Cambridgen herttuaparin kuopus täyttää tänään kaksi vuotta. Prinssi Louis on elänyt erilaisen lapsuuden kuin sisarensa.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kuopus, prinssi Louis täyttää tänään kaksi vuotta. Louis on Cambridgen herttuaparin kolmas lapsi ja kuningatar Elisabetin kuudes lapsenlapsenlapsi.

Pikkuprinssistä julkaistiin syntymäpäivän kunniaksi tuoreita kuvia. Kuvissa hymyilevä prinssi Louis on innostunut sormiväreistä.

Kuvat on ottanut innokkaana valokuvaajana tunnettu herttuatar Catherine.

Pikkuprinssi innostui sormiväreistä.

Rojalistit huokaisivat toissa viikolla ihastuksesta, kun Kensingtonin palatsi julkaisi Instagramissa videon reippaasta pikkuprinssistä taputtamassa sisarustensa prinssi Georgen, 6, ja prinsessa Charlotten, 4, kanssa koronaa vastaan taisteleville terveysalan ammattilaisille.

Video paljasti, kuinka hurjasti päivänsankari on kasvanut sitten viime näkemän. Kansalaiset kommentoivat Louis’n näyttävän aivan isosisarustensa yhdistelmältä.

William ja Catherine lapsineen ovat parhaillaan eristäytyneet Norfolkissa sijaitsevaan Anmer Halliin, joka on parille rakas loma-asunto ja myös entinen koti. Brittimediat ovat kertoneet Georgen ja Charlotten saaneen kotiopetusta äidiltään ja isältään, kuten monissa tavallisissa kodeissa ympäri maailman.

Prinssi Louis teki kansaan lähtemättömän vaikutuksen kuningattaren syntymäpäiväparaatissa viime kesäkuussa.

Syntymäpäiväsankaria ei vielä oppivelvollisuus paina. Kyseessä on kuitenkin jännittävä tilanne myös Louis’lle, joka asustaa Expressin mukaan ensi kertaa Lontoon ulkopuolella. Prinssi on aiemmin viettänyt Norfolkin-kodissa vain joulua.

Prinssi Louis syntyi huhtikuun 23. päivä Lontoossa sijaitsevan St. Maryn sairaalan yksityisessä Lindo-siivessä sisarustensa ja isänsä tavoin. Heinäkuussa 2018 hän sai nimekseen Louis Arthur Charles.

Prinssi Louis hurmasi brittikansan jo ristiäiskuvissaan.

Louisia on kuvailtu iloiseksi ja hymyileväksi pojaksi, joka on hurmannut kaikki käytöksellään. Julkisuudessa Louis on riemastuttanut kansaa hurmaavan ilmeikkäällä edustustyylillään.

Perheen kuopuksen lapsuus on ollut erilainen kuin sisarustensa. George ja Charlotte viettivät varhaisimmat vuotensa maaseudun rauhassa Norfolkissa, kun William työskenteli pelastushelikopterin lentäjänä. Kuningattarelta häälahjana saatu asunto toimi perheen kotina aina heinäkuuhun 2017 asti, jolloin William lopetti uransa East Anglian Air Ambulancessa.

Cambridgen perhe syksyllä 2019.

Kun Williamin oli aika keskittyä täysillä tulevaan rooliinsa kruununperijänä, perhe muutti Kensingtonin palatsiin. Vasta muuton jälkeen syntynyt Louis on täten elänyt koko nuoren ikänsä palatsissa Lontoossa arkisemman ympäristön sijaan.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi pikkuprinssin syntymäpäiväkin on varsin erilainen. Perinteiset syntymäpäiväjuhlat jäävät tänä vuonna juhlimatta, mutta ainakin Louis’lla on sisaruksensa seuranaan.