Harryn ja Meghanin häistä kaksi vuotta: näin satumainen liitto muuttui sarjaksi katastrofeja, jotka ajoivat brittihovin kaaokseen

Toukokuussa 2018 vietettiin prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin satuhäitä. Tuskin kukaan aavisti, millainen käänteiden sarja papin aamenen jälkeen olisikaan luvassa.

Se suudelma ei unohdu. Tuore aviopari oli juuri astellut Pyhän Yrjön kappelin oville, kun he kumartuivat hymyillen toisiaan kohti ja sinetöivät liittonsa suudelmin kansan hurratessa ja sotilaiden tehdessä kunniaa. Tässä he nyt olivat, Sussexin herttua ja herttuatar.

Raikuliprinssinä tunnettu Harry oli viimein asettunut aloilleen. Onni oli löytynyt monien vaiheiden jälkeen amerikkalaisen näyttelijän, Pukumiehet-sarjasta tutun Meghan Marklen rinnalta.

Tämähän oli aivan kuin sadusta, ihmiset huokailivat. Meghania verrattiin usein milloin prinsessa Dianaan, milloin ruhtinatar Grace Kellyyn. Yhtä kaikki hänen uskottiin olevan raikas tuulahdus sitä tarvitsevalle brittimonarkialle.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin asiat eivät juuri voisi olla enemmän eri tavalla.

Hurrikaani Hollywoodista. Näin brittilehdet julistivat, kun Sussexin herttuaparin ympärillä alkoi tapahtua. Käänteet vyöryivät vanhoillisena tunnetun brittihovin päälle sellaisella voimalla, että moni saattoi Buckinghamin palatsin uumenissa pohtia, mikä heihin oikein iski. Varmaa on, että historiaa on jo nyt – näissä kahdessa vuodessa – kirjoitettu monessakin mielessä täysin uusiksi.

Ensin tulivat huhut Harryn ja isoveli prinssi Williamin etääntyneistä väleistä. Sitten kerrottiin myös herttuatar Catherinen ja Meghanin suhteen viilenneen ja kälyjen olevan jopa riidoissa keskenään. Pilvilinnat ”täydellisestä nelikosta” alkoivat murentua rojalistien silmissä pala palalta.

Helmikuussa 2019 kansa kohahti, kun raskaana ollut Meghan lennähti yksityiskoneella New Yorkiin viettämään hulppeita, kaksi päivää kestäneitä vauvakutsuja. Matkan hintalappu oli melkoinen, joidenkin laskelmien mukaan jopa 450 000 euroa.

Pian tämän jälkeen pari muutti pois Kensingtonin palatsista. Uusi koti oli kuningatar Elisabetin pariskunnan käyttöön lahjoittama Frogmore Cottage, joka remontoitiin isolla rahalla vastaamaan pariskunnan toiveita.

Prinssi Harryn pitkäaikainen haave omasta perheestä toteutui toukokuussa 2019, kun parin poika Archie Harrison Mountbatten-Windsor syntyi.

Tuolloin Britanniassa riemuittiin siitä, että kansa pääsisi seuraamaan pikkukuninkaallisen kasvamista. Harrylla ja Meghanilla oli kuitenkin aivan toisenlaiset suunnitelmat.

Archie kastettiin julkisuudelta piilossa ja vanhemmat ilmoittivat, ettei poika saisi lainkaan kuninkaallista titteliä.

Perhe- onnea 2019.

Elokuussa 2019 Harry ja Meghan joutuivat jälleen skandaalin keskelle, kun brittimedia uutisoi parin lennelleen yksityiskoneella peräti neljä yksityislentoa 11 päivän aikana. Paljon pahempaa oli kuitenkin vielä luvassa.

Tammikuussa 2020 Harry ja Meghan pudottivat todellisen pommin, kun he ilmoittivat jättävänsä hovin ja muuttavansa pois Britanniasta. Päätös aloittaa uusi elämä Amerikassa pimitettiin tiettävästi jopa kuningattarelta. Taakse jäivät vasta valmistunut koti ja herttuaparia palvelleet työntekijät.

Herttuatar Catherinen ja Meghanin välien kerrotaan olevan kylmät.

Maaliskuussa YouTubeen ladattiin ääninauha, jossa prinssi Harry perkasi poikkeuksellisen avoimesti tilannettaan.

– Joskus oikea päätös ei ole se helpoin. Se oli kuitenkin oikea päätös perheellemme, jotta voin suojella poikaani. Se oli vaikeaa, mutta nyt aloitamme uuden elämän, Harry avautui.

Valitettavasti suorat sanat olivat vedätyksen tulosta: prinssi luuli keskustelevansa ilmastoaktivisti Greta Thunbergin kanssa, mutta todellisuudessa jutteli venäläishuijareille.

Puhelussa Harry muun muassa tunnusti nykyisen arkensa olevan paljon kuninkaallista elämää parempaa. Uusi elämä ei kuitenkaan tullut ilmaiseksi.

Uusi elämä Los Angelesissa

Kontakti kuninkaalliseen perheeseen on ollut alkukevään jälkeen varsin niukkaa. Viimeksi Archie on ollut Britanniassa joulukuussa, joten edellisestä tapaamisesta Harryn perheen kesken on esimerkiksi ehtinyt vierähtää jo lähes puoli vuotta.

Brittihovista lähdön jälkeen Harry ja Meghan asuivat ensin Kanadassa, mutta nyt he ovat asettuneet Los Angelesiin. Perhe majailee toistaiseksi näyttelijä Tyler Perryn kartanossa.

Harry ja Meghan muuttivat Frogmore Housesta Los Angelesiin.

Harry ja Meghan menettivät lähdön myötä kuninkaalliset HRH-tittelinsä, eikä heitä enää kutsuta kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He pitävät Sussexin herttuan ja herttuattaren tittelinsä ja jatkavat edelleen omien hyväntekeväisyysjärjestöjensä suojelijoina.

Harry ja Meghan Los Angelesissa korona-aikaan.

Herttuapari on ollut vaitonainen tulevaisuudensuunnitelmistaan, mutta se tiedetään, että pari on perustanut uuden hyväntekeväisyysjärjestön, jolla on heille aivan erityinen merkitys.

Huffington Postin mukaan parista julkaistaan tänä kesänä kirja, joka kurkistaa kuninkaallisten kulissien taakse. Varmaa siis on, että herttuapari tulee olemaan pian jälleen otsikoissa.