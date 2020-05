Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian järjestön keulakuva narahti seksin ostamisesta – hovilta heti tiukka vastaus

Prinssi Carl Philipille ja prinsessa Sofialle Dyslexialand-järjestö on ruotsalaismedian mukaan sydämenasia, eivätkä he näin ollen voi antaa seksin ostamisesta narahtaneen nyrkkeilijän toimia järjestön keulakuvana.

Entinen nyrkkeilijä Paolo Roberto ei enää toimi prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian tukeman järjestön keulakuvana.

Ex-nyrkkeilijä ja tv-kasvo Paolo Roberto on joutunut Ruotsissa valtavan kohun keskelle. Roberto kertoi TV4:n haastattelussa ostaneensa seksiä.

Hänet ja kymmenen muuta miestä pidätettiin Tukholmassa. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa seksin ostaminen on laitonta.

Ruotsalaismedia oli saanut vihiä, että pidätettyjen joukossa saattaisi olla yksi julkisuuden henkilö. Roberto, 51, päätti astua esiin ja myöntää asian televisiossa.

Hän kertoi haastattelussa, että pidätykseen johtanut ostokerta oli hänen ensimmäisensä.

Paljastus on kuohuttanut ruotsalaisia ja nyt Roberto on saanut potkut lukemisen erityishäiriöstä, eli dysleksiasta, kärsivien ihmisten tukijärjestöstä. Dyslexialand-järjestö on prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian perustama.

Expressenin ja Svensk Damtidningin mukaan Roberton kuvat ovat poistuneet vaivihkaa Dyslexialand-järjestön sivuilta.

Hovista kommentoidaan Expressen-lehdelle, ettei Roberton tekemiset ole linjassa järjestön toiminnan kanssa.

– Järjestö on päättänyt poistaa Paolo Roberton kampanjastaan. Hän on itse kertonut tekemisistään, eivätkä ne vastaa järjestön arvoja ja toimintaa, hovin tiedostuspäällikkö Margaretha Thorgren sanoo.

Roberto lopetti uransa vuonna 2003. Hän voitti 33 ottelustaan 28.

Italialaistaustainen Roberto on osallistunut uransa jälkeen erinäisiin televisiotuotantoihin, kuten Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Hänellä on kaksi lasta.