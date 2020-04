Paljastiko nyt jo poistettu Instagram-julkaisu miljoonakaupat? Prinssi Harryn ja Meghanin väitetään ostaneen Mel Gibsonin kartanon

Brittilehdet kirjoittavat, että Harry ja Meghan olisivat tehneet kaupat Malibussa sijaitsevasta Mel Gibsonin kartanosta.

Hiljattain Los Angelesiin muuttaneiden prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin huhutaan ostaneen näyttelijä-ohjaaja Mel Gibsonin 12 miljoonaa dollaria eli noin 11,02 miljoonaa euroa maksaneen kartanon. Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehdet Daily Mail ja The Sun.

Lehtien mukaan asia paljastui losangelesilaisen kiinteistönvälittäjä Andrea Pilotin viime viikolla julkaisemasta Instagram-julkaisusta. Julkaisu on sittemmin poistettu. Pilotin kerrotaan kirjoittaneen Instagramissa onnistuneista asuntokaupoista seuraavalla tavalla:

– Isoja uutisia: prinssi Harry ja herttuatar Meghan ostivat Mel Gibsonin talon.

Yhdestä talon kylpyhuoneista kelpaa ihailla vehreitä maisemia.

Daily Mailin mukaan Gibsonin kartanon myynyt kiinteistönvälitystoimisto ei ole vahvistanut kauppoja. Lehtien mukaan Malibussa sijaitseva kartano sijaitsee huippusijainnilla. Kartanosta aukeavat silmiä hivelevät maisemat Tyynelle valtamerelle ja oma piha on reilun 2000 neliömetrin kokoinen.

Talosta löytyy myös massiivinen takka.

Talossa on lehtitietojen mukaa viisi makuuhuonetta ja kylpyhuonetta sekä erillinen vierastalo. Keittiön kuvaillaan olevan erinomainen, talossa on kaksi uima-allasta ja kuntosali. Lisäksi kauppaan kuuluu jäsenyys läheiselle rantaklubille. Talo on remontoitu reilu vuosi sitten.

Kiinteistönvälittäjä Pilotin kerrotaan The Sunin mukaan sanoneen, että hän vain teki päivityksen asiasta, muttei ollut se, joka teki kaupat talosta.

– Paikka on erityisen upea. Ehkäpä he ( Harry ja Meghan) kävivät katsomassa taloa ja tahtoivat sen omakseen. Kyseessä on hyvin suojaisa talo. Mitään samankaltaista ei ole ollut myynnissä, eräs lähde kommentoi The Sunille.

Kuva talon olohuoneesta.

Daily Mailin mukaan parin lähipiiriin kuuluva henkilö on kuitenkin kumonnut väitteet talokaupoista ja kiistää, että pariskunta olisi ostanut talon.

Samalla, kun pulahtaa ulkona olevaan uima-altaaseen, voi katsella alla avautuvaa Tyyntä valtamerta.

Pihasta on pidetty hyvää huolta.

Harry ja Meghan jättivät brittihovin maaliskuun lopussa. Päätöksen myötä pariskunta muutti Archie-poikansa kanssa Kanadaan, josta perhe muutti Los Angelesiin. Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että prinssi Harrylla olisi ollut vaikeuksia sopeutua uuteen elämäänsä Los Angelesissa.

People-lehden lähteen mukaan perhe on tähän asti asunut suljetulla asuinalueella ja ei ole juurikaan uskaltautunut ulos kodistaan aluetta riivaavan koronavirusepidemian vuoksi.

– Kuten kaikki muutkin, he keskittyvät sosiaalisen etäisyyden ottamiseen, varovaisuuteen ja turvassa olemiseen, sisäpiirin lähde kommentoi aiemmin People-lehdelle.

– Huolimatta kaikesta epävarmuudesta, jota tämä globaali tilanne tuo, he suhtautuvat tulevaisuuteensa positiivisesti. Heistä on jännittävää, kun he saavat virallisesti aloittaa uuden luvun elämässään, samainen lähde kommentoi People-lehdelle.

Meghanin ja Harryn poika Archie täyttä toukokuussa vuoden. Kuva viime syyskuulta.

Aiemmin tällä viikolla People-lehti uutisoi, kuinka Harryn ystävä antropologi Jane Goodall kertoi, että Harrylla on ollut hieman haastavaa sen jälkeen, kun perhe muutti Pohjois-Amerikkaan.

The Guardian -lehden mukaan Goodall on ollut prinssi Harryn kanssa tekemisissä sen jälkeen, kun tämä ja herttuatar Meghan jättivät brittihovin maaliskuun lopussa. Goodall uskoo, että Harry on joutunut tekemään todella suuria elämänmuutoksia Yhdysvaltoihin muuton myötä.

– En tiedä, mitä hän aikoo esimerkiksi uransa suhteen. Olen ollut hänen kanssaan tekemisissä ja uskon, että hän kokee elämän hieman haastavaksi juuri nyt, Goodallin kerrotaan sanoneen Radio Timesille The Guardianin mukaan.