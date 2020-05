Kuningatar Silvia kertoo Aftonbladetin erikoishaastattelussa korona-arjestaan – tekee hassuja videoita lapsenlapsilleen

Kuningatar toivoo, että yhteisvastuu ja luottamus auttavat ruotsalaiset koronaepidemian läpi. Hän vetoaa myös viruksesta piittaamattomiin nuoriin.

Kuningatar Silvia ja kuningas Kaarle XVI Kustaa ovat olleet koronaeristyksessä Stenhammarin linnassa jo useita viikkoja.

Ruotsin hovi tiedotti jo maaliskuun puolivälissä, että se on ryhtynyt poikkeustoimiin koronaviruksen vuoksi. Kuningas ja tuleva hallitsija, kruununprinsessa Victoria lopettivat tuolloin työskentelyn yhdessä.

Hovin mukaan toimenpiteellä varauduttiin vauhdilla leviävään virukseen ja siihen, että Ruotsin valtiolla on johtaja, tapahtui mitä tahansa.

Ennen pääsiäistä kuningas piti ruotsalaisille televisioidun puheen, jossa hän esitti kansalle poikkeuksellisia vetoomuksia pysytellä kotona itsensä ja muiden vuoksi koronaviruspandemian edetessä.

Kuningas vetosi puheessaan kansalaisia myös toimimaan niin, että he voisivat myöhemmin ajatella toimineensa oikein.

– Tulemme kaikki muistamaan nämä ajat. Silloin joudumme miettimään, ajattelimmeko kanssaeläjiämme? Vai laitoimmeko itsemme etusijalle? Valinnat, jotka teemme nyt, tulevat vaikuttamaan moniin, kuningas totesi.

Kuningatar Silvia kertoo nyt Aftonbladetin erikoishaastattelussa, että aika karanteenissa on mennyt hyvin, vaikka perheenjäseniä on voinut tavata vain Skypen välityksellä.

– On tärkeää ajatella asioita uudestaan ja olla kekseliäs, kuningatar viestittää.

Ruotsin tapa hoitaa koronakriisiä on aiheuttanut kummastusta ympäri maailmaa. Jopa presidentti Donald Trump moitti Twitterissä Ruotsia maan koronarajoitusten riittämättömyydestä.

Silvia kertoo olleensa hyvin yllättänyt palautteesta ja sen aiheuttamasta imagohaitasta maalleen.

– Virus on pelottava. Sitten ymmärsin, kuinka vähän siitä tiedetään huolimatta kaikista asiantuntijoista, jotka yrittävät ymmärtää sitä.

Kuningatar on lähettänyt avoimen kirjeen kaikille terveydenhuollon työntekijöille. Monarkin huoli ihmisten jaksamisesta on kova.

– Kuulun ikäni puolesta riskiryhmään. Ymmärrän, kuinka vaikea tilanne on monille. Halusin kertoa, että kuunnelkaa viranomaisia. Kuunnelkaa heidän neuvojaan. Ymmärrän myös, että vaikeasti sairailla, esimerkiksi dementikoilla, ei ole helppoa. Sukulaisten ja hoitajien tehtävä on kommunikoida heidän puolestaan. Mutta koska potilaat eivät ymmärrä kaikkea, he voivat pelätä. Se on vaikea tilanne kaikille osapuolille.

Vaikka ruotsalainen yhteiskunta on pysynyt melko avoimena koko epidemian ajan, vanhainkodeissa ei saa vierailla.

– On syvästi inhimillistä kaivata yhteyttä läheisiin. Skype ja Facetime ovat fantastisia työkaluja siihen. Tai voit vaikka kirjoittaa kirjeen. Tekniikka on ollut pelastus myös kuningasperheelle. Olemme tavanneet perheen nuorempia vain mobiili- ja internetyhteyksien välityksellä. Minulla on ollut aikaa, joten olen kirjoittanut kirjeen tai tehnyt pieniä videoita. Vähän hassua, mutta hauskaa.

Kuningatar kertoo prinsessa Estellen käyvän koulua tavalliseen tapaan.

– Hän on 8-vuotias ja näkee mitä tapahtuu. Hän suhtautuu asioihin hieman vakavammin kuin muut lapsenlapset. Muut hihkuvat vain tyytyväisinä, että ”isoäiti!”

Kuningatar on erityisen huolissaan nuorten käytöksestä.

– On järkyttävää – ja yllättävää – nähdä, kuinka monet nuoret Ruotsissa ja ulkomailla jättävät täysin huomiotta kaikki neuvot viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. He saattavat itsensä ja sukulaisensa suureen vaaraan. Jopa nuoret voivat saada tämän viruksen.

Kuningattaren oma korona-arki on houkuttanut hänet puutarhaan.

– Meillä on ollut aina paljon ohjelmaa, mutta nyt meillä onkin aikaa tehdä, mitä haluamme. Olen käynyt kävelyillä ja ihaillut kevään tuloa. Olemme vierailleet useissa linnoissa, kuten Tullgarnissa ja Gripsholmissa. Vain minä, kuningas ja haamut.

Kuningas täytti 74 vuotta 30. huhtikuuta. Syntymäpäivä on perinteisesti suuri juhlan hetki Ruotsissa: Hovin jäsenet saapuvat tervehtimään kansaa parvekkeelta kuninkaanlinnassa Tukholmassa.

Nyt tervehdykset peruttiin koronavirusepidemian vuoksi ja hovi kannusti kansalaisia lähettämään kuninkaalle onnittelut hovin kotisivujen kautta.