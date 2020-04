Koronavirustilanne pahenee Ruotsissa – prinsessa Sofia päätti ryhtyä toimeen

Ruotsin prinsessa Sofia kävi pikakoulutuksen voidakseen tukea maansa tiukoilla olevaa terveydenhuoltoa.

Ruotsin prinsessa Sofia on halunnut kantaa kortensa kekoon koronavirustilanteessa. Koronavirus on runnellut Ruotsia vakavin seurauksin, ja nyt Aftonbladet kertoo prinsessa Sofian kiiruhtavan auttavaksi kädeksi.

Ruotsalaislehden mukaan prinsessa otti osaa kolme päivää kestävään pikakoulutukseen, joka toteutettiin verkossa. Kyseessä oli lehden mukaan sama koulutus, jota tarjottiin myös lentoyhtiö Scandinavian Airlinesin lomautetuille työntekijöille. Koulutusta tarjotaan useille kymmenille vapaaehtoisille viikottain siksi, että Ruotsin terveydenhuollon kuormitusta saataisiin helpotettua.

Koulutuksen jälkeen vapaaehtoiset voivat toimia tehtävissä, jotka vapauttavat varsinaisen koulutuksen saaneen ammattihenkilökunnan hoitamaan koronaviruspotilaita. Pikakoulutuksen käyneet vapaaehtoiset eivät siis ole suorassa kontaktissa koronapotilaiden kanssa tai hoida heitä. Työnkuva voi käsittää mitä tahansa avustavaa tekemistä, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä hoitamaan tärkeimmän työnsä eli ihmishenkien pelastamisen.

Prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia suhtautuvat koronavirukseen vakavasti.

Kolmipäiväisen koulutuksen jälkeen osanottajat voivat aloittaa työnsä heti. Prinsessan kerrotaan aloittavan työnsä mahdollisimman pian.

– Tällaisen kriisin aikana prinsessa haluaa auttaa vapaaehtoistyön kautta, hovin tiedottaja Margaretha Thorgren kommentoi Mitt i Stockholm -lehdelle.

– Prinsessa aloittaa työnsä aivan lähitulevaisuudessa. Tämä on hänen tapansa auttaa ja tukea terveydenhuoltoa, hän lisäsi.

Sophiahemmet yksityinen sairaala, joka pyörii voittoa tavoittelemattoman järjestön voimin. Sairaala on tämän hetkisen pandemian keskellä keskittänyt toimintaansa koronapotilaiden hoitamiseen. Ruotsin terveysviranomaisten mukaan koronavirukseen kuolleiden määrä oli noussut keskiviikkona 15. huhtikuuta yli 1 200:n. Kuolleita on nyt yhteensä 1 203.

Prinsessa Sofia ja prinssi Carl Philip ovat opettaneet lapsilleen käsienpesua ja muita varotoimenpiteitä.

Prinsessa Sofia perheineen on suhtautunut koronaan vakavasti. Ruotsin kuningasperhe vietti pääsiäistä tänä vuonna samoissa tunnelmissa kuin miljoonat perheet ympäri maailmaa: he olivat eristäytyneet omiin koteihinsa. Sofia ja prinssi Carl Philip juhlivat Villa Solbackenissa, josta he julkaisivat videotervehdyksensä ennen pääsiäistä.

Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian yhteisellä Instagram-tilillä julkaistiin maaliskuussa kuva, jossa Sofia opettaa jälkikasvuaan pesemään kädet oikein. Parilla on kaksi lasta: prinssi Alexander on 3-vuotias ja vuonna 2017 syntynyt pikkuveli prinssi Gabriel on 2-vuotias.

– Tämä on uusi ja outo tilanne, joka koskettaa monia tavalla tai toisella. Ajattelemme teitä kaikkia, kirjoittaa Sofia kuvan yhteydessä.

Ruotsin hovi tiedotti jo maaliskuun puolivälissä, että se on ryhtynyt poikkeustoimiin koronaviruksen vuoksi. Kuningas Kaarle Kustaa ja tuleva hallitsija, kruununprinsessa Victoria lopettivat tuolloin työskentelyn yhdessä.