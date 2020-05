Harry ja Meghan julkaisivat suloisen videon julkisuudelta visusti piilossa pidetystä Archie-vauvasta – näin paljon synttärisankari on kasvanut

Pari on varjellut Archieta julkisuudelta. Edellisen kerran pienokainen on nähty kameroiden edessä viime syksynä.

Sussexin herttuapari lukee lastenkirjaa pienelle Archie-pojalleen tuoreella videolla.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoinen Archie Harrison Mountbatten-Windsor juhlii tänään keskiviikkona ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Merkkipäivän kunniaksi Save The Children UK -hyväntekeväisyysjärjestön Instagramissa on julkaistu tuore video pikkuvesselistä.

Videolla herttuatar Meghan lukee Duck! Rabbit! -nimistä kirjaa Archielle. Hyväntekeväisyysjärjestön Instagramissa kerrotaan, että videon on kuvannut prinssi Harry.

Videolla Meghan lukee Archielle tarinaa ja poika katsoo tarkkaavaisena kirjan kuvia.

– Hienoa! Meghan kehuu, kun Archie kääntää sivua.

– Kvaak kvaak, Harry ja Meghan matkivat ankan ääniä Archielle.

Vuoden vanha Archie jokeltelee videolla tyytyväisenä ja nakkaa toisen lastenkirjan lattialle.

– Bravo, kirja loppui! Harry kehuu pienokaista, kun kirja on saatu luettua loppuun.

Archie ei vaikuta olevan kehuista moksiskaan, vaan siirtyy imeskelemään kirjan kulmaa.

Archie selaa innoissaan lastenkirjaa äitinsä herttuatar Meghanin sylissä.

Harry ja Meghan ovat aikaisemmin julkaisseet kuvia vinhaa vauhtia kasvavasta Archiesta omalla Sussex Royal -sivullaan. Aiemmin tänä keväänä pari kuitenkin ilmoitti lopettavansa Instagraminsa ja kotisivujensa päivittämisen. Sussex Royal -tavaramerkistä käytiin hovissa kiivas kädenvääntö sen jälkeen kun pari ilmoitti tammikuussa lähtevänsä hovista.

Kuningatar Elisabetin kerrotaan lopulta sanoneen viimeisen sanan ja ilmoittaneen, etteivät Harry ja Meghan enää saisi käyttää sanaa ”Royal” tekemisissään.

Los Angelesiin muuttanut pari on ollut vaitonainen tulevaisuudensuunnitelmistaan, mutta se tiedetään, että pari on perustanut uuden hyväntekeväisyysjärjestön, jolla on heille aivan erityinen merkitys.

Los Angelesiin muuttanut Sussexin herttuapari on perustamassa nyt hyväntekeväisyysjärjestöä, jolla on heille aivan erityinen merkitys.

Herttuaparin järjestö on voittoa tavoittelematon järjestö nimeltään Archewell. Järjestö tarjoaisi näillä näkymin ainakin mahdollisuuden osallistua erilaisiin tukiryhmiin ja monimediallisiin koulutusohjelmiin. Tekeillä ovat myös Archewellin hyvinvointiin keskittyvät kotisivut.

Archie oli parin mukana syyskuussa Etelä-Afrikassa. Sen jälkeen lasta ei ole juurikaan nähty julkisuudessa.

Herttuapari kommentoi uutta aluevaltaustaan The Telegraph -lehdelle. He kertoivat halunneensa perustaa järjestön, jolla olisi oikeita mahdollisuuksia vaikuttaa maailmaan.

– Halusimme, että järjestömme tekee jotain millä on merkitystä, jotain, millä on väliä, herttuapari kommentoi Telegraphin mukaan.

– Ennen Sussex Royalia saimme idean Archesta, joka on kreikkalainen sana ja tarkoittaa toiminnan alkuperää, herttuapari totesi lehdelle.

Herttuapari kuvaili samastuneensa niin vahvasti ideaan hyväntekeväisyysjärjestöstä, että järjestön nimi vaikutti lopulta jopa heidän poikansa Archie Mountbatten-Windsorin nimeen.

– Siitä tuli inspiraatio poikamme nimelle. Archewell-nimessä yhdistyvät muinainen voimaa ja toimintaa tarkoittava sana sekä sana, joka liikuttaa meissä syvällä olevia voimia – niitä, joista meidän on nyt ammennettava.

– Odotamme innolla, että voimme julkistaa järjestömme, kunhan aika on siihen oikea, herttuapari kommentoi lehdelle.