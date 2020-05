Prinssi William paljasti erikoisen kikan, jonka avulla hän selviää puheiden pitämisestä – myöntää ahdistuvansa tilanteesta

Prinssi Williamia ahdistaa julkisten puheiden pitäminen, mutta hän on huomannut, että eräs erikoinen kikka auttaa häntä rauhoittumaan.

BBC:n uutuusdokumentti Football, Prince William and Our Mental Health -paljasti uusia puolia Britannian prinssi Williamista. Prinssi puhuu torstaina ensiesityksensä saaneessa dokumentissa hyvin avoimesti kamppailustaan mielenterveytensä kanssa sekä siitä, miten hän on selättänyt vaikeutensa.

Harper’s Bazaar ja People kertovat, että William kärsii toisinaan ahdistuksesta, jota erityisesti julkisten puheiden pitäminen ja esiintyminen pahentavat. Prinssi kertoo BBC:n dokumentissa, että hän on huomannut erään pienen kikan helpottavan häntä esiintymisten aikana.

Prinssi kertoo käyttävänsä yleensä piilolinssejä, sillä hän tarvitsee silmälasit nähdäkseen kunnolla. Pitäessään puheen suurelle joukolle hän kuitenkin jättää usein piilolinssit pois, sillä se helpottaa hänen ahdistustaan ja rauhoittaa häntä.

Vaikka prinssi William on tottunut lapsesta saakka edustamaan erilaisissa tilaisuuksissa, ahdistaa puheiden pitäminen ja esiintyminen häntä välillä.

William huomasi kikan toimivuuden vasta jälkikäteen sen jälkeen, kun hänen näkönsä huononi.

– Näköni alkoi heikentyä, kun vanhenin hieman, mutta minulla ei ollut tapana pitää piilolinssejä, kun olin töissä. Näin tarpeeksi lukeakseni paperit, mutten kyennyt näkemään koko huonetta. Se todella auttoi ahdistukseeni.

Prinssin mukaan ilman piilolinssejä esiintymisessä on helpottavaa se, että silloin valtava yleisö on pelkkää mössöä eikä hän erota kuulijoiden kasvoja kunnolla tai tunne heidän katseitaan niin tarkasti. Epäselvempi kuva yleisöstä tuntuu helpottavalta niinä hetkinä, kun William hermoilee tärkeän puheen pitämistä tai meneillään on jostakin syystä hieman ahdistavampi päivä.

– En kyennyt näkemään keneenkään silmiä, ja se todella auttoi, koska en tuntenut koko huoneen taakkaa harteillani, prinssi paljastaa.

Prinssi William puhuu BBC:n dokumentissa avoimesti myös siitä, miten isäksi tuleminen nosti hänellä pintaan vanhat traumat. William menetti äitinsä vain 15-vuotiaana, kun prinsessa Diana kuoli kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa Pariisissa.

Herttuatar Catherine ja prinssi William ovat edustaneet korona-aikana etänä videoyhteiksien avulla kotinsa suojista.

Prinssi joutui kasvamaan ilman äitiään ja olemaan samalla myös tukena pikkuveljelleen prinssi Harrylle. Kun William sitten sai omia lapsia, nousivat muistot pintaan.

– Lasten saaminen oli elämäni suurin muutos. Se on... Luulen, että kun on käynyt elämässään läpi jotain traumaattista, kuten äitini kuolema ollessani nuori, tunteet tulevat välillä takaisin, William toteaa dokumentissa.

– Se on hyvin erilainen elämäntilanne – kukaan ei voi auttaa sinua, mikä tuntui ainakin minusta ajoittain musertavalta. Siinä herää täysin odottamattomia tunteita. Sellaisia, joita ei ikinä odottaisi tai jotka ajattelee jo käsitelleensä, hän jatkaa.

Williamilla on kolme lasta yhdessä herttuatar Catherinen kanssa. Parin esikoispoika George syntyi vuonna 2013, keskimmäinen prinsessa Charlotte 2015 ja kuopus prinssi Louis kaksi vuotta sitten.

– Se on elämän hienoimpia, mutta samaan aikaan pelottavimpia hetkiä, William totesi BBC:llä viitaten isäksi tulemiseen.