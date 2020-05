Belgian prinssi Joachim livahti kiellettyihin yksityisbileisiin Espanjaan – pian hänellä todettiin koronavirus ja soppa oli valmis

Prinssi Joachimilla (kesk.) on todettu koronavirus.

Belgian prinssi Joachimin matka Espanjaan on herättänyt ihmetystä Euroopassa. Prinssillä todettiin pian maassa järjestettyjen yksityisjuhlien jälkeen koronavirustartunta

Belgian prinssi Joachim, 28, on Reutersin mukaan saanut koronavirustartunnan. Uutistoimiston mukaan Joachimille tehtiin positiivinen koronavirustesti sen jälkeen, kun hän osallistui aiemmin tällä viikolla yksityisjuhliin Espanjassa.

El Pais -lehti kertoo, ettei hovi ole paljastanut, saiko prinssi tartunnan kotimaassaan vai Espanjassa. Joachim osallistui tiistaina Espanjan Cordobassa järjestettyihin juhliin ja alkoi saada koronatartuntaan viittaavia oireita vuorokautta myöhemmin.

El Paisin mukaan yksityisissä juhlissa oli paikalla 27 henkeä ja ne rikkoivat maan koronarajoituksia. Cordoban alueella on kielletty tällä hetkellä kaikki yli 15 hengen kokoontumiset.

Joachim matkusti Espanjaan tyttöystävänsä Victoria Ortizin kanssa viime sunnuntaina. Myös Espanjasta kotoisin olevan Ortizin kerrotaan osallistuneen samoihin juhliin prinssin kanssa. Pari on asunut Espanjassa usean vuoden ajan.

El Paisin tietojen mukaan prinssi Joachim lensi aluksi Madridiin ja jatkoi sieltä matkaansa junalla. Hovi ilmoitti, että prinssi olisi lentänyt Espanjaan työasioiden vuoksi.

Juhlista, joihin Joachim osallistui tiistaina, on noussut valtava kohu Euroopassa. Ne on tuomittu jyrkästi ja juhliin osallistuneita on arvosteltu kovasanaisesti. Brittilehtien tietojen mukaan kyseessä olivat ylelliset seurapiirijuhlat.

Reutersin mukaan Espanjan poliisi on kertonut aloittavansa tutkimuksen juhlien vuoksi. Poliisin mukaan sääntöjä rikkoneet voitaisiin tuomita jopa 10 000 euron sakkoihin. Kaikki juhliin osallistuneet ovat tällä hetkellä karanteenissa.

Espanjalaiskansanedustaja Rafaela Valenzuela tuomitsi maan koronasääntöjä räikeästi rikkoneet yksityisbileet. Hän totesi, että kokoontuminen oli ”täysin vastuuton”, ja se saattoi hänen mukaansa aiheuttaa tartuntojen ryppään.

– Olen yllättynyt ja vihainen, hän sanoi El Paisin mukaan.

Valenzuela kertoi olevansa pöyristynyt siitä, että kansallisen surun keskellä nousee esiin räikeää sääntöjen rikkomista. Espanja on yksi eniten koronaviruksesta kärsineistä maista Euroopassa.

Prinssi Joachim on Belgian kuningas Philippen siskon poika. Hän on kymmenentenä maan kruununperimysjärjestyksessä.

Belgian prinssi Laurent paljasti El Paisin mukaan jo toukokuun alussa, että hovissa oli todettu koronavirusta. Tuolloin ei kerrottu, kuka tai ketkä olivat saaneet tartunnan.

– Emme tiedä miten, mutta koronavirus on nyt tullut talouteemme, prinssi sanoi.