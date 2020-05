Sisäpiirilähde paljastaa ”salaliiton” ajaneen Harryn ja Meghanin brittihovista – William tarttui heti puhelimeen, mutta oli myöhäistä

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tuleva paljastuskirja on saanut sisäpiirilähteet kertomaan uusia tietoja siitä, miksi pari näki ainoaksi vaihtoehdokseen jättää brittihovin.

Etsimässä vapautta.

Tämän otsikon alle tiivistyy prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tarina kuninkaallisesta elämästä ja sen päättymisestä.

Sussexin herttuaparin tarinalla on ollut viimeisten kahden vuoden aikana monta kertojaa. Yhtä runsaslukuinen on ollut myös näkemysten kirjo siitä, miksi pari ilmoitti tammikuussa jättävänsä brittihovin.

Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family -kirjan povataan antavan ääneen kaikista odotetuimmille kertojille – nimittäin herttuaparille itselleen.

– Meghan sanoi kirjan kertovan viimein asiat, niin kuin ne ovat. Se tulee näyttämään koko maailmalle, miksi heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää kuninkaallinen elämä, sisäpiiristä kerrottiin Daily Mailille.

Paljastuskirjan kerrotaan oikaisevan huhuja ja väärinkäsityksiä Harryyn ja Meghaniin liittyen.

Nykytietojen mukaan 11. elokuuta julkaistavan kirjan kirjoittavat palkitut toimittajat Omid Scobie ja Carolyn Durand, joista erityisesti Scobien tiedetään nauttivan herttuaparin suosiota. Uutuuskirja ei ole parin elämäkerta, mutta kirjailijoiden kerrotaan haastatelleen Harrya ja Meghania ennen heidän muuttoaan Kanadasta Los Angelesiin.

Huhut kirjan tulevista paljastuksista roihuavat jo. Huomiota ovat saaneet muun muassa väitteet siitä, että koko elämänsä kuninkaallisessa valokeilassa kasvanut Harry olisi halunnut jättää hovin puolisoaan hanakammin. Meghanin kerrotaan odottavan julkaisua kuin kuuta nousevaa, jotta kansa saisi viimein tietää asioiden ”oikean laidan”. Herttuattaren kerrotaan myös kirjoittaneen kokemuksistaan päiväkirjaa.

Totuus selvinnee vasta elokuussa, sillä hovin jätettyään Harry ja Meghan ovat viettäneet hiljaiseloa mahdollisimman kaukana parrasvaloista. Vapauden etsintä on vienyt yksivuotiaan Archie-pojan vanhemmat Vancouverin kautta Los Angelesiin, Meghanin kotikaupunkiin.

Harry ja Meghan ovat kertoneet tekevänsä päätöksensä Archie-pojan ehdoilla.

Sen sijaan Sunday Timesin sunnuntaina julkaistu artikkeli valottaa huhujen siivittämänä parin uutta elämää Yhdysvalloissa. Se myös paljastaa uusia tietoja siitä, miksi Meghan ahdistui nopeasti elämästä Britanniassa.

Harry ja Meghan saivat kaksi vuotta sitten kuningatar Elisabetilta häälahjakseen Frogmore Cottagen, jonka remonttiin käytettiin miljoonia. He muuttivat asuntoon vasta keväällä 2019, Meghanin ollessa viimeisillään raskaana parin esikoisen kanssa.

Timesin sisäpiirilähteen mukaan suurkaupungin vilskeeseen tottunut Meghan tunsi Archien syntymän jälkeen olevansa hyvin yksinäinen. Herttuatar matkusti Windsorista jatkuvasti Lontooseen työskennelläkseen hyväntekeväisyysprojektiensa parissa.

Meghan turhautui hovin tiukkaan protokollaan sekä varovaiseen tahtiin. Lähde paljastaa Meghanin lopulta pelänneen, että hovin henkilökunta olisi kääntynyt häntä vastaan. Hänen ystävänsä pelkäsivät herttuattaren jopa palavan loppuun.

– Meghan oli vakuuttunut siitä, että häntä vastaan oltiin luotu salaliittoteoria, joten hän käytännössä eristäytyi täysin heidän muutettuaan Frogmoreen, sisäpiiristä kerrotaan.

– Uskon, että hän tunsi olonsa ulkopuoliseksi alusta alkaen. Tämä ei ollut se elämä, jonka hän halusi, joten hän halusi pois.

Muu kuninkaallinen perhe ei tiennyt Meghanin ahdingosta.

Eristäytymisen seurauksena Meghan olisi etääntynyt myös kuninkaallisesta perheestä, joka pysyi tietämättömänä herttuattaren todellisesta voinnista. Julkisuudessa kerrottiin Harryn ajautuneen välirikkoon veljensä, prinssi Williamin kanssa.

Tulehtunut tilanne levisi käsiin, kun lokakuussa julkaistu dokumentti Harryn ja Meghanin Etelä-Afrikan matkalta räjäytti julkisen pommin. Meghan kertoi kameroille itku kurkussa, ettei hän osannut käsitellä valtavaa julkista arvostelua ja painetta, joka avioliitosta prinssin kanssa seuraisi.

– Perhe otti yhteyttä ja kysyi, kuinka he voisivat auttaa. William oli ensimmäinen, joka tarttui puhelimeen, lähde paljasti.

Kuninkaallisen perheen kerrotaan olleen tietämätön Meghanin epätoivosta.

Oli kuitenkin jo liian myöhäistä. Seuraavan uutispommin sytytyslanka paloi jo, eikä siitä varoitettu edes kuningatarta.

Neljä kuukautta myöhemmin kuvapalvelu Instagramiin ladatussa julkaisussa pari ilmoitti astuvansa sivuun brittihovista.

Koronaviruksen hiljentämä Los Angeles on ollut kaivattu hengähdystauko kenties maailman seuratuimmalle pariskunnalle. Meghanin kerrotaan kierrättäneen Harrya lapsuutensa maisemissa kuin kuka tahansa kotikulmilleen uuden puolisonsa kanssa palannut.

Samalla myös mylläkkä parin ympärillä on rauhoittunut.

Harry, Meghan ja Archie ovat majailleet viimeiset pari kuukautta näyttelijä Tyler Perryn miljoonakartanossa. Kolmistaan pieni perhe on juhlistanut kaikessa rauhassa niin Archien 1-vuotispäiviä kuin parin toista hääpäivää.

Pari julkaisi suloisen videon Archiesta pojan 1-vuotispäivänä.

Lehtitietojen mukaan Harry ja Meghan ovat silmäilleet lähes 12 miljoonan euron arvoista asuntoa Pacific Palisadesissa, joka on vauras asuinalue kaupungin länsipuolella aivan rannan tuntumassa. Hollywoodin tähtiloiston sijaan parin on kerrottu etsivän yksityisyyttä ja rauhaa poikansa ehdoilla.

– He haluavat Archien elävän mahdollisimman normaalia elämää, lähteet pohtivat.

Tuttu elinympäristö, ystävät ja äiti Doria Ragland ovat lähteiden mukaan saaneet Meghanin puhkeamaan jälleen kukkaan. Sen sijaan lukuisten lähteiden mukaan Harrylla olisi ollut puolestaan vaikeuksia sopeutua uuteen elämäänsä kaukana kotoa.

– Se ei ole hänelle helppoa. Uskon, että hän saattaa käydä läpi samanlaisia tunteita kuin Meghan Britanniassa – yksinäisyyttä ja päämäärättömyyttä.

Ovatko roolit vaihtuneet? Ehkä kuukauden päästä pari kertoo itse.Lähteet: Sunday Times, Vanity Fair, Daily Mail, Mirror, The Telegraph, The Sun