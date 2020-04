Lehtiväite: Meghan syyttää hovia saamattomuudesta – Sanoo, että asioihin olisi puututtu, jos media olisi kiusannut herttuatar Catherinea

– Hän [Meghan] sanoi, ettei Harry halua julkisuuden tuhoavan heidän elämäänsä ja liittoaan, lähde väittää.

Prinssi Harry ja Meghan Markle ryhtyivät viime syksynä oikeustoimiin Britannian suurimpiin lehtiin kuuluvaa Daily Mailia ja sen kustantajaa Associated Newspaperia vastaan. Herttuattaren nostaman oikeuskanne koskee laittomasti julkaistua yksityistä kirjettä.

Nyt Meghanin sanotaan avautuneen ystävälleen, että jos hänen kälyään, herttuatar Catherinea olisi kohdeltu julkisuudessa samalla tavalla kuin häntä, hovi olisi puuttunut asiaan, Cosmopolitan kirjoittaa.

– Meghan sanoi, ettei kukaan olisi sietänyt samaa kuin hän ja vanhentunut järjestelmä olisi tarkistettu, ja turmeltuneista hyökkäyksistä vastuussa olevat myyntipisteet olisi suljettu, Meghanin ystävä kertoo viitaten brittitabloideihin.

– Muutoksia olisi tehty.

Saman lähteen mukaan prinssi Harry olisi ollut jatkuvasti yhteydessä isäänsä, prinssi Charlesiin ja kuningattareen ja pyytänyt näitä tekemään jotain Meghanin kiusaamiselle.

– Mutta he eivät tehneet mitään muuttaakseen protokollaa. Harryn valitukset kaikuivat kuuroille korville.

– Meghanin mukaan hovi tuntui toteavan, että näin se homma menee, koeta pärjätä sen kanssa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovatkin päättäneet katkaista välit neljään isoon brittilehteen, kertovat muun muassa People ja Daily Mail. Nämä neljä lehteä ovat edellä mainittu Daily Mail, The Sun, The Mirror sekä The Express.

Hiljattain poikansa Archien kanssa Los Angelesiin muuttanut herttuapari perustelee päätöstään kirjeessä. Käytännössä herttuaparin päätös tarkoittaa, etteivät he kommunikoi jatkossa lainkaan kyseisten lehtien kanssa. Peoplen mukaan Harry ja Meghan kuitenkin painottavat kirjeessä, ettei päätös sulje pois kaikkia mediataloja – vain ja ainoastaan nämä neljä.