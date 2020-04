Prinssi William ja herttuatar Catherine paljastivat, millaista perheen elämä on eristyksissä – pimittivät lapsiltaan ovelan päätöksensä

Cambrindgen herttuapari paljasti BBC:llä, miltä eristyselämä on tuntunut. Parin lapset käyvät nyt kotikoulua, josta vanhemmat ovat vastuussa.

Britannian kuninkaallinen perhe elää tällä hetkellä hyvin samankaltaista korona-arkea, johon myös miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat joutuneet totuttelemaan. Hovin jäsenet ovat eristäytyneet kukin omiin koteihinsa, ja välttävät visusti tapaamasta toisiaan.

Prinssi William ja herttuatar Catherine kertoivat omasta eristyselämästään tällä viikolla BBC:n aamuohjelmassa. Cambridgen herttuapari antoi kanavalle harvinaisen haastattelun, jossa he paljastivat, millaista heidän elämänsä on nyt pandemian keskellä.

Pari puhui BBC:llä videopuhelun välityksellä kodistaan Kensingtonin palatsista. Herttuatar Catherine myönsi, ettei kaikki ole ollut ruusuilla tanssimista. Hän myös kertoi, miten perheen lapset Georgre, 6, prinsessa Charlotte, 4, ja pian 2-vuotia prinssi Louis ovat suhtautuneet tilanteeseen.

Catherinen mukaan perheen lapset ovat tietoisia koronaviruksesta.

– Se on ollut ylä- ja alamäkeä, kuten monille perheille eristyksissä. George on paljon vanhempi kuin Louis, mutta he ovat tietoisia. Minä aina yllätyn, Catherine sanoi ja jatkoi:

– Et voi sivuuttaa sitä. Vaikka en halua pelotella heitä ja tehdä siitä liian hämmentävää, minusta on sopivaa huomioida se yksinkertaisilla ja ikään sopivilla tavoilla.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen perheeseen kuuluvat kuopus Louis, esikoinen George ja prinsessa Charlotte. Kuva viime kesältä Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

William ja Catherine kertoivat, että koronapandemian vuoksi prinssi George ja prinsessa Charlotte käyvät nyt kotikoulua. Parin mukaan se on ollut hauskaa ja sujunut hyvin.

Herttuatar Catherine paljasti, että pari teki lapsilleen ovelan jekun, ja jätti kertomatta heille, että vanhemmat päättivät jatkaa koulua myös pääsiäisen aikana.

– Älkää kertoko lapsille, me olemme itse asiassa jatkaneet sitä lomien ajan. Minä tunnen itseni todella ilkeäksi, Catherine kertoi.

Perhe noudattaa päivissään tiukkaa rutiinia, joka helpottaa kotikoulun hoitamista. Herttuattaren mukaan lapset ovat ällistyttävän sinnikkäitä, ja jaksavat tehdä päivän aikana valtavan määrän erilaisia askareita ja koulutehtäviä. Kaiken lisäksi he nauttivat joka hetkestä.

Koska hovi ottaa koronatilanteen hyvin vakavasti, eivät kuninkaalliset saa tavata muita perheenjäseniään lainkaan. Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip ovat eristäytyneet Windsoriin, ja prinssi Charles oli karanteenissa sairastettuaan koronan. Harry ja Meghan puolestaan asuvat tällä hetkellä Los Angelesissa.

William ja Catherine kertoivat BBC:llä, että he pitävät yhteyttä perheeseensä videopuheluiden välityksellä.

– Olemme jutelleet perheen kanssa netissä. Se on ollut todella hyvä tapa olla yhteydessä ja nähdä toisemme, William kertoi BBC:llä.

Prinssi totesi, että kuten arvata saattaa, on perheen nuorempi sukupolvi hieman diginatiivimpaa kuin vanhempi, ja uusi yhteydenpitotapa on vaatinut hieman totuttelua.

– Perhe tottuu hiljalleen ottamaan yhteyttä toisiinsa, ja painamaan oikeita nappuloita pudottamatta tietokonetta puolivälissä, hän paljasti.

– Se on niin totta. Minä uskon, että isäsi, minun vanhempani ja perheemme ovat todella rakastaneet pitää yhteyttä lasten kanssa, Catherine jatkoi.

Herttuatar myönsi, että toisinaan puhelut voivat olla hieman hektisiä pienten lasten kanssa. Herttuaparin mukaan ensi viikolla kaksi vuotta täyttävällä prinssi Louisilla on tapana katkaista perheen puhelut kesken kaiken.

– Jostain syystä hän näkee punaisen nappulan, ja haluaa aina painaa sitä punaista nappulaa, William paljasti huvittuneena.

William ja Catherina (oik. alakulma) osallistuivat aiemmin etänä mielenterveyskeskusteluun.

Britannian kuningasperhe on pitänyt yhteyttä myös kansaan lähinnä videotervehdysten ja nauhoitteiden muodossa. Charles kiitti terveydenhoitohenkilökuntaa maaliskuussa videotervehdyksessään, ja kuningatar Elisabet julkaisi pääsiäisenä tervehdyksensä ihmisille kuunneltavana nauhoitteena.