Kuningas Kaarle Kustaa 74 vuotta! Poseeraa muikeana hovin julkaisemassa potretissa

Kuningas Kaarle Kustaa täyttää 74 vuotta.

Ruotsissa juhlitaan vappuna kuningas Kaarle XVI Kustaan syntymäpäiväjuhlaa. Kuningas täyttää 74 vuotta, mutta tänä vuonna merkkipäivää ei juhlita yhtä näyttävästi kuin aikaisempina vuosina.

Syntymäpäivä on perinteisesti naapurimaassamme suuri juhlan hetki. Hovin jäsenet tervehtivät kansaa parvekkeelta kuninkaanlinnassa Tukholmassa.

Nyt tervehdykset on peruttu koronavirusepidemian vuoksi ja hovi on kannustanut kansalaisia lähettämään kuninkaalle onnittelut hovin kotisivujen kautta.

Aivan kaikki perinteet eivät kuitenkaan ole väistyneet koronan tieltä. Kuten aikaisempina vuosinakin, myös nyt hovi on julkaissut uunituoreen potretin kuninkaasta.

Kuva on otettu Stenhammarin linnan edustalla, jossa kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia parhaillaan ovat. Hovin julkaisemissa kuvissa nähdäänkin itse juhlakalu, sekä hänen vaimonsa ja parin rakas Brandie-koira.

– Tänään 30. huhtikuuta on kuninkaan 74-vuotissyntymäpäivä. Kuninkaan syntymäpäivä on liputuspäivä ja hetki sitten lippu nostettiin salkoon Stenhammarin linnassa, jossa kuningaspari on.

Myös prinssi Carl Philip on onnitellut isäänsä Instagramissa, mutta nostalgisemmalla kuvalla. Prinssi julkaisi Instagramissa kuvan vuosikymmenten takaa.

Onnea isä 74 vuotta, prinssi Carl Philip kirjoittaa Instagramissa.

Kaarle Kustaa menetti isänsä Gustaf Adolfin traagisessa lentokoneonnettomuudessa ollessaan alle vuoden ikäinen. Kuningas hänestä tuli 27-vuotiaana, kun hänen isoisänsä Kustaa VI Aadolf kuoli 90-vuotiaana 1973. Kuvassa Kaarle Kustaa 8-vuotiaana.

Kaarle Kustaa ja Silvia Sommerlath vihittiin 1976.