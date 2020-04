Elisabet II täyttää tänään 94 vuotta – kulunut vuosi ollut kuningattarelle poikkeuksellisen raskas

Tänään 94 vuotta täyttävä Elisabet II on monessa liemessä keitetty kuningatar. Kulunut vuosi on silti ollut jopa maailman pisimpään hallinneelle monarkille poikkeuksellisen raskas.

Tasan vuosi sitten syntymäpäiviään juhlistanut kuningatar Elisabet II tuskin pystyi pahimmissa painajaisissakaan kuvittelemaan, millaista historiaa seuraavat 356 päivää kirjoittaisivat. Kuinka radikaalisti liki oletuksina pidettävät asiat voisivat muuttua.

Tuona aurinkoisena kevätpäivänä koko kuninkaallinen perhe kokoontui Pyhän Yrjön kappeliin jumalanpalvelukseen. Paikalta puuttui ainoastaan viimeisillään raskaana ollut herttuatar Meghan.

Kuningatar Elisabet (2. vas) ja prinssi Philip (vas) lastensa prinssi Charlesin (oik), prinsessa Annen (2. oik), prinssi Andrew’n (keskellä takana) ja prinssi Edward (keskellä edessä) perhepotretissa Balmoralissa vuonna 1972.

Juhlallisuudet ovat Elisabetin oikeana syntymäpäivänä hyvin arkiset, sillä monarkin merkkipäivää juhlistetaan vasta 13. kesäkuuta. Perinne alkoi yli 250 vuotta sitten, kun marraskuussa syntynyt kuningas Yrjö II halusi juhlistaa syntymäpäiviään hyisen loppusyksyn sijaan kesällä.

Monarkkia juhlistetaan Britanniassa vasta kesäkuussa, jolloin Elisabetin kunniaksi ollaan järjestetty vuosittainen Trooping the Colour -paraati. Näyttävään kansanjuhlaan osallistuu aina myös koko kuninkaallinen perhe, tosin vaunuissa ajellen ja parvekkeelta vilkuttaen.

Elisabet ja Philip hääkuvassaan 20. marraskuuta 1947. Pari juhlistaa tänä vuonna 73. aviovuottaan.

Aurinko paistaa tänäänkin, kuningattaren 94-vuotispäivänä. Kaikki perinteiset juhlallisuudet ovat kuitenkin peruttu koronapandemian vuoksi.

Hovi ilmoitti jo maaliskuun lopulla, että Britannian hallituksen suositusten mukaisesti juhlaparaatia ei tulla tänä vuonna järjestämään sen perinteisessä muodossa. Tiedotteessa kerrottiin, että vaihtoehtoisia tapoja kunnioittaa monarkin syntymäpäivää pohditaan alati elävän tilanteen edessä.

Elisabet prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin kanssa vuonna 1990.

Koronan vuoksi Elisabet on majaillut äärimmäisessä eristyksessä prinssi Philipin kanssa Windsorin linnassa jo yli kuukauden ajan. Kuningatar ei tapaa läheisiään tai perhettään. Jopa jokaviikkoinen sunnuntain jumalanpalvelus on peruttu. Torstaina kaksi vuotta täyttävä pikkuprinssi Louis saa onnittelut isoisoäidiltään kenties videopuhelun välityksellä.

Tämän kaiken tekee 94-vuotias Elisabet, sillä hän lupasi niin. ”Minä vannon teidän kaikkien edessä, että koko ikäni, olkoon se pitkä tai lyhyt, on omistettu teidän palvelemisellenne”, hän lausui 21-vuotispuheessaan. Melkoinen lupaus.

Myös kuningatar on siirtynyt etätöihin. Kuvassa Elisabet antaa viikoittaisen audienssinsa pääministeri Boris Johnsonille puhelimitse Windsorissa.

Mutta siitä hän on pitänyt kiinni. Kulunut vuosi on ollut niin järkyttävä, että sitä on verrattu Annus horribilisiin, kuningattaren kauhujen vuoteen 1992. Tuolloin Elisabetin lasten, prinssi Andrew’n ja prinsessa Annen avioliitot päättyivät eroon. Myös prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan liitto ajautui julkiseen kriisiin. Kaiken lisäksi Windsorin linnassa syttyi vakava tulipalo.

Kulunut vuosi ei paljoa kalpene: Britannian hallituskriisi, prinssi Andrew’n seksiskandaali, kaksi kuninkaallista avioeroa sekä Harryn ja Meghanin lähteminen hovista ovat vain muutamia poimintoja vuodesta, jonka tapahtumat ovat muistuttaneet ajoittain saippuasarjaa – tai kauhuelokuvaa.

– Nämä tapahtumat ovat ravisuttaneet kansan uskoa perustuslailliseen monarkiaan. Suosio on ollut ailahtelevaa, mutta tilanne on vaikein sitten Dianan kuoleman ja Annus horribilisin, Express-lehden kuninkaallisasiantuntija Richard Palmer analysoi tilannetta Ilta-Sanomille helmikuussa.

Palmer näki tunnelin päässä myös valoa. Vuoteen 2022 päästessään Elisabet olisi hallinnut Britanniaa 70 vuotta. Se tarkoittaisi ennennäkemätöntä juhlavuotta.

– Kuningatar ja hänen neuvonantajansa toivovat, että kuninkaallinen perhe löytäisi siihen mennessä tasapainon. Uskon, että sellainen löytyy, hän jatkoi.

Oli kyseessä kansaa kurittava pandemia tai kuninkaallinen kohu, Elisabet on onnistunut kerta toisensa jälkeen palauttamaan uskonsa monarkiaan ja yhdistämään kansan. Tämä nähtiin viimeksi 6. huhtikuuta, kun maailman pisimpään vallassa ollut monarkki puhui Windsorin linnasta suoraan poikkeustilan uuvuttamalle kansalleen.

”Koko kansan isoäiti” päätti puheensa sodanaikaiseen viittaukseen ja vakuutti, että ”me tapaamme vielä”. Niin kansa kuin mediakin olivat haltioissaan.

Siispä yksi asia lienee varmaa, vaikka vannomatta paras: mitä tahansa haasteita kuningatar tulevina vuosina kohtaa, selviää hän niistä paremmin kuin kukaan muu.