Hovi julkaisi ennennäkemätöntä materiaalia kuningatar Elisabetista – yksityinen video paljastaa, millainen monarkki oli lapsena

Kuningatar Elisabet on hallinnut Britanniaa jo yli 68 vuotta, vaikkei hänestä alun perin edes pitänyt tulla kuningatarta.

Britannian hovi julkaisi ennennäkemättömän videokoosteen kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi.

Britannian kuningatar Elisabet II viettää tiistaina 94-vuotispäiväänsä. 68 vuotta Britanniaa ja Kansainyhteisöä hallinnut Elisabet viettää syntymäpäiväänsä eristyksissä Windsorin linnassa, johon hän vetäytyi maaliskuun puolivälissä yhdessä puolisonsa prinssi Philipin kanssa.

Hovi julkaisi tiistaina ennennäkemättömän juhlistaakseen monarkin syntymäpäivää. Videolla nähdään ainutlaatuisia pätkiä Elisabetista lapsena, kauan ennen kuin hänestä tuli yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.

Videolla pieni Elisabet keinuu, leikkii koirien kanssa, hoivaa pientä lintua ja tanssii yhdessä siskonsa, prinsessa Margaretin kanssa.

– Tällä yksityisellä materiaalilla nähdään kuningatar, silloinen prinsessa Elizabeth perheensä kanssa, mukaan lukien pikkusisko Margaretin, hovi totesi videon yhteydessä.

Voit katsoa videon alta!

Hovin julkaisemalla materiaalilla nähdään prinsessa Elizabeth, joka oli vielä autuaan tietämätön siitä, että hänestä tulisi joskus Britannian kuningatar.

Nuoresta prinsessasta ei nimittäin pitänyt ikinä tulla maan hallitsijaa. Kaikki kuitenkin muuttui, kun kuningatar Elisabetin setä kuningas Edward päätti luopua kruunustaan rakastamansa naisen vuoksi.

Sen myötä kuningatar Elisabetin isästä tuli kuningas Yrjö VI vuonna 1936. Elisabet oli tuolloin 10-vuotias, ja koska hän oli isänsä vanhin lapsi, alettiin hänestä kasvattaa Britannian seuraavaa hallitsijaa.

Kuningatar Elisabet vuonna 1936. Samana vuonna hänen setänsä luopui kruunusta ja sinetöi Elisabetin kohtalon.

Vain 16 vuotta myöhemmin Elisabet kohtasi tulevaisuutensa, kun hänen isänsä kuoli yllättäen, ja hän nousi valtaistuimelle. Elisabet oli matkalla Afrikassa, kun hän sai tietää isänsä kuolemasta ja nousevansa kuningattareksi.

Sittemmin Elisabetista on tullut maailman pisimpään hallinnut monarkki. Hänen valtakaudelleen on mahtunut maailmaa vavisuttaneita uutisia, kriisejä, sotia, katastrofeja ja skandaaleja. Silti 94-vuotias kuningatar on joutunut kohtaamaan viimeisen vuoden aikana jopa hänen mittapuullaan hurjan määrän kohuja ja vaikeita tilanteita.

Mukaan ovat mahtuneet niin Britannian hallituskriisi, prinssi Andrew’n seksiskandaali, kaksi kuninkaallista avioeroa sekä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lähteminen hovista kuin myös viimeisimpänä koronapandemian aiheuttama maailmanlaajuinen kriisi.

Kuningattaren syntymäpäiväjuhlat onkin peruttu tältä vuodelta koronaviruksen vuoksi. Niitä juhlistetaan perinteisesti vasta kesäkuussa, mutta tänä vuonna näyttävää Trooping the Colour -paraatia ei nähdä.

Daily Mailin mukaan Elisabet juhlistaa syntymäpäiväänsä sen sijaan videopuhelulla perheensä kanssa, jotta kuningattaren lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset pääsevät onnittelemaan häntä.