Lehtiväite: Drone-kopterit piinaavat Meghania ja Harrya Los Angelesissa – pariskunta huolissaan perheensä turvallisuudesta

– Se on todella pelottavaa, lähde kertoo.

ET Online kertoo, että drone-opterit ovat pörränneet prinssi Harryn ja Meghan Marklen kodin yläpuolella.

– He eivät tiedä, kuka niitä lennättää. He olettavat laitteiden kuuluvan kuvaajille, mutta asiaan ei ole saatu varmistusta, lähde kertoo ET:lle.

– Meghan on saanut ennen hyvin rasistisia uhkauksia, joten tämä tuntuu hänestä erityisen pahalta. On todella karmivaa, että joku saattaa kuvata heitä dronesta. Molemmista tuntuu, että heitä vastaan hyökätään. Homma muuttuu entistä pelottavammaksi, jos he ovat ulkona Archie-pojan kanssa. Se on todella pelottavaa.

Pariskunnalla on omat turvajärjestelynsä. Lähde muistuttaa, että turvamiesten palkka tulee Harryn ja Meghanin omasta pussista, eikä julkisista varoista.

The Daily Beastin mukaan Harry ja Meghan ovat olleet yhteydessä poliisiin useaan otteeseen drone-koptereiden takia.

Los Angelesin poliisi vahvistaa ET:lle, että he ovat havainneet koptereiden väärinkäytöksiä Beverly Ridgen alueella. Poliisi ei kuitenkaan ota kantaa, liittyvätkö tapaukset Harryyn ja Meghaniin.

Poliisin edustaja vahvistaa myös yksittäisen ”drone-tapauksen”, joka tapahtui noin kuukausi sitten Los Angelesin länsiosissa.

Raporttien mukaan Harry, Meghan ja Archie asustavat elokuvantekijä Tyler Perryn luksuskartanossa Beverly Hillsissä.

Perhe muutti Los Angelesiin aiemmin tänä vuonna sen jälkeen, kun Harry ja Meghan luopuivat kuninkaallisista velvollisuuksistaan.

Koronakaranteenin aikana pariskunta on keskittynyt hyväntekeväisyyteen. Heidät on nähty muun muassa jakamassa ruoka-apua vähävaraisille.