Harryn ja Meghanin Archie-poika täyttää vuoden – näin koko maailmalle esitelty pienokainen piilotettiin visusti julkisuudelta

Sussexin herttuapari muutti Los Angelesiin, jossa he haluavat kasvattaa poikansa kaukana uteliailta silmäpareilta.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin poika Archie Harrison Mountbatten-Windsor juhlii ensimmäistä syntymäpäiväänsä koronakaranteenissa.

Prinssi Harryn pitkäaikainen unelma omasta perheestä toteutui tasan vuosi sitten, kun hänen ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin pieni poika syntyi.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor syntyi varhain aamulla 6. toukokuuta 2019, kello 7.26 Suomen aikaan. Hän painoi syntyessään 3 kiloa ja 200 grammaa.

Onnelliset vanhemmat esittelivät pienokaisen medialle vain pari päivää lapsen syntymän jälkeen. Tuolloin Britanniassa riemuittiin siitä, että kansa pääsisi seuraamaan pikkukuninkaallisen kasvamista julkisuudessa.

Harrylla ja Meghanilla oli kuitenkin aivan toisenlaiset suunnitelmat.

Archie kastettiin julkisuudelta piilossa ja vanhemmat ilmoittivat, ettei poika saisi lainkaan kuninkaallista titteliä.

Kun kaikki oli vielä hyvin. Tuoreet vanhemmat astelivat kameroiden eteen 8. toukokuuta vastasyntynyt Archie sylissään. Sen jälkeen herttuaparin elämä on ollut yhtä myllerrystä.

Tammikuussa Harry ja Meghan pudottivat todellisen pommin, kun he ilmoittivat jättävänsä hovin ja muuttavansa pois Britanniasta.

Pojan tulevaisuus ja rooli kuninkaallisessa perheessä on herättänyt kummastusta Britanniassa. Monet ovat ihmetelleet, eivätkö Harry ja Meghan halua Archien tutustuvan isänsä puolen sukuun.

Erikoinen tilanne on hovin lähteiden mukaan herättänyt syvää surua kuninkaallisessa perheessä. Kuningatar Elisabet, 94, tapasi perheen uusimman jäsenen varsin pian tämän syntymän jälkeen, mutta ristiäisiin hän ei pystynyt osallistumaan aikataulusyistä.

Kontakti sen jälkeen on ollut varsin niukkaa. Viimeksi Archie on ollut Britanniassa joulukuussa, joten edellisestä tapaamisesta on ehtinyt vierähtää jo liki puoli vuotta.

– Kuningatar on hyvin surullinen, sillä hän on hädin tuskin nähnyt Archieta ja nyt hän ei pääse edes seuraamaan hänen kasvuaan serkkujensa ja perheen ympäröimänä, sisäpiiristä kerrottiin Daily Mailille alkuvuodesta.

–Joskus oikea päätös ei ole se helpoin päätös. Se oli kuitenkin oikea päätös perheellemme, jotta voin suojella poikaani. Se oli vaikeaa, mutta nyt aloitamme uuden elämän, Harry sanoi venäläisille huijareille antamassaan kohuhaastattelussa maaliskuussa.

Harryn ja Meghanin muutto ensin Kanadaan ja sieltä Yhdysvaltoihin on ollut vaikea paikka myös Walesin prinssi Charlesille. Charles on sanonut haastatteluissa rakastavansa isoisänä olemista ja haluavansa viettää lastenlasten kanssa aikaa niin paljon kuin mahdollista. Nyt poika on kuitenkin Los Angelesissa.

Archie tulee saamaan täysin erilaisen kasvatuksen kuin serkkunsa, prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapset prinssi George, 6, prinsessa Charlotte, 5, ja prinssi Louis, 2. Hovissa on oltu huolissaan, että Yhdysvalloissa Archie vieraantuu täysin siniverisistä sukulaisistaan.

– Missä Archien juuret tulevat olemaan? Entäpä Dianan perhe, Spencerit? Harry ja William tietävät varsin hyvin, kuinka vahingolliset seuraukset epätasapainoisella lapsuudella voi olla, hovin sisäpiiristä harmiteltiin The Timesille.

Harry ja Meghan ovat varjelleet Archieta julkisuudelta. Harry on korostanut, ettei halua pojalleen samanlaista lapsuutta kuin hänellä oli.

Erityisesti Harryn tiedetään olevan tiukka poikansa yksityisyydestä, sillä äidin kuolema muutti prinssin suhtautumiseen julkisuuteen pysyvästi.

Parin ystävä, tutkija Jane Goodall on kertonut Daily Mailille Harryn vihjanneen heti Archien syntymän jälkeen, ettei hän halua pojan kasvavan samanlaisessa ympäristössä kuin hän.

Goodall kertoi lehdelle vierailleensa parin luona perheen silloisessa kodissa Frogmore Cottagessa, kun Archie oli alle kuukauden ikäinen. Hän oli ottanut vauvan syliinsä ja todennut, että Archie oppinee tulevaisuudessa ”kuningattaren vilkutuksen”.

– Harry sanoi: ”Ei, hän ei tule kasvamaan niin.”, Goodall muisteli lehdelle.

Ystävien mukaan pari on elänyt Los Angelesissa koronaepidemian keskellä kuin kuka tahansa lapsiperhe. Parin kerrotaan pysyttelevän pääasiassa neljän seinän sisällä ja pyhittävän illat Archien kanssa leikkimiseen. Yhteyttä perheeseensä he ovat pitäneet videopuheluilla ja onpa Archie saanut jo uusia ystäviäkin.

– Archiella on ollut leikkihetkiä muiden lasten kanssa videopuhelujen avulla, sisäpiiristä kerrottaan E! Newsille.

Sussexin herttuaparin lähtö hovista ei sujunut sopuisasti, mutta myös sovinnon eleitä on ilmassa. Kuningatar esitti hiljattain herttuaparille kutsun kesäpaikkaansa Balmoraliin, minkä heidän kerrotaan hyväksyneen.

Jollei koronavierusepidemia estä Sussexien matkaa, Archien on tarkoitus palata kesällä synnyinmaahansa ja tavata kuninkaallisia sukulaisiaan pitkän tauon jälkeen.