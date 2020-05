Thaimaan kuningas kävi kotona ja livahti heti takaisin 20 rakastajattarensa luo Saksaan – vetäytyi kaunottarien kanssa ”nautintohuoneeseen”

Koronakaranteenissa Alpeilla majaillut Thaimaan kuningas palasi lehtitietojen mukaan kotimaahansa, mutta lensi heti takaisin haareminsa luo Saksaan.

Thaimaan kuninkaan Maha Vajiralongkornin, 67, lomareissu Saksaan nousi maaliskuussa kansainvälisiin otsikoihin. Saksalainen Bild-lehti sai tuolloin selville, että Vajiralongkorn, hallitsijanimeltään Rama X, oli majoittunut Alpeille Garmisch-Partenkircheniin.

Mukanaan kuninkaalla oli saksalaismedioiden mukaan yli satapäinen henkilökunta ja 20 rakastajatarta. 119 henkilöä kuninkaan seurueesta oli kuitenkin palannut takaisin Thaimaahan, sillä heidän epäiltiin altistuneen koronavirukselle.

Nyt Thaimaan kuningas on lehtitietojen mukaan käynyt pikavisiitillään kotimaassaan. 20 rakastajatarta jäivät siksi aikaa Grand Hotel Sonnenbichiin.

Fox Newsin mukaan kuningas lensi ensin Saksasta Sveitsiin hakemaan yhden neljästä vaimostaan ja jatkoi sitten matkaa Bangkokiin. Kuningas osallistui amerikkalaismedian mukaan Bangkokissa muistotilaisuuteen, mutta ei viihtynyt kotimaassaan kauaa.

Thaimaan kuningas, hänen palvelijansa ja 20 naisen haaremi majoittuvat Bildin mukaan hotellin neljännessä kerroksessa. Hotellissa ei ole muita asiakkaita, vaan se on varattu kokonaan kuninkaan hovin käyttöön.

Kuninkaan kerrotaan palanneen heti seuraavana päivänä takaisin Garmisch-Partenkircheniin haareminsa luo. Vaimon hän oli jättänyt matkan varrella Sveitsiin.

Hallitsijan ratkaisu pysytellä Saksassa on aiheuttanut Thaimaassa valtavaa kuohuntaa, sillä kuninkaan toivotaan osoittavan sympatiaansa koronaviruksen kanssa kamppaileville kansalaisilleen.

Rakastajattarilla erikoisia titteleitä

Lehtitietojen mukaan kuningas ja hänen 20 rakastajatartaan majoittuvat edelleen luksushotelliksi muutetussa natsien entisessä sotasairaalassa. Bild-lehden aiemmin tällä viikolla julkaiseman laajan selvityksen mukaan kuningas ja hänen haareminsa majoittuvat hotellin neljännessä kerroksessa.

Nimettömänä pysyttelevä hotellin työntekijä sanoo lehdelle, että heitä on käsketty pysymään visusti poissa neljännestä kerroksesta.

Kuninkaalla on Thaimaassa lähes puolijumalan asema ja monarkian kritisoimisesta voi maassa saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen.

Bildin mukaan kaikilla kuninkaan haaremiin kuuluvilla naisilla on armeijatyyliset arvot. Useille heistä on myönnetty myös erilaisia kunniamerkkejä ja nimityksiä. Eräs naisista on esimerkiksi saanut nimityksen ”Se kaunis, joka on kuninkaalle uskollinen”.

Bildin tietojen mukaan yksi luksushotellin neljännen kerroksen huoneista on muutettu ”nautintohuoneeksi”, joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan kuninkaalle ja hänen haaremilleen.

Thaimaan hoviin erikoistunut Andrew MacGregor Marshall sanoo Bildille, että kuningas on tuonut hotelliin myös lukuisia arvoesineitä. Haaremiin kuuluminen on hänen näkemyksensä mukaan osalle naisista ponnahduslauta parempaan tulevaisuuteen.

– Jotkut naisista ovat onnellisia päästessään osaksi haaremia. He unelmoivat rikkauksista ja menestyksestä. Osa heistä antaa periksi painostukselle ja liittyy haaremiin pelosta. He pelkäävät mahdollisia seuraamuksia, joita kieltäytymisestä voi seurata, MacGregor Marshall sanoo saksalaislehdelle.

Saksalaismedian mukaan kuninkaan läsnäolo Garmisch-Partenkirchenissä on herättänyt paljon huomiota paikallisten keskuudessa. Bildin mukaan hotellin edustalla on nähty esimerkiksi mielenosoittajia, jotka ovat käskeneet kuninkaan palaamaan takaisin kotimaahansa.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn kuvattuna kuningatar Suthidan kanssa. Saksalaismedian tietojen mukaan kuningatar olisi tällä hetkellä Sveitsissä.

Vajiralongkorn ei nauti Thaimaassa kansansuosiota, toisin kuin hänen edesmennyt isänsä Bhumibol Adulyadejin. Maha Vajiralongkorn seurasi isäänsä valtaistuimelle keväällä 2019 ja hän sen jälkeen ollut osallisena jo lukuisissa skandaaleissa.

Viime syksynä Thaimaan hovi ilmoitti kuninkaan ottaneen itselleen virallisen rakastajattaren, toisin sanoen ”jalkavaimon, joka esiteltiin näyttävästi hovin kotisivuilla.

Maha Vajiralongkornin ja armeijassa ansioituneen Sineenat Wongvajirapakdin onni ei kauaa kestänyt, sillä lokakuussa kuningas ilmoitti riistävänsä häneltä virallisen rakastajattaren tittelin ja sotilasarvon.

Hovi kommentoi Sineenatin käyttäytyneen ”sopimattomasti”.

Sineenatin lisäksi kuningas antoi potkut kuudelle hallinnon työntekijälle. Erotettujen joukossa kerrotaan olevan korkea-arvoinen poliisiviranomainen, kaksi kuninkaallista vartijaa ja nainen, jonka tehtävästä ei ole tietoa.

Kuningas Maha Vajiralongkorn perusteli alamaistensa potkuja ”erittäin pahalla” toiminnalla ja ”huonolla käytöksellä ja epälojaalisuudella hallitsijaan kohtaan”. Erotettuja henkilöitä syytetään ”asemansa väärinkäyttämisestä oman ja muiden ihmisten hyötymiseen”.