf, 2019) raottaa Persianlahden nykytilannetta.