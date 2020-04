Harry ja Meghan tupsahtivat yllättäen Los Angelesin kaduille – Dan, 53, äimistyi, kun hän tajusi totuuden ruokaläheteistään

Hyväntekeväisyys on Harrylle ja Meghanille tärkeä asia. Tällä viikolla he toimittivat ruokaa koronaviruksen riskiryhmään kuuluville.

Sussexin herttuapari on aloittanut uuden elämän Yhdysvalloissa. Viimeisen viikon aikana he ovat auttaneet losangelesilaisia koronapandemian keskellä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat asettuneet uuteen kotikaupunkiinsa Los Angelesiin ja viettäneet hiljaiseloa. Pari vetäytyi Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun he jättivät tehtävänsä brittihovin eturivin jäseninä maaliskuun lopussa.

Nyt muun muassa CNN ja Daily Mail kertovat, että hiljaiseloa viettänyt pari on yllättäen jalkautunut Los Angelesin kaduille keskellä koronapandemiaa. Daily Mailin mukaan Harry ja Meghan kuvattiin kaupungissa ensimmäistä kertaa keskiviikkona.

Herttuatar Meghan oli peittänyt suunsa ja nenänsä hengityssuojaimella ja Harry huivilla. Molemmat olivat pukeutuneet arkisesti ja he kiersivät suojavarusteissaan viemässä ruokaa paikallisille, apua tarvitseville ihmisille.

CNN:n mukaan pari toimi Project Angel Food -järjestön vapaaehtoisina. Järjestö toimittaa räätälöityjä aterioita kroonisesti sairaille ihmisille, ja sen palvelulla on valtavasti kysyntää koronapandemian keskellä. Harry ja Meghan veivät ruokalähetyksiä yhteensä 20 kotitalouteen.

Angel Foodin toimitusjohtaja Richard Ayoub kertoi CNN:lle, että herttuapari toimitti ruokaa sekä pääsiäissunnuntaina että keskiviikkona.

Daily Mailin mukaan Harry ja Meghanilla oli mukanaan turvamiehiä, mutta he kävivät ihmisten ovilla kahdestaan. Osa hyväntekeväisyysjärjestön asiakkaista tunnisti, kuka toi heille ruokaa, mutta kaikki eivät.

– He olivat pukeutuneet niin arkisesti – et odottaisi näkeväsi heitä sellaisina. Et odota näkeväsi heitä ovellasi, Ayoub selitti.

Yksi Harrylta ja Meghanilta ruoka-avustuksen vastaanottanut oli 53-vuotias Dan Tyrell. Hän sairastaa HIV:tä ja kärsii korkeasta verenpaineesta, ja kuuluu siksi koronaviruksen riskiryhmään.

Tyrell kertoo Daily Mailille, ettei tajunnut aluksi lainkaan, kuka toimitti hänelle ruokaa.

– Puhelimeni soi ja nainen sanoi: ”Hei, tässä on Meghan Project Angel Foodista”, Tyrell kertoi.

– Minä sanoin: ”Ai, haluatko tavata minut alakerrassa?” – en tajunnut, että se oli SE Meghan vielä tässä vaiheessa, hän jatkoi.

Tyrell ymmärsi, että ruokalähetyksessä oli jotain poikkeuksellista, kun hän meni Harrya ja Meghania vastaan ja näki kadulla katumaasturin, jossa oli tummennetut lasit.

– Tajusin, että jotain oli meneillään.

Pian Tyrell huomasi punatukkaisen miehen, joka näytti etäisesti tutulta. Sitten hän katsoi Meghaniin ja palaset loksahtivat kohdilleen: hänen edessään seisoivat prinssi Harry ja herttuatar Meghan.

Tyrell oli totuuden tajuttuaan ihmetyksestä ymmyrkäisenä, mutta yritti pitää itsensä kasassa ja esittää, ettei tunnistanut Harrya ja Meghania. Hän ei halunnut, että parille tulisi kiusaantunut olo.

– Se, että joku heidänlaisensa toimittaa sinulle ruokaa, on upeaa. Se saa meidät tuntemaan, että joku ulkopuolinen välittää meistä. Oli siis upeaa, että Harry ja Meghan tekivät sen.

People ja Daily Mail uutisoivat aiemmin, että prinssi Harrylla on ollut totuttelemista uuteen elämäänsä Los Angelesissa. Harry on elänyt koko ikänsä osana brittihovia, ja hänen elämänsä on ollut suurennuslasin alla.

Lehtien mukaan prinssi tekikin valtavan elämänmuutoksen muuttaessaan Pohjois-Amerikkaan yhdessä Meghanin ja Archie-poikansa kanssa, ja jättäessään samalla hovin taakseen.

– En tiedä, mitä hän aikoo esimerkiksi uransa suhteen. Olen ollut hänen kanssaan tekemisissä ja uskon, että hän kokee elämän hieman haastavaksi juuri nyt, Harryn ystävä, antropologi Jane Goodallin kerrottiin sanoneen Radio Timesille.