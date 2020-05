Tänään tv:ssä totuus Charlesin ja Dianan häistä – salaperäinen paketti mursi morsiamen

Koko maailma pysähtyi katsomaan, kun prinssi Charles ja Lady Diana Spencer saivat toisensa 29.7.1981. Liitto näytti unelmalta, mutta totuus oli toinen.

Heinäkuun 29. päivä vuonna 1981 julistettiin Britanniassa yleiseksi vapaapäiväksi. Se oli monarkian suurin päivä 30 vuoteen, nimittäin silloin juhlittiin prinssi Charlesin ja Lady Diana Spencerin häitä.

600 000 ihmistä kokoontui kaduille katsomaan paraatia, jossa hääpari matkasi kohti St Paulin katedraalia. 750 miljoonaa katsojaa puolestaan tuijotti tv-ruutua, kun Charles sai Dianansa. Koko maailma iloitsi heidän puolestaan ja luuli kaiken olevan hyvin.

– Prinssiä ja prinsessaa ei voita mikään. Walt Disneykään ei olisi keksinyt parempaa tarinaa, Daily Mirrorin artikkelitoimittaja John Edwards sanoo dokumentissa.

Satuhäiden takana totuus oli toinen. Charles & Diana: Totuus häistä -dokumentti (Charles & Di - The Truth Behind Their Wedding) perehtyy kuninkaallisia häitä edeltäneeseen viikkoon.

Viikkoa ennen häitä Diana, 20, näki paketin, joka oli osoitettu Camilla Parker-Bowlesille. Dianan kerrotaan udelleen Charlesin ja Camillan ystävyydestä prinssi Charlesin sihteeriltä. Diana vaati saada nähdä paketin sisällön. Siellä oli kultainen rannekoru, johon oli kaiverrettu G ja F. Nähtyään tämän Diana murtui tyystin.

Nuo kirjaimet Diana oli nimittäin nähnyt aiemminkin. Charles oli lähettänyt Camillalle kukkia, joiden viestissä oli lukenut Gladysille Frediltä.

Diana ei ollut ainut, jota avioliitto epäilytti. Charlesin tiedetään viettäneen villiä poikamieselämää. 32-vuotiaan prinssin piti saada vaimo, jonka kansakunta hyväksyy. Charles oli kosinut jo kahta naista.

Dokumentin mukaan Charles kertoi ystävilleen ennen helmikuista kihlausta olevansa hämmentynyt. Häntä kauhistutti luvata jotain, jota hän saisi ehkä katua.

– Prinssi Charles sanoi haluavansa tehdä oikein maansa ja perheensä kannalta. Uskon hänen tienneen sydämessään, ettei heillä ollut mitään yhteistä, toimittaja-kirjailija Ingrid Seward sanoo.

Kuningatar piti parista.

– Kuka voisi olla sopivampi kuin Diana? Hän oli neitsyt, kouluttautunut ja aristokraattinen. He eivät tienneet, että vanhempien ero oli vaikuttanut häneen suuresti, sanoo Bangorin varakreivitär, kirjailija ja elämäkerturi Sarah Bradford.

Oman paineensa Dianalle loi kansan ja median kiinnostus häntä kohtaan. Ennen häitä Dianaa seurattiin kaikkialle. Ihmiset halusivat nähdä vilauksen tulevasta prinsessastaan. Paikalla oli yleensä myös kymmeniä valokuvaajia. Tuohon aikaan mikään tai kukaan muu ei kiinnostanut mediaa.

Kun pariskunta oli kihlautunut helmikuussa, lehdet hehkuttivat rakkautta. Vain päiviä ennen H-hetkeä Daily Mirrorin toimittaja kuvaili, että Dianan hymy ja säteily olivat himmenneet. Viikonlopun poolo-otteluissa Diana oli nimittäin ollut surullinen. Hän lähti sieltä jopa kesken pois.

– Hän oli todella rakastunut prinssi Charlesiin tai ainakin ajatukseen prinssi Charlesista, sanoo Dianan entinen työnantaja Mary Robertson, joka tunsi prinsessan henkilökohtaisesti.

Kaksi päivää ennen satumaisia häitä järjestetyissä juhlissa Charlesin kerrotaan tanssineen tulevan vaimonsa kanssa kerran. Loppuillan hän pyörähteli Camillan kanssa.

Mitä lähemmäksi hääpäivä tuli, sitä enemmän Diana kuitenkin epäili liittoa Camillan takia. Ohjelmassa sanotaan, että kaksi päivää ennen häitä hän sanoi sisarilleen, ettei voisi mennä naimisiin.

– Hän tunsi olevansa kuin karitsa teuraalla, Ingrid Seward kertoo.

– Charlesista tuntui, ettei avioliitto onnistuisi. Mutta hän oli sitoutunut ja joutuisi yrittämään parhaansa, Ingrid Seward jatkaa.

Häät oli kuitenkin pidettävä. Päivää ennen häitä pari antoi haastattelun ITV:n toimittajille. Angela Rippon muistelee, että Charles oli tavalliseen tapaan rento. Toimittajat saivat esittää vain niitä kysymyksiä, jotka oli etukäteen sovittu. Hääpuvusta ei saanut kysyä.

Kuuluisa suudelma Buckinghamin palatsin parvekkeella.

– Näin jälkikäteen kehonkielestä ja sanoista voi tulkita paljon enemmän. Katseista ja reaktioista. Se on jälkiviisauden etu, haastattelun tehnyt toimittaja Angela Rippon sanoo.

– Tuo Dianan ilme aivan lopussa. Se kertoo paljon. Voi sentään, toteaa haastattelun tehnyt toimittaja Angela Rippon.

Haastattelun lopuksi Rippon toivotti parille monia onnellisia vuosia yhdessä. Silloin Charles katsoi Dianaa, ja Diana katsoi lattiaa.

Charles & Diana: Totuus häistä perjantaina 15.5. TV1 klo 19.00