Prinsessa Madeleine sai 10 vuotta sitten järkyttävän tiedon kihlattunsa kaksoiselämästä – pettämiskohu ja yllätysero vavisuttivat koko Ruotsin hovia

Prinsessa Madeleine kesti sen, että hänen puolisollaan oli syrjähyppy, muttei sitä, että koko kansa sai tietää siitä. Nyt Ruotsin hovia vavisuttaneesta kohuerosta on kulunut tasan kymmenen vuotta.

Huhtikuussa 2010 ruotsalaislehdet tulvivat juttuja prinsessa Madeleinen parisuhdekriisistä. Artikkelien mukaan prinsessa ei nukkunut enää hänen ja kihlattu Jonas Bergströmin kotona, vaan pakoili puolisoaan Drottningholmin linnassa tai ystäviensä luona.

Kihlaparin suhteen kriisistä oli uutisoitu jo talvella, mutta keväällä tilanne eskaloitui. Huhtikuun loppupuolella norjalainen Se og Hør -lehti julkaisi kohuartikkelin, jossa Tora-niminen nainen kertoi, kuinka hän oli viettänyt yön Jonaksen kanssa.

Neljä päivää myöhemmin prinsessa Madeleinen kihlaus oli ohi – alle vuosi sen alkamisesta.

Karun lopun saanut Madeleinen ja juristina työskennelleen Jonas Bergströmin rakkaustarina alkoi vuonna 2002, kun pari tapasi yhteisten ystävien kautta.

Madeleine ja Jonas tulivat hyvin juttuun, ja suhde syveni nopeasti. Pian pari muutti yhteen ja kihlautui kesäkuussa 2009 Caprin saarella Italiassa.

Huhtikuussa 2010 Jonas Bergströmin ja Madeleinen häät peruttiin ja kihlaus purettiin. Parin ero oli valtava skandaali.

Ruotsalaislehtien mukaan kuningas Kaarle Kustaa oli tyytyväinen, sillä Jonas vaikutti kunnolliselta mieheltä, joka sai bileprinsessana tunnetun Madeleinen asettumaan aloilleen.

Elokuussa 2009 hovi tiedotti Madeleinen kihloista, ja ruotsalaiset alkoivat odottaa hulppeita kuninkaallisia häitä. Madeleine arveli tuolloin, että pari astelisi alttarille syksyllä tai talvella 2010.

Suunnitelmat muuttuivat kuitenkin nopeasti, ja haaveet unelmahäistä romuttuivat. Pian kihlausuutisen jälkeen syksyllä 2009 Jonas sai puhelun norjalaistoimittajalta. Tämä kertoi tietävänsä kaiken Jonaksen laskettelureissusta Åreen ja sen, mitä siellä tapahtui. Toimittajan mukaan Jonaksella oli ollut matkallaan syrjähyppy, ja hän tivasi vastauksia.

Jonas kiisti kaiken, mutta Madeleine sai tietää puolisonsa uskottomuudesta. Parin suhde alkoi luisua alamäkeen, vaikka he yrittivät korjata välejään vielä alkuvuodesta 2010. Parin viimeiseksi yhteiseksi edustustilaisuudeksi jäi vuotuinen Nobel-gaala joulukuussa 2009.

Reilut neljä kuukautta myöhemmin Ruotsissa kohistiin, sillä Madeleinen häitä oli päätetty lykätä. Kuningatar Silvia kommentoi asiaa Expressen-lehdelle, mutta kiisti väitteet parisuhdekriisistä.

– Juuri nyt on niin hirveästi kaikenlaista, joten valitettavasti emme oikein ehdi pitää Madeleinen häitä tänä vuonna, mutta katsotaan myöhemmin. Vaalit on tulossa ja uusi hallitus pitää muodostaa. Ja lokakuussa sääkin voi olla aika ikävä, Silvia sanoi.

Ero oli Madeleinelle kova isku.

Sitten Se og Hør -lehti julkaisi artikkelin, jonka jälkeen paluuta hääsuunnitteluun ja onnelliseen kihlaparin elämään ei enää ollut. Norjalainen, käsipalloilijana tunnettu Tora Uppstrøm Berg oli myynyt lehdelle kertomuksensa Åren tapahtumista.

Toran mukaan hän oli pääsiäisenä viettänyt hiihtokeskuksessa yön Jonaksen kanssa, ja he olivat harrastaneet seksiä hänen hotellihuoneessaan. Silminnäkijöiden mukaan Tora ja Jonas olivat poistuneet samalla taksilla after ski -bileistä.

Tora väitti myöhemmin, että Madeleinen kihlattu oli esitellyt itsensä Jacob Bernströmiksi eikä hän tiennyt, kuka mies todellisuudessa oli. Hän kertoikin olevansa pahoillaan siitä, mitä oli tapahtunut.

– Madeleine ansaitsee jotain parempaa, Tora sanoi lehtijutussa.

– Jos olisin tiennyt että hänellä on tyttöystävä, en olisi koskaan tehnyt sitä. Minusta on synti, että Madeleinella on uskoton mies, hän kommentoi myöhemmin.

Prinsessa Madeleine ja Jonas Bergström olivat yhdessä kahdeksan vuotta. Kuvassa pari elokuussa 2009, kun he ilmoittivat kihlauksestaan.

Uutinen Jonaksen uskottomuudesta oli hoville valtava skandaali ja tahra kuninkaallisen perheen maineelle. Hovi pyrkikin aluksi kiistämään kaiken, ja korosti Madeleinen ja Jonaksen suhteen olevan kunnossa.

– Prinsessa Madeleine ja Jonas Bergström ovat edelleen pari, ja heidät pitää nyt jättää rauhaan, hovin tiedotuspäällikkö Nina Eldh kommentoi kohuartikkelista seuraavana päivänä.

Kaksi päivää myöhemmin hovi käänsi kelkkaansa, ja prinsessan erosta tiedotettiin virallisesti 24. huhtikuuta 2010.

– Kypsän harkinnan jälkeen prinsessa Madeleine ja Jonas Bergström tekivät yhteisen päätöksen erota. He päätyivät siihen ratkaisuun, että parasta on, että he menevät eteenpäin omilla tahoillaan, hovin tiedotteessa todettiin.

Vaikka hovin mukaan eropäätös oli pariskunnan yhteinen, suhdetta seuranneet ruotsalaistoimittajat arvelivat, että todellisuudessa eron takana oli Madeleine yksin.

Pettämiskohun myötä Jonaksen lähipiiristä alettiin kuiskia medialle lisätietoja hänestä. Monien mukaan Jonas eli kaksoiselämää, jossa hän oli päivisin hillitty kuninkaallinen ja öisin Stureplanin yökerhojen kuningas.

Jonaksen kerrottiin nauttivan juhlimisesta, ja väitteiden mukaan hänellä olisi ollut toinenkin syrjähyppy Lisa-nimisen naisen kanssa. Asia jäi kuitenkin huhujen tasolle.

Samaan aikaan prinsessa Madeleine päätti paeta kaikkea. Kun prinsessan erotiedote julkaistiin Ruotsissa, oli hän kaukana yläilmoissa matkalla kohti New Yorkia. Madeleine pakeni kohua Yhdysvaltoihin, jossa hän vietti seuraavina vuosina paljon aikaa.

Prinsessa Madeleine pakeni eronsa aiheuttamaa kohua Yhdysvaltoihin. Kuva New Yorkista lokakuulta 2011.

Prinsessa kertoi syksyllä 2010, että Amerikassa hän sai olla oma itsensä eikä häntä jahdattu siellä samalla tavalla kuin Ruotsissa.

– Läpikäymäni asia oli hyvin yksityinen ja se, että sillä reposteltiin, oli vaikea jakso elämässäni. Sen takia aika New Yorkissa tuntuu erityisen ihanalta. Täällä saan kuljeskella ympäriinsä anonyymina aivan eri tavalla kuin kotonani Ruotsissa, Madeleine kommentoi Dagens Industri -lehdelle marraskuussa 2010.

– Tällä hetkellä koen New Yorkin kodikseni, prinsessa jatkoi.

Kaiken keskiössä ollut Tora puhui jälleen julkisuudessa pian Madeleinen kihlauksen päättymisen jälkeen. Hän julkaisi tiedotteen, jossa hän kertoi saaneensa jättipaljastuksestaan vain 1 600 euroa. Hänen mukaansa motiivi asiasta kertomiselle ei ollut raha, vaan häntä kalvoi tieto siitä, että hän oli viettänyt yön Ruotsin prinsessan puolison kanssa.

– Raha ei ollut motiivi, kuten noin pienestä summasta voi päätellä. Todellinen syy oli sympatia Madeleinea kohtaan. Hän halusi paljastaa, millainen tyyppi Jonas todellisuudessa oli, Tora kommentoi asiaa ystävänsä kautta norjalaiselle VG-lehdelle.

Jonas Bergström meni naimisiin prinsessa Madeleinen hyvän ystävän Stephanie af Kleckerin kanssa. Kuvassa pari vuonna 2014.

Viime joulukuussa Svensk Damtidning -lehti paljasti, että Madeleine halusi jatkaa suhdetta Jonaksen kanssa, vaikka hän sai tietää miehensä uskottomuudesta. Itse syrjähyppy ei siis ollut syy parin eroon, vaan se, että koko kansa sai tietää siitä.

Ruotsalaislehden mukaan Madeleinelle oli yksinkertaisesti liikaa, että häntä niin syvästi satuttanut asia päätyi koko maailman tietoisuuteen.

Nykyään Madeleine on onnellinen kolmen lapsen äiti. Prinsessa asuu perheineen Floridassa.

Jonas kohautti myös myöhemmin, sillä hän kihlautui kesällä 2013 Madeleinen parhaimpiin ystäviin lukeutuneen Stephanie af Klerckerin kanssa. Östermalmilla asuva pari sai esikoisensa vuonna 2014 ja toisen lapsen kolme vuotta myöhemmin. Bergström on nykyään asianajaja ja edustamansa yrityksen osakas.

Prinsessa Madeleine puolestaan tapasi New Yorkissa nykyisen puolisonsa, bisnesmies Chris O’Neillin ja rakastui. Pari avioitui vuonna 2013, ja heillä on kolme lasta: Adrienne, 2, Nicolas, 4, ja Leonore, 6. Perhe asuu nykyään Floridassa ja vierailee Ruotsissa vain harvoin.Lähteet: IS Arkisto, Svensk Damtidning, Expressen, Dagens Industri