Kirjaväite: Prinssi Harry halusi lähteä hovista, ei Meghan – paljastuskirja voi ajaa kuninkaallisen perheen kaaokseen

Sussexin herttuaparin elämään päästään kurkistamaan syksyllä julkaistavassa paljastuskirjassa, jonka tekemiseen Harry ja Meghan ovat väitteiden mukaan osallistuneet.

Alkusyksy tulee olemaan mielenkiintoista aikaa brittihovissa, sillä elokuussa kirjakauppojen hyllyille ilmestyy teos, jonka uskotaan paljastavan kaiken prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lähdön syistä.

Herttuapari jätti hovin virallisesti maaliskuun lopussa valtavan kohun saattelemana ja nykyään he asuvat Los Angelesissa vuoden vanhan Archie-poikansa kanssa. Välit kuninkaalliseen perheeseen ovat etäiset, ainakin jos hovin syväkurkkuihin on uskominen.

The Sun kertoo, että Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family -niminen teos pyrkii oikomaan virheellistä kuvaa, joka parista on syntynyt.

Nimettömänä pysyttelevä lähde kertoo The Sunille, että kirja tulee taatusti kuohuttamaan brittihovia, sillä siinä kerrotaan, että Harry oli todellisuudessa parista se osapuoli, joka halusi jättää hovin ja kuninkaallisen perheen.

”Hurrikaani-Meghanin” on parjattu ajaneen koko brittihovin kaaokseen ja vieneen Harryn Amerikkaan. Sisäpiiriläisten mukaan päätöksen lähdöstä teki kuitenkin lopulta Harry.

Brittimediassa on aiemmin spekuloitu, että Meghan olisi syypää Sussexin herttuaparin shokkipäätökseen. Britanniassa herttuatarta on syytetty siitä, että hän ei edes halunnut sopeutua elämään hovissa ja käänsi Harryn perhettään vastaan.

Kirjan tekoon osallistunut sisäpiiriläinen sanoo kuitenkin, että todellisuudessa tilanne on aivan päinvastainen.

– Sana Megxit suututtaa Harrya. Totuus on se, että Harry teki päätöksen lähdöstä. Kirja tekee sen selväksi ja kertoo, miksi Harryn oli lähdettävä. Totuus on, että Harry oli ollut onneton jo todella pitkän aikaa, The Sunille kerrotaan.

– Hän halusi lähteä ja he miettivät päätöstä yli vuoden ajan. Meghan tuki Harryn päätöstä, mutta hän kysyi Harrylta useita kertoja, että onko tämä varmasti se, mitä haluat. Meghan teki selväksi tukevansa Harrya joka tapauksessa.

Britanniassa Meghania on pidetty syypäänä Harryn ja kuninkaallisen perheen myrskyisiin väleihin.

Kirjan luvataan tarjoavan ainutlaatuisen katsauksen elämään hovissa ja kertovan totuuden tarinoista, joita otsikot ovat viime vuosina olleet pullollaan.

Sisäpiiristä todetaan The Sunille, että yhtä asiaa kirjassa ei tulla käsittelemään laisinkaan – Meghanin isää, Thomas Marklea.

– Kuten kirjan nimi kertoo, se keskittyy Harryn ja Meghanin niin sanottuun matkaan. Siinä keskitytään lähdön taustoihin ja siihen, mitä he tulevaisuudelta haluavat. Kirjassa ei käsitellä väitteitä, joita Thomas Markle on parista sanonut. Sitä asiaa käsitellään oikeudessa ja parin mielestä asian on parempi myös pysyä siellä.

Kuten IS on aiemmin kertonut, Meghan syyttää Daily Mailia yksityisyyden loukkaamisesta ja tekijänoikeusrikkomuksesta lehden julkaistua Meghanin isälleen kirjoittaman kirjeen.

Herttuattaren isä on väittänyt julkisuudessa, että Meghan ja Harry hylkäsivät hänet ennen häitään toukokuussa 2018.

Paljastuskirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen parissa työskennellyt Carolyn Durand.

Ennakkotietojen mukaan Harry ja Meghan ovat osallistuneet kirjan tekemiseen.

Uutuuskirja ei ole Harryn ja Meghanin virallinen elämäkerta, mutta herttuapari on The Sunin tietojen mukaan osallistunut kirjan tekemiseen. Scobien ja Durandin uskotaan haastatelleen kirjaa varten useita parin läheisiä ystäviä, sekä tietenkin Sussexin herttuaparia itseään. Brittimedian mukaan on tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan.

Scobie oli yksi kolmesta toimittajasta, jotka saivat kutsun Meghanin viimeiseen edustustilaisuuteen kuninkaallisena ennen kuin pari jätti hovin maaliskuun lopussa.