Brittimediat: William ja Catherine saivat tarpeekseen – ryhtyvät oikeustoimiin ”halventavista ja vastenmielisistä” väitteistä

Cambridgen herttuapari vaatii Tatler-lehteä poistamaan virheellisen ja loukkaavan jutun sivustoltaan.

Herttuatar Catherine ja prinssi William aikovat ryhtyvän oikeustoimiin Tatler-lehteä vastaan, kertoo Daily Mail.

Oikeustoimet liittyvät lehden keskiviikkona Catherinesta julkaistuun laajaan artikkeliin Catherine Suuri, jossa kerrotaan herttuattaren uupuneen prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin jätettyä hovin.

Jutussa Tatlerin lähteet väittävät, että Catherine olisi raivoissaan suuremmasta työmäärästä, mutta ponnistelee eteenpäin ”armottoman selviytymisviettinsä ansiosta, sillä lopullisena palkintona on kuningattaren kruunu”.

Daily Mailin mukaan Cambridgen herttuapari on lähestynyt lehteä oikeusteitse vaatien sitä poistamaan artikkelin. Asiasta ovat uutisoineet myös muun muassa Mirror ja The Sun.

Juttu väitti Catherinen uupuneen työtaakan alla.

Jutun julkaisu sai Kensingtonin palatsin antamaan jo samana päivänä harvinaisen ulostulon, joka julisti lehtiväitteet vääriksi.

– Tämä tarina sisältää joukon epätarkkuuksia ja väärinymmärryksiä, joita palatsi ei saanut tarkistaa ennen julkaisua, hovista jyristiin.

Tatler vastasi kritiikkiin kommentoimalla, että palatsi oli jutusta tietoinen. Lehti pysyi kannassaan, eikä suostunut korjaamaan väitteitä, minkä vuoksi herttuapari hakee nyt korjausta oikeusteitse.

Brittimedian mukaan Catherine on surullinen jutun tavasta, jolla artikkelissa arvosteltiin hänen perhettään, lapsiaan ja painoaan valheita viljellen.

– Tämä on äärimmäisen julma ja haavoittava juttu. Se on vastenmielinen. Se on seksistinen ja naisia halventava pahimmalla mahdollisella tavalla, palatsin lähteet kertovat Daily Mailille.

– Se on pelkkää valetta. Ei ole mitään todisteita sille, että herttuatar kokisi työnsä liian kuormittavana, tai että herttua (William) pitäisi Carole Middletonia äitinä, jota hän ei koskaan saanut. Se on järjetöntä ja perinpohjaista valhetta.

Pari haluaa Tatler-lehden poistavan jutun sivustoltaan.

Lähtee mukaan Tatler ajattelee olevansa immuuni kritiikille tai muulle toiminnalle, sillä lehti on aiemmin kuulunut kuninkaallisten suosikkeihin.

– Sillä ei ole mitään vaikutusta lopputulokseen. Koko homma on snobbailua pahimmillaan.

Daily Mail kertoo myös, että heidän tietojensa mukaan Tatler olisi kysynyt herttuatarta poseeraamaan kansijuttua varten. Palatsille ei kuitenkaan olisi annettu mahdollisuutta kommentoida kyseistä artikkelia ennen sen julkaisua.

Catherine ja William ovat olleet kiireisiä koronaepidemiasta huolimatta. He ovat osallistuneet tilaisuuksiin videopuheluiden välityksellä, kuten jutelleet koululaisten kanssa, tukeneet maansa terveydenhoitohenkilökuntaa ja hoitaneet taideprojektejaan.

Cambridgen herttuapari on jatkanut työskentelyä järjestöjensä kanssa koronaviruksesta huolimatta.

Artikkelin kirjoittanut Anna Pasternak tuli tunnetuksi 1994 kirjastaan Rakastunut prinsessa, joka käsitteli prinsessa Dianan syrjähyppyä ratsuväen upseeri James Hewittin kanssa.