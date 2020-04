Prinssi Harry ja herttuatar Meghan tekivät poikkeuksellisen linjauksen: katkaisivat välit isoihin brittilehtiin – näin he perustelevat ratkaisuaan

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertovat lähettämässään kirjeessä, etteivät he tule enää jatkossa kommunikoimaan neljän suuren brittitabloidin kanssa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat päättäneet katkaista välit neljään isoon brittilehteen, kertovat muun muassa People ja Daily Mail. Nämä neljä lehteä ovat edellä mainittu Daily Mail, The Sun, The Mirror sekä The Express.

Hiljattain poikansa Archien kanssa Los Angelesiin muuttanut herttuapari perustelee päätöstään kirjeessä. Käytännössä herttuaparin päätös tarkoittaa, etteivät he kommunikoi jatkossa lainkaan kyseisten lehtien kanssa. Peoplen mukaan Harry ja Meghan kuitenkin painottavat kirjeessä, ettei päätös sulje pois kaikkia mediataloja – vain ja ainoastaan nämä neljä.

– On valtavan huolestuttavaa, että merkittävä osa mediasta on vuosien varrella pyrkinyt eristämään itsensä ottamatta vastuuta siitä, mitä he sanovat tai painavat lehtiinsä. Jopa silloin, kun he tietävät sen olevan valheellista, väärää tietoa tai yksityisyyden rajoja rikkovaa ilman syytä, herttuaparin kirjeessä todetaan.

– Kun nautitaan vallasta ilman vastuuta se luottamus, jota me kaikki osoitamme tätä kasvavaa alaa kohtaan, heikkenee.

Harry ja Meghan toteavat katsoneensa pitkään vierestä, kuinka media tuhoaa ihmisten elämiä.

Lokakuussa 2019 prinssi Harry ja herttuatar Meghan ryhtyivät oikeustoimiin, kun herttuatar nosti kanteen Britannian suurimpiin lehtiin kuuluvaa Daily Mailia ja sen kustantajaa Associated Newspaperia vastaan. Tuolloin syynä oli Harryn mukaan se, että brittimedia oli ottanut herttuattaren hampaisiinsa. Tuolloin Harry vertasi Meghanin kohtaloa siihen, mitä hänen äitinsä prinsessa Diana joutui aikanaan käymään läpi brittitabloidien kanssa.

– Sussexin herttua ja herttuatar ovat katsoneet vierestä kun heidän tuntemiensa ihmisten, kuten myös täysin ventovieraiden, elämät on revitty hajalle ilman hyväksyttävää syytä – ainoastaan siksi, että juorut lisäävät mainostuloja, herttuaparin tuoreessa kirjeessä todetaankin.

Kirjeessään herttuapari kuitenkin toteaa, ettei kyse suinkaan ole siitä, etteivät he sietäisi kritiikkiä. Sitä pariskunta on saanut runsaasti osakseen etenkin sen jälkeen, kun he ilmoittivat alkuvuodesta jättävänsä brittihovin taakseen ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan.

– Tässä ei ole kyse julkisen keskustelun vaimentamisesta tai tarkan journalismin sensuroimisesta. Medialla on aina oikeus raportoida asioista ja heillä saa olla mielipide Sussexin herttuaparista, oli se sitten positiivinen tai negatiivinen. Mutta se ei saa perustua valheeseen. He myös haluavat muistuttaa, että tämä ei koske kaikkia mediataloja, kirjeessä todetaan.

Herttuatar Meghan on aiemmin haastanut brittilehti The Sunin oikeuteen valheellisen tiedon levittämisestä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat viettäneet hiljaiseloa sen jälkeen, kun he muuttivat Los Angelesiin. Hiljattain herttuapari kuitenkin nähtiin uuden kotikaupunkinsa kaduilla, jossa he jakoivat ruokakasseja paikallisille, koronapandemian keskellä apua tarvitseville ihmisille.

CNN:n mukaan pari toimi Project Angel Food -järjestön vapaaehtoisina. Järjestö toimittaa räätälöityjä aterioita kroonisesti sairaille ihmisille, ja sen palvelulla on valtavasti kysyntää koronapandemian keskellä. Harry ja Meghan veivät ruokalähetyksiä yhteensä 20 kotitalouteen.

People ja Daily Mail ovat aiemmin kertoneet, että prinssi Harrylla on ollut totuttelemista uuteen elämäänsä Los Angelesissa. Harry on elänyt koko ikänsä osana brittihovia, ja hänen elämänsä on ollut suurennuslasin alla.

Harry, Meghan ja heidän Archie-poikansa muuttivat hiljattain Los Angelesiin.

Lehtien mukaan prinssi tekikin valtavan elämänmuutoksen muuttaessaan Pohjois-Amerikkaan yhdessä Meghanin ja Archie-poikansa kanssa, ja jättäessään samalla hovin taakseen.

– En tiedä, mitä hän aikoo esimerkiksi uransa suhteen. Olen ollut hänen kanssaan tekemisissä ja uskon, että hän kokee elämän hieman haastavaksi juuri nyt, Harryn ystävä, antropologi Jane Goodallin kerrottiin sanoneen Radio Timesille.