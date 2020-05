Kruununprinsessa Victoria perheineen esitteli sosiaalisessa mediassa uutta perheenjäsentään: koiranpentu Rioa. Prinsessan rotuvalinta ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia.

Ruotsin kruununprinsessa Victorian ja hänen puolisonsa prinssi Danielin perhe on saanut uuden, karvaisen jäsenen. Ruotsin hovin virallisella Instagram-tilillä julkaistussa kuvassa kruununprinsessapari poseeraa yhdessä lastensa prinsessa Estellen ja prinssi Oscarin kanssa Victorian pidellessä sylissään pientä koiranpentua.

– Kruununprinsessan perhe esittelee uuden perheenjäsenensä: Rion. Rio on rodultaan cavapoo ja hän on asunut Haagassa viikon, hovi kertoo Instagram-päivityksessä.

Kuva uudesta perheenjäsenestä jaettiin myös Ruotsin kuninkaallisen perheen virallisella Facebook-sivulla. Kuvan kommenttikenttään kertyi nopeasti paitsi ihastelevia, myös negatiivisia kommentteja. Monet nimittäin ihmettelivät, miksi prinsessa Victoria perheineen oli päätynyt juuri cavapoo-rotuiseen koiraan.

– Olen hyvin pettynyt, että otitte sekarotuisen koiran ettekä puhdasta puudelia. Tämä on todella surullista, eräs harmitteli.

– Kaikki koirat ansaitsevat hyvän ja rakastavan kodin. Mutta pakkoa sanoa, että olen hyvin pettynyt heidän rotuvalintaansa. Nyt monet ajattelevat, että heidän kannattaa kasvattaa samanlaisia koiria, sillä kruununprinsessakin hankki tällaisen, totesi toinen.

– Olen surullinen nähdessäni, että kuninkaallinen perhe otti sekarotuisen koiran. Valitettavasti tämä aiheuttaa paljon ongelmia pentutehtailijoiden kohdalla. Maailmassa on niin monia upeita rotuja, komppasi kolmas.

– Joku on huijannut heitä kertomalla, että koira on allergiavapaa. Toivottavasti he ovat ottaneet asioista selvää, ja pennulla olisi edes terveet vanhemmat, toivoi yksi kommentoijista.

Cavapoo, toiselta nimeltään cavoodle, on suosittu koirarotu, jossa on risteytetty kingcharlesinspanielia ja puudelia. Cavapoo on vain yksi monista suosituista puudeliristeytyksistä, joista tunnetuin lienee labradoodle. Monet kyseisten rotujen edustajista kärsivät kuitenkin vakavista terveysongelmista.

Victorialla ja Danielilla on kaksi lasta: prinsessa Estelle ja prinssi Oscar. Nyt perhettä sulostuttaa myös pieni koiranpentu.

Ensimmäinen labradoodle, eli labradorin ja puudelin risteytys syntyi vuonna 1989. Vuonna 2019 rodun luonut Wally Conron kuitenkin paljasti katuvansa edelleen sitä, että rotu pääsi koskaan syntymään, kertoi MTV. Sittemmin ”trendikoiran” maineeseen noussut labradoodle on nimittäin suosittu rotu myös pentutehtailijoiden silmissä.

– Tajusin, että näiden epäeettisten, röyhkeiden ihmisten syy kasvattaa koiria oli myydä ne isolla rahalla, Conron totesi vuonna 2019.

Labradoodlen suuren suosion myötä ihmiset alkoivat kehittelemään myös muita puudeliristeytyksiä, joista yksi on myös kruununprinsessaperheen hiljattain hankkima cavapoo. Conronin mukaan osa näistä koirista kärsii kasvattamisen vuoksi monista terveysongelmista.

– Kun katson näitä koiria ajatellen, onko sillä lonkkaongelmia, kyynärpääongelmia, muita ongelmia, jotka voisin nähdä? Conron harmitteli vuonna 2019.

Vaikka kruununprinsessaperheen rotuvalinta ei kaikkia miellyttänytkään, toivottivat monet perheelle onnea uuden karvaisen perheenjäsenen kanssa. Myös suloinen perhepotretti keräsi runsaasti kehuja perheen seuraajilta sosiaalisessa mediassa.