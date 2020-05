Uutuuskirja paljastaa totuuden Harryn ja Meghanin kuninkaallisen elämän kulisseista – kirjailijat aikovat oikoa ”epätarkkoja” huhuja

Kirjan kuvauksen mukaan teos kurkistaa kuninkaallisten kulissien taakse ja kertoo totuuden tarinoista, joita otsikot ovat viime vuosina olleet pullollaan.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tarina painetaan tänä kesänä yksiin kansiin. Huffington Postin mukaan maailmalla ihastuttaneesta ja myös kohauttaneesta parista julkaistaan kirja, joka pyrkii oikomaan virheellistä kuvaa, joka parista on syntynyt.

Huffington Postin mukaan julkisuudessa liikkui huhuja kirjasta, joka kertoisi Harryn ja Meghanin tarinan, ja viikonloppuna nettiin vuoti teoksen kansikuvan. Lehden mukaan kirjan takana olevat toimittajat myönsivät maanantaina, että teos todella on tekeillä.

Kirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen parissa työskennellyt Carolyn Durand.

Huffington Postin mukaan kirjan nimi on Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family. Lehti kertoo, että kirja käsittelee modernia kuninkaallisparia, joka ei pelkää rikkoa perinteitä.

Kirjan kuvauksen mukaan teos kurkistaa kulissien taakse ja kertoo totuuden tarinoista, joita otsikot ovat viime vuosina olleet pullollaan. Huffington postin mukaan kirjailijat oikovat huhuja ja väärinkäsityksiä Harryyn ja Meghaniin liittyen, ja pyrkivät tuomaan ilmi uusia puolia parista.

Varietyn mukaan kirja käsittelisi lähinnä asioita, jotka tapahtuivat Meghanin astuttua julkisuuteen Harryn kumppanina ja parin hovista lähdön välillä.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry edustivat viimeistä kertaa kuninkaallisina maaliskuussa.

Kirjan esittelytekstin mukaan ääneen pääsevät parin läheiset, ja se tulee olemaan rehellinen ja intiimi kuvaus ”itsevarmasta, vaikutusvaltaisesta ja edistyksellisestä parista, joka ei pelkää rikkoa traditioita, luo päättäväisesti uutta polkua pois valokeilasta, ja omistautuu rakentamaan humanitaarisen perinnön, joka jättää perustavanlaatuisen jäljen maailmaan”.

Scobien ja Durandin mukaan kipinä kirjan tekoon syttyi halusta tuoda julkisuuteen tarkempi ja osuvampi kuva Harrysta ja Meghanista.

– Kirjan tarkoitus on näyttää oikeat Harry ja Meghan, pariskunta, joka jatkaa lukuisien ihmisten inspiroimista ympäri maailmaa heidän humanitaarisen- ja hyväntekeväisyystyönsä avulla, mutta jotka usein esitetään epätarkasti, kirjailijat kertovat yhteisessä tiedotteessaan.

Huffington Post huomauttaa, että uutuuskirja ei ole Harryn ja Meghanin virallinen elämäkerta eikä sen uskota sisältävän heidän haastattelujaan. Lehden mukaan on kuitenkin tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan. Scobie oli yksi kolmesta toimittajasta, jotka saivat kutsun Meghanin viimeiseen edustustilaisuuteen kuninkaallisena ennen kuin pari jätti hovin maaliskuun lopussa.

Pake Six sen sijaan kertoo, että kirjailijat olisivat haastatelleet Harrya ja Meghania ennen kuin pari muutti Kanadasta Los Angelesiin.